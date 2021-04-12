Город в Бразилии устанавливает статую Христа выше, чем в Рио

26 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В начале апреля у монумента появилась голова и распростертые руки.

В городе Энкантадо на юге Бразилии возводят статую Иисуса Христа, которая по замыслу создателей будет выше, чем знаменитый монумент Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.

Высота статуи под названием "Христос-защитник" должна составить 43 метра, что сделает ее третьей в мире по высоте.

Ширина статуи от ладони до ладони составляет 36 м. Внутри нее разместят лифт, который будет поднимать посетителей на смотровую площадку на высоте 40 м, на уровне груди спасителя.

Монтаж монумента начался в 2019 году, а на прошлой неделе у статуи появились голова и распростертые руки.

Идея воздвигнуть "Христа-защитника" принадлежит покойному мэру города, Адроальдо Конзатти. Он скончался в марте, заразившись коронавирусом.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Проект финансируется через пожертвования компаний и частных лиц

Стоимость проекта оценивается примерно в 350 тыс. долларов (около 27 млн рублей). Инициировавшая его Ассоциация друзей Христа заявляет, что статую завершат до конца года.

Спонсируется проект за счет пожертвований от частных лиц и компаний, добавляют в ассоциации.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Со смотровой площадки в груди статуи будет открываться вид на город

По высоте "Христос-защитник" будет уступать только статуе "Благословение Христа" в индонезийском штате Северный Сулавеси (ее высота - 52,55 м вместе с пьедесталом) и монументу Христа-царя в польском городе Свебодзин (52,5 м вместе с насыпью).

Все перечисленные статуи Христа превосходят по высоте самую известную, Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро (38 м).