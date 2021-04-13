Фентанил и агрессивная толпа. Что сказала защита Шовина на суде по убийству Джорджа Флойда

10 минут назад

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В Миннеаполисе продолжается процесс над бывшим полицейским Дереком Шовином, обвиняемым в убийстве Джорджа Флойда, которое стало причиной массовых акций в защиту прав афроамериканцев, охвативших США, а потом Европу. На 12-й день слово взяла защита Шовина. Адвокаты полицейского, судя по всему, намерены доказать, что главной причиной смерти Флойда было не жестокое обращение с ним полиции, а его проблемы со здоровьем и употреблением наркотических препаратов.

45-летнему Шовину грозит до 40 лет лишения свободы. Он не признает себя виновным. Именно Шовин в ходе задержания придавил коленями шею Флойда и стоял на нем девять минут, после чего Флойд умер.

Суд над Шовином проходит в напряженной обстановке: только в понедельник Миннеаполис всколыхнула новая волна столкновений, начавшаяся после смерти еще одного чернокожего мужчины, Данте Райта, в ходе задержания.

Фентанил и "враждебно настроенные" прохожие

В своем вступительном слове представитель защиты Шовина Эрик Нельсон заявил, что для того, чтобы доказать вину бывшего полицейского, мало одной видеозаписи задержания Флойда, предъявленной обвинением. Он назвал действия полицейского "неприятными, но необходимыми".

Судя по вступительной речи адвоката, защита планирует опираться на три аргумента:

1) Применение силы к Флойду было необходимо.

2) Другие факторы - наркотики и проблемы со здоровьем - сыграли роль в смерти Флойда.

3) Собравшиеся вокруг Шовина "враждебно настроенные" прохожие отвлекали его в ходе задержания.

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Защита Шовина во вторник успела опросить нескольких свидетелей. В поддержку аргумента о том, что у Флойда было слабое здоровье, выступила фельдшер скорой помощи Мишель Мосенг, которая помогла Флойду после его предыдущей стычки с полицейскими 6 мая, за три недели до его гибели.

Мосенг подтвердила, что 6 мая видела, как Флойд регулярно принимал обезболивающие - опиаты. По словам Мосенг, он глотал "от семи до девяти [таблеток] каждые 20 минут" и принял еще одну, когда полицейский подошел к нему для задержания.

В ходе вскрытия тела Флойда в прошлом году коронеры подтвердили, что на момент смерти в организме мужчины были следы метамфетамина и опиоидного анальгетика фентанила.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Активисты в США требуют обвинительного приговора Шовину

Судья обратила внимание на то, что эти показания не должны расцениваться присяжными как информация о личных качествах и наклонностях Флойда.

Помимо Мосенг, защита Шовина опросила принимавшего участие в задержании 25 мая полицейского Питера Чанга и знакомую Флойда Шаванду Хилл, которая находилась на заднем сидении его автомобиля во время задержания.

Показания Чанга, судя по всему, призваны подкрепить третий аргумент защиты - о собравшейся толпе. Присяжные увидели запись с его нательной камеры, а напарник Шовина заявил, что "волновался за полицейских из-за толпы". "Я хотел удостовериться, что с полицейскими все в порядке", - добавил он. Группу прохожих, собравшихся вокруг полицейских, Чанг описал как "агрессивную".

Хилл, в свою очередь, сказала, что после выхода из магазина Cup Foods, продавец которого вызвал полицию, Флойд уснул в машине. Первым, что увидел Флойд, когда проснулся, был направленный на него пистолет полицейского, добавила она.

Аргументы обвинения

Задача обвинения - доказать, что Флойд погиб именно в результате жестокого обращения полиции. Для этого прокуроры обращаются к экспертам: медикам и юристам.

Опрошенный защитой кардиолог Джонатан Рич в суде заявил, что не считает, что Флойд умер в результате инфаркта или воздействия препаратов. Сердце у Флойда было "необычайно сильным", заявил он.

Профессор юриспруденции Сет Стоутон заявил, что считает применение силы к Флойду Шовином "чрезмерным, неразумным и противоречащим общепринятой полицейской практике".

Младший брат Флойда, Филонис, рассказал о личных качествах погибшего, описав его как мягкого человека, который очень любил мать.

Что случилось с Джорджем Флойдом?

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46-летний мужчина купил пачку сигарет в магазине в Южном Миннеаполисе вечером 25 мая 2020 года. Продавец решил, что тот дал ему поддельную 20-долларовую купюру, и вызвал полицию после того, как Флойд отказался вернуть сигареты.

К магазину приехали четверо полицейских, которые надели на него наручники и попытались посадить его в машину, но он оказал сопротивление. В итоге Флойда положили лицом на тротуар.

По словам прокуратуры, Шовин придавил шею Флойда левым коленом и прижимал его так девять минут. Двое других полицейских помогали ему держать Флойда, а еще один отгонял прохожих, которые пытались вмешаться.

За девять минут Джордж Флойд более двадцати раз сказал, что не может дышать. На видео, снятом свидетелями, видно, как затем он обмяк, и его погрузили в полицейскую машину.

Через час в больнице зафиксировали его смерть.