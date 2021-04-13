Коронавирус в мире: Британия привила самые уязвимые 60% раньше срока, вакцинацию Johnson & Johnson в США хотят остановить из-за тромбов

25 минут назад

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Число смертей на планете, связанных с коронавирусом, приближается к трем миллионам, Британия начала предлагать вакцины жителям младше 50 лет, а российский теннисист Даниил Медведев подтвердил, что заражен Covid-19. Главные новости о пандемии Covid-19 в мире.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число больных Covid-19 на планете сегодня составляет около 59 млн человек. Из 136,7 миллионов заразившихся переболели и пошли на поправку около 77, 9 млн.

Число смертей на планете, по подсчетам института, приближается к трем миллионам. Больше всего заболевших, 562 тыс., скончалось в США. За Соединенными Штатами в этой печальной статистике идут Бразилия, Мексика и Индия.

Англия: вакцина для всех старше 45

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Англия, где в понедельник были ослаблены карантинные меры, приступила новой фазе вакцинации. Вакцины от Covid-19 теперь доступны всем жителям страны от 45 до 49 лет. До этого право на прививку имели люди старше 50, более молодые с некоторыми хроническими заболеваниями и медики (в сумме более 60% взрослого населения страны).

Количество людей, получивших право на вакцинацию, оценивается примерно в 3,7 млн человек - именно столько в Англии жителей соответствующего возраста. В других частях Соединенного Королевства правила несколько иные: в Северной Ирландии с сегодняшнего дня получить прививку могут жители в возрасте 40-45 лет (людей более старшего возраста там начали прививать чуть раньше), а в Уэльсе - от 40 до 49 лет.

В дальнейшем доступ к вакцинации будет расширяться по возрастным группам в порядке убывания, вплоть до 18 лет. Правительство Великобритании планирует предложить как минимум первую дозу вакцину всем взрослым жителям страны до конца июля.

В целом по Британии (по данным по 11 апреля включительно) первую дозу вакцины уже получили более 32 миллионов человек. Две дозы получили более 7,6 миллиона человек.

Сейчас в Соединенном Королевстве используются три вакцины - Pfizer, AstraZeneca и Moderna. По словам члена правительственного комитета по вакцинации и иммунизации Джереми Брауна, долгосрочная программа прививания устроена так, что большой части пациентов в будущем придется смешивать вакцины, получая сперва два укола одного препарата, а в ходе следующей вакцинации, в течение трех-четырех лет, - другого.

Бурный выход из локдауна

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Это возвращение в настоящий Сохо 90-х годов" - описала обстановку на улицах лондонского района в понедельник одна из опрошенных Би-би-си

В понедельник вечером жители Англии впервые за 97 дней смогли выпить и пообедать с друзьями за одним столом - в стране впервые с начала локдауна разрешили работу кафе, ресторанов и пабов, правда не в помещениях, а с выносом столов на улицу. Для жителей отдельных регионов Англии локдаун начался даже раньше - в декабре прошлого года.

Улицы Лондона, Манчестера и других крупных городов были заполнены компаниями, несмотря на редкий для Англии снегопад. Правила социального дистанцирования соблюдали не все, а патрулировавшие города полицейские и специальные ковид-маршалы зачастую не вмешивались.

США: проблемы с вакциной от Johnson & Johnson

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Национальные центры по контролю и предотвращению заболеваний США во вторник потребовали немедленно приостановить использование вакцины от компании Johnson & Johnson из-за появления у шести привившихся опасных побочных эффектов, в том числе образования тромбов в крови. Симптомы проявились через две недели после прививки.

Все шестеро привившихся - женщины в возрасте от 18 до 48 лет. Одна из них умерла, еще одна госпитализирована в критическом состоянии.

Вакциной Jansen от Johnson & Johnson, в отличие от большинства используемых в мире вакцин, прививаются за один, а не за два укола. Кроме того ее легче перевозить и хранить. По данным Национальных центров по контролю и предотвращению заболеваний, в США на сегодняшний день ею привиты почти 7 миллионов американцев.

Применение вакцины во всех правительственных центрах вакцинации будет немедленно приостановлено, правительственные эксперты начнут исследовать причины появления побочных эффектов.

Ранее в этом году Johnson & Johnson была вынуждена утилизировать эквивалент 13-15 млн доз своей вакцины после того, как работники ее завода в Балтиморе случайно испортили партию. Новые проблемы - это удар и по самой компании, и по планам вакцинации администрации Джо Байдена.

В компании в свою очередь подчеркнули, что однозначной связи между прививкой их вакциной и появлением симптомов не установлено и пообещали сотрудничать с регуляторами.

Австрия: министр здравоохранения ушел из-за выгорания

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Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер подал в отставку, сославшись на усталость от работы на фоне коронавирусного кризиса.

"Я слишком много работаю и выгораю", - заявил он на пресс-конференции, поясняя причину своего ухода. Министр добавил, что 15 месяцев работы он ощущал "как 15 лет". Весь последний год 60-летний министр, по его собственным словам, работал без выходных.

"Я хочу работать в полную силу, а в долгосрочной перспективе это не получается. Ничем хорошим это не кончится. Хочу выразиться ясно: я не хочу уничтожать себя! Именно поэтому, проконсультировавшись с врачами, я принял решение об отставке", - добавил Аншобер.

На посту его сменит другой член австрийской партии Зеленых, Вольфганг Мюкштайн.

Теннисист Даниил Медведев заразился коронавирусом

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Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, подтвердил, что заражен коронавирусом. Это выяснилось после теста, который Медведев сдал в рамках подготовки к турниру АТР в Монте-Карло.

Медведев, таким образом, вынужден будет пропустить "Мастерс" в Монте-Карло, где должен был стартовать в среду.

"Это большое разочарование - не сыграть в Монте-Карло. Сейчас я сфокусирован на выздоровлении и с нетерпением ожидаю, насколько это возможно, скорейшего возвращения в тур", - прокомментировал новости российский теннисист.

В понедельник, 12 апреля, с Медведевым тренировался Рафаэль Надаль - третья ракетка мира и 11-кратный победитель турнира. Были опасения, что Надаль тоже мог заразиться, но во вторник теннисист сдал отрицательный тест на Covid-19.

"Надаль в полном порядке. Как мы понимаем, вирус все равно не проявляется раньше, чем через три-четыре дня. Следующее тестирование запланировано через три дня", - цитирует представителя теннисиста агентство Рейтер.