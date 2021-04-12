Сильный пожар вспыхнул в здании "Невской мануфактуры" в Петербурге
На Октябрьской набережной в Петербурге загорелось здание "Невской мануфактуры". По данным МЧС, пламенем охвачено до 4 тысяч квадратных метров, огонь и дым видны издалека. На данный момент известно об одном погибшем пожарном, еще двое спасателей госпитализированы с ожогами.
"В кирпичном, 6-тиэтажном, нежилом, размерами 35х150 метров здании происходит горение четырех этажей по всей площади, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий", - говорится в сообщении МЧС.
Пожару присвоен 5-й - самый высокий ранг.
Из здания эвакуированы 40 человек, сообщает "Фонтанка".
"Невская мануфактура" - фабрика по производству шерстяных изделий. Она была основана в 1841 году, фабричные корпуса считаются объектом исторического наследия.
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