Россия ограничила перелеты с Турцией

час назад

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С 15 апреля вводится запрет на чартерные перелеты из России в Турцию, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Официально причиной запрета стала плохая эпидемиологическая ситуация в стране: в последние дни в Турции выявляют более 50 тысяч новых случаев коронавируса в сутки.

Сохраняются только регулярные рейсы между Москвой и Стамбулом. Кроме того, штаб ввел 14-дневный карантин для туристов, которые будут возвращаться из Турции. До этого тем, кто приезжал из этой страны, было необходимо только сдать ПЦР-тест в течение трех дней.

Также Роспотребнадзор включил Турцию в число стран, не рекомендованных для посещения российскими гражданами. По данным портала Tourdom, это решение позволяет туристам, которые оплатили поездки в Турцию, получить право на 100-процентный возврат средств, если они не согласятся с альтернативами, которые смогут предложить туроператоры.

Турция была закрыта для иностранных туристов с апреля по июнь 2020 года. Прямое авиасообщение с Россией открылось в августе. По официальной статистике с сайта Всемирной организации здравоохранения, первая волна заболеваемости весной 2020 года прошла спокойно: в сутки в Турции регистрировали около 4 тысяч заболевших. Скачок роста заболеваемости случился в конце ноября - начале декабря: тогда в стране регистрировали более 30 тысяч заболевших в сутки. Но для российских туристов страна была открыта.

В середине марта 2021 года в стране началась новая вспышка, заболеваемость резко пошла вверх: если в середине марта в день выявлялось 10-15 тысяч случаев, то к началу апреля - уже около 40 тысяч. 9 апреля, по данным ВОЗ, в стране выявили рекордные 55 900 случаев.

В конце марта президент Турции объявил о возобновлении ограничительных мер на период, который совпадает со священным для мусульман месяцем Рамадан - в 2021 году он начинается 12 апреля и заканчивается 12 мая. В этот период все кафе и рестораны будут работать только на вынос и на доставку. Также на это время вводится комендантский час выходного дня по всей стране - однако, по данным АТОР, он не касается туристов.

Китай и Иран на фоне роста заболеваемости на прошлой неделе запретили своим гражданам летать в Турцию.

Как до запрета россияне летали в Турцию?

Российские туристы стали самыми многочисленными в Турции в 2020 году - с января по декабрь в страну приехали 2,1 млн путешественников из России. Доля российского рынка в иностранном турпотоке составила 16,7% - такие данные приводило министерство культуры и туризма Турции (их цитировал Интерфакс).

До запрета - в 2019 году - Турцию посетили более 7 млн россиян. Так же - примерно на 70% - в 2020 году сократилось и общее количество иностранных туристов, которые приехали в Турцию.

Для въезда в Турцию сейчас нужно заполнить онлайн форму на английском языке - это нужно сделать не более чем за 72 часа до прохождения границы. Анкета нужна для формирования специального HES кода - его могут требовать, например, на входе в транспорт. Заполненную анкету рекомендуют распечатать или сохранить в электронном виде.

Также всем взрослым пассажирам при регистрации на рейс нужно иметь справку с отрицательным результатом теста на ковид, который сделан не более чем за 72 часа до прибытия в Турцию.

Рекомендованная форма документа, по данным АТОР, - бумажная справка на английском языке с синей печатью. Получить такой тест можно в аккредитованных лабораториях, список которых приводил Роспотребнадзор.

В Турции на данный момент находятся 25-30 тысяч россиян, сообщало в понедельник РИА "Новости" со ссылкой на источники в туристической отрасли Турции. Российские власти планируют организовать для них вывозные рейсы.

Слухи о запрете

Слухи о том, что запрет может быть введен, появились на прошлой неделе.

9 апреля состоялось заседание оперативного штаба, где, по данным источников нескольких СМИ, должно было быть принято решение о прекращении перелетов в Турцию. В итоге на том совещании запрет не был введен.

В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание о производстве и обращении вакцин от коронавируса. Там он упомянул, что в последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших.

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"Нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам. Тем более близятся майские праздники. Многие собираются в отпуск, в том числе за рубеж. Необходимо снизить риски ввоза в Россию новых, более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса", - сказал Мишустин.

6 апреля на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Турции зафиксировано резкое осложнение эпидемиологической ситуации: с середины марта там отмечен рост числа зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции более чем на 40%.

"К сожалению, ситуация в Турции сегодня похожа на ситуацию в Великобритании в конце прошлого года, при развитии которой ряду стран приходилось приостанавливать сообщение", - сказала она.

22 декабря прошлого года в связи с появлением нового штамма коронавируса в Британии Россия закрыла авиасообщение с этой страной. Однако рейсы с пересадкой и часть грузопассажирских рейсов между странами оставались доступными. Запрет несколько раз продлевался, сейчас он действует до 16 апреля. 25 декабря Роспотребнадзор ввел двухнедельный карантин для граждан, прибывающих в Россию из Британии.

Ранее Анна Попова заявляла, что коронавирус выявляется у 1% вернувшихся из-за рубежа россиян.

Вечером 9 апреля президент России Владимир Путин и президент Турции говорили по телефону. По данным с сайта Кремля, они в деталях обсудили "вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции". В этом же разговоре лидеры стран обсуждали "российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса".

Разговор происходил накануне визита в Стамбул президента Украины Владимира Зеленского. После него, в частности, Эрдоган в очередной раз подтвердил, что Турция не намерена признавать Крым частью России, однако поддерживает решение нынешнего кризиса мирными методами.