Дайджест: Россия ограничивает полеты в Турцию на фоне пандемии, Джо Байден просит американцев протестовать мирно

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Останутся только два рейса в неделю по маршруту Москва – Стамбул – Москва

Россия с 15 апреля до 1 июня ограничивает авиаасообщение с Турцией и прекращает с Танзанией. Официально причиной запрета стала плохая эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавируса.

Турция стала самой популярной зарубежной страной у российских туристов в 2020 году. По оценке АТОР, на долю Турции в 2020 году пришлось 39,1% всех поездок россиян во все страны дальнего зарубежья, и это исторический рекорд (в 2019 году такая доля составляла 31,3%).

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, с середины апреля по конец мая в Турцию должны были отправиться более 530 тысяч россиян, в Танзанию могли отправиться еще 6-7 тысяч человек.

Пистолет вместо тазера: фатальная ошибка полицейского в Миннесоте

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Смерть афроамериканца Данте Райта вызвала протесты в Бруклин-Сентер

Власти двух городов штата Миннесота (Миннеаполис и Сент-Пол) объявили комендантский час и чрезвычайное положение после начавшихся протестов из-за убийства афроамериканца Данте Райта в городе Бруклин-Сентер. Как сообщили в полиции, женщина-полицейский совершила роковую ошибку, выстрелив в подозреваемого, пытавшегося скрыться на автомобиле, из пистолета вместо тазера.

Стрелявшую в Райта женщину отправили в административный отпуск, полиция начала расследование случившегося в воскресенье инцидента, однако вечером того же дня сотни протестующих собрались у здания полицейского участка, стали прыгать на полицейских машинах и забрасывать их камнями. Было ограблено несколько магазинов, в некоторых районах Миннеаполиса началось мародерство.

В последние две недели в Миннеаполисе царит особенно напряженная обстановка в связи с проходящим там судом над полицейским Дереком Шовином, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании, когда к нему применили удушающий прием.

Его смерть вызвала протесты против расизма по всему миру.

Президент США Джо Байден заявил, что прекрасно понимает всю боль, ярость и травму, которые в очередной раз испытали афроамериканцы в связи с очередным трагическим случаем гибели человека от рук полицейских. При этом он призвал участников протестов не прибегать к насилию и сказал, что расследование призвано восстановить доверие общественности и показать, что никто в стране не выше закона.

Автор фото, Reuters

В Перовском районном суде в понедельник продолжили рассматривать "квартирное дело" Любови Соболь. Ее обвиняют в проникновении в квартиру семьи предполагаемого участника отравления Навального. Слушания вышли нервными - судья отказалась выпустить из зала адвоката по назначению, а допрошенные свидетели - полицейские и доставщик - путались в показаниях и не могли четко вспомнить события 21 декабря.

"Бесконечный карнавал из заседания в заседание" - описала Любовь Соболь происходящее. "Процессуальным безумием" назвал слушания в понедельник адвокат Соболь Владимир Воронин.

Ядерный рассинхрон: Джонсон и Байден разошлись в вопросе ядерного оружия

Занозой в боку администрации Байдена называет Times резкий разворот британского правительства в области ядерных вооружений. По какой-то совершенно непонятной причине, пишет газета, Лондон решил отказаться от своей последовательной политики ядерного разоружения и наперекор американцам, которые поставили разоружение во главу угла своей внешней политики, объявил об увеличении своего ядерного арсенала на 15% от нынешнего уровня в 225 боеголовок. Британия кроме того оставляет за собой право ядерного удара в случае, если ей будет грозить нападение с применением химического, бактериологического или иного "оружия новых технологий".

Отчасти, предполагает Times, это может быть ответом на новые и задуманные Россией системы ядерного оружия, однако непонятно, как наращивание собственного арсенала может стать сдерживающим фактором, повысить безопасность Британии и ее союзников по НАТО и вообще произвести какое-то впечатление на Москву, чья военная мощь, надо признать честно, оставляет Британию в тени. Да и в самом ли деле Британия будет готова первой нанести ядерный удар в случае, скажем, мощной кибератаки на нее?

Объявив о своем решении всего через несколько недель после многообещающего соглашения между Москвой и Вашингтоном о расширении договора СНВ, Лондон явно не поспособствовал возможности остановить гонку ядерных вооружений, зато вставил палку в колесо своему заокеанскому союзнику, от которого, как напоминает газета, он сильно зависит в оборонном вопросе.

Разумеется, отмечает газета, "особые" отношения между США и Великобританией никуда не денутся, однако новая ядерная политика Лондона создала в них трещину, которую срочно нужно залатать.

Из гетто в космос

Автор фото, Totem Films

Почитайте рецензию нашего обозревателя Александра Кана на французский фильм "Гагари́н". Как связаны первый полет в космос и Юрий Гагарин с одним из районов Парижа, а также о том как режиссеры отошли от присущего "фильмам гетто" соцреализма ради мира фантазии и реализма магического.

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