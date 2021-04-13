В России впервые вынесли обвинительный приговор участникам тушения пожара

27 минут назад

Автор фото, Sergey Savostyanov/TASS Подпись к фото, При пожаре на московском складе в сентябре 2016 года погибли восемь пожарных

Суд признал двух пожарных виновными по делу о гибели восьми их коллег при тушении пожара в Москве и приговорил их к условным срокам.

Преображенский суд Москвы счел доказанной вину в халатности бывшего начальника управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрия Ширлина и бывшего сотрудника московского главка МЧС Сергея Барсукова, но нашел возможным назначить им условное наказание - соответственно пять и четыре года колонии общего режима условно, передает ТАСС.

В истории пожарной охраны это первый обвинительный приговор в отношении руководителя и участника тушения пожара, отмечает агентство.

Прокурор требовала обоим реальные сроки - шесть лет лишения свободы для Ширлина и пять - для Барсукова. Пожарные свою вину отрицают. Их защита рассчитывала на оправдательный приговор.

Родственники погибших пожарных во время прений поддержали позицию обвинения.

"Причина гибели моего сына и всех ребят - это некомпетентность и недальновидность руководителей тушения этого пожара", - говорила мать погибшего пожарного Александра Коренцова Светлана.

Самая большая потеря

22 сентября 2016 года в складском здании, расположенном на Амурской улице в Восточном административном округе Москвы, вспыхнул сильный пожар, огонь охватил 4,5 тысячи квадратных метров площади.

Ситуация усугублялась наличием на складе большого количества пластика и резины, из-за которых пошёл едкий дым, а также распространением огня в сторону аммиачного цеха.

Пожарные, как заявляли в МЧС, взобрались на крышу, чтобы "установить водяную завесу для охлаждения газовых баллонов и компрессоров, которые могли взорваться в любой момент". В этот момент произошло обрушение кровли - восемь человек из 20, находившихся на крыше, упали и погибли. Их гибель стала самой большой единовременной потерей в истории пожарного гарнизона Москвы.

Пожар удалось потушить лишь спустя 14 часов.

В чем вина пожарных?

Дмитрий Ширлин руководил тушением пожара, а Сергей Барсуков возглавлял штаб пожаротушения. Как утверждает следствие, Ширлин и Барсуков обязаны были изучить обстановку на пожаре, провести разведку и лишь после этого принимать решения о даче указаний личному составу с учетом обеспечения их безопасности.

"Однако, как полагает следствие, они этого не сделали и без крайней необходимости направили пожарных на крышу горящего здания, располагая информацией о том, что предел огнестойкости здания истек, а от личного состава поступают сведения о начинающемся обрушении. Вместо того, чтобы отозвать подчиненных, они приняли решение отправить туда дополнительные силы при отсутствии крайней необходимости", - заявила ТАСС официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS Подпись к фото, На складе хранилось большое количество пластика

Подсудимые отрицали вину в халатности. Адвокат Ширлина Руслан Голенков указывал, что его подзащитный был пятым по счету руководителем тушения и у него не было времени на разведку - к моменту его прибытия спасатели уже находились на кровле склада, а ситуация развивалась стремительно.

По словам адвоката, решение усилить пожарные расчеты на кровле было принято, поскольку огонь быстро распространялся в сторону аммиачного цеха, что грозило сильным взрывом, а предотвратить его другим способом не было возможности.