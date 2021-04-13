Историческое здание "Невской мануфактуры" тушат второй день

13 апреля 2021, 08:34 GMT Обновлено 3 минуты назад

Автор фото, David Frenkel

В Петербурге догорает здание бизнес-центра "Невская мануфактура", построенное в XIX веке. Продолжают гореть завалы. Погиб один пожарный, еще двое - в тяжелом состоянии в больнице. Задержаны гендиректор "Невской мануфактуры" и его заместитель.

"Остался только остов здания"

На месте пожара происходит возгорание в завалах на площади 500 квадратных метров, сообщила утром во вторник пресс-служба МЧС России. Здание горит уже сутки.

Ранг пожара понижен с пятого до третьего, ведутся работы по проливке, разборке конструкций и ликвидация локальных очагов возгорания.

"Остался только остов здания, заходить внутрь крайне опасно для личного состава, мы работаем снаружи, - сообщил представитель петербургского управления МЧС Андрей Литовка в эфире телеканала "78". - Поэтому нам приходится использовать большое количество воды для тушения. Думаю, к вечеру сегодня мы ликвидируем данный пожар".

Здание "Невской мануфактуры" загорелось в Петербурге около полудня в понедельник. Огонь начал быстро распространяться, охватив площадь в 10 тысяч квадратных метров. Вскоре обрушились внутренние перекрытия, а затем и кровля.

При тушении погиб командир пожарного отделения, еще двое пожарных были госпитализированы в тяжелом состоянии, один спасатель получил легкие ожоги.

"Двое пострадавших с ожогами 40 и 60% тела находятся в тяжелом состоянии, они на аппаратах ИВЛ. Третий пострадавший - у него ожоги рук - будет переведен на амбулаторное лечение", - сказал сообщили РИА Новости в МЧС.

Тушение пожара осложнялось сильным ветром, раздувающим пламя, и множеством легковозгораемых конструкций в старом здании. Огонь перекинулся и на соседнее здание хостела, к утру вторника его удалось потушить.

Локализовать основной очаг возгорания удалось лишь спустя десять часов, но борьба с огнем продолжалась всю ночь. Для тушения была задействована военная авиация.

Двое задержанных

Во вторник Следственный комитет России сообщил о задержании гендиректора АО "Невская мануфактура" 1973 года рождения и его заместителя 1984 года рождения. СКР не называет их имена.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по этой статье - шесть лет лишения свободы.

По версии следствия, подозреваемые, имея в собственности и оперативном управлении комплекс нежилых помещений фабрики, знали, что проверки МЧС выявили ряд нарушений, в соответствии с которыми эксплуатация зданий не отвечала требованиям безопасности.

Накануне СКР возбудил дело по другой статье - причинение смерти по неосторожности.

В настоящее время двое пожарных, пострадавших при тушении здания "Невской мануфактуры", с ожогами 40 и 60% тела находятся на аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии, третий пострадавший будет переведен на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в МЧС.

"Там кирпич, он так не горит"

"Невская мануфактура" была построена в середине XIX века. Ее фабричные корпуса внесены в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Причина пожара пока не установлена, пишет Интерфаксу со ссылкой на информированный источник. Собеседник агентства утверждает, что пожар начался в помещении, которое сдавали в аренду организации, занимающейся производством лодок из поливинилхлорида.

Градозащитник и лидер движения "Красивый Петербург" Красимир Врански допускает, что имело место умышленное уничтожение старых зданий. "Уничтожение памятников - старый способ освобождения места для новостроек и торговых центров. Это поджог чистой воды. Там кирпич, он так не горит", - сказал Врански в разговоре с изданием Znak.com.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что новое строительство на этой территории невозможно, мануфактуру нужно будет восстанавливать.

"От сильного пожара очень серьезно пострадал памятник архитектуры, объект культурного наследия. Величина ущерба устанавливается", - цитирует его Интерфакс.