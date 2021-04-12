В США вспыхнули протесты из-за смерти афроамериканца Данте Райта

17 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В воскресенье вечером полицейский участок в пригороде Миннеаполиса окружили протестующие

В крупнейшем городе штата Миннесота произошли столкновения между полицейскими и протестующими из-за убийства чернокожего мужчины. Полиция применила слезоточивый газ, введен комендантский час. Ситуацию сравнивают с протестами, разразившимися после смерти от рук полицейских 46-летнего Джорджа Флойда.

Столкновения начались вечером в воскресенье, после того как несколько сотен демонстрантов окружили полицейский участок в пригороде Миннеаполиса, городе Бруклин-Сентер, требуя наказать полицейских, застреливших 20-летнего Данте Райта.

В городе введен комендантский час, телеканал Си-би-эс сообщает, что все школы в Бруклин-Сентер в понедельник будут закрыты.

Губернатор штата Тим Уолц заявил, что следит за ситуацией и выразил поддержку семье Райта.

Что происходит сейчас?

Вечером воскресенья полицейские в защитном обмундировании обороняли от демонстрантов периметр центрального участка в Бруклин-Сентер, который находится всего в нескольких километрах к северу от центра Миннеаполиса. Полиция применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Протестующие закидали два полицейских автомобиля камнями, сообщает агентство Рейтер.

По сообщениям местных СМИ, примерно в это же время в городе был ограблен торговый центр, а в дверь полицейского участка в соседнем городе Бруклин-Парк выстрелили из огнестрельного оружия. Агентство Рейтер сообщает о разгроме около 20 магазинов в окрестностях города.

После введения комендантского часа до шести утра по местному времени мэр города Бруклин-Сентер Майк Эллиот призвал протестующих разойтись по домам.

"Пожалуйста, оставайтесь в безопасности и расходитесь по домам", - написал он в "Твиттере".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Полицейские также применили против демонстрантов резиновые пули

В Бруклин-Сентер была переброшена часть служащих национальной гвардии Миннесоты, размещенных в городе на случай беспорядков из-за суда над Дереком Шовином, которого обвиняют в убийстве Джорджа Флойда в мае прошлого года.

Что случилось с Данте Райтом?

Полиция города Бруклин-Сентер заявила, что полицейские остановили автомобиль Данте Райта за нарушение правил дорожного движения днем в воскресенье. Проверив личность водителя, они обнаружили, что он находится в розыске.

После того, как Райта попытались задержать, он запрыгнул в свою машину и попытался скрыться.

Один из полицейских выстрелил в находящегося за рулем Райта, после чего его автомобиль проехал еще несколько сотен метров и врезался в другую машину. Догнавшие автомобиль полицейские обнаружили Райта мертвым.

Помимо Райта в автомобиле находилась пассажирка, получившая ранения, не опасные для жизни.

Как говорится в заявлении полиции, нательные видеокамеры на полицейских, а также камеры на их автомобилях были включены во время инцидента.

Мать Райта, Кэти, говорит, что сын позвонил ей, когда полиция остановила его машину, чтобы спросить номер страхового удостоверения. После этого она услышала звуки борьбы, и соединение оборвалось.

"Через минуту я перезвонила, и мне ответила его девушка, которая была вместе с ним в машине. Она сказала, что его застрелили [...] и что тело моего сына лежит на земле, без признаков жизни", - рассказала Кэти Райт.

В интервью газете StarTribune она заявила: "Нам никто ничего не говорит. С нами никто не разговаривает. [...] Я попросила, чтобы моего сына не оставляли лежать на земле".

Мэр города Майк Эллиот назвал произошедшее трагедией. "Наш штат скорбит по еще одному чернокожему мужчине, чью жизнь забрали стражи закона", - заявил губернатор Миннесоты Тим Уолц.

Настроение в Миннеаполисе

В городе уже третью неделю идет суд над Дереком Шовином, бывшим полицейским, которого обвиняют в убийстве Джорджа Флойда, ставшего причиной крупномасштабных протестов против расизма в десятках городов США и по всему миру.

45-летнему Шовину грозит до 40 лет лишения свободы.

Он не признает себя виновным. Именно Шовин в мае прошлого года во время задержания придавил коленями шею Джорджа Флойда и стоял на нем девять минут, после чего Флойд умер.