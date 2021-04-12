Киев: Зеленский запросил переговоры с Путиным. Москва: ничего не слышали

час назад

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS Подпись к фото, Архивное фото: Путин и Зеленский на встрече в "нормандском формате" в Париже в декабре 2019 года

Власти России и Украины на фоне обострения обстановки вокруг Донбасса обменялись противоречивыми заявлениями. В Киеве говорят, что Владимир Зеленский хотел поговорить с Владимиром Путиным, но согласия не получил. В Москве заявляют, что запроса на разговор не получали. Что происходит?

Зеленский попросил о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию конфликта на востоке Украины, но пока не получил ответа, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель.

Она напомнила, что Зеленский отправится в Париж для обсуждения наращивания российского военного контингента и эскалации конфликта в Донбассе, пишет Рейтер. В пятницу о том, что президент Украины на следующей неделе может встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения эскалации в Донбассе и реформ на Украине, сообщала газета KyivPost.

"Офис президента, конечно же, запросил переговоры с Владимиром Путиным. Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога", - сказала Мендель.

В Кремле заявили, что это не так.

"За последние дни я никаких не видел запросов. Мне неизвестно о том, что были в последние дни какие-то запросы", - сказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он при этом сделал акцент на словах "в последние дни".

"А Владимиру Путину есть что сказать Владимиру Зеленскому?" - спросил журналист агентства УНИАН. "В том, что касается разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны, Владимиру Путину всегда есть, что сказать", - ответил Песков.

После этого Интерфакс связался с Мендель, и та уточнила, что речь идет не о событиях последних дней. По ее словам, запрос на переговоры Зеленский направил президенту Путину еще 26 марта - "сразу после гибели четверых военнослужащих" около линии соприкосновения в Донбассе.

Эскалация напряженности началась после гибели этих четырех военных. Москва и самопровозглашенные республики обвиняли власти Украины в нежелании следовать мирным договоренностям и намерении использовать военную силу. Киев в свою очередь заявил о передвижении российских войск у границы Украины.

Западные страны вслед за Киевом заявили об эскалации обстановки. США заявляли, что фиксируют наибольшую численность российских военных у границ Украины с 2014 года. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия столкнется с последствиями, если будет продолжать "действовать агрессивно и безответственно". Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу говорила по телефону с Путиным и призвала сократить российское военное присутствие на границе с Украиной.

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак в пятницу заявил, что предположения о подготовке к наступлению в зоне конфликта в Донбассе - дезинформация.

"Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого количества мирных жителей и потерям среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины. Будучи преданной общечеловеческим ценностям и нормам международного гуманитарного права, наше государство на первое место ставит жизнь своих граждан", - говорилось в заявлении.

Агентство Рейтер, ссылаясь на источник, "близкий как к Кремлю, так и к пророссийским сепаратистам", назвало стягивание войск к границе с Украиной "намеренной демонстрацией силы", а не подготовкой к возможному вторжению.

"Москва делает это открыто, намеренно показывая танки в дневное время. Так к войне не готовятся, это просто демонстрация силы", - сказал собеседник агентства.