Чат с "военным", листовки и коктейль: как в Ростове готовится свое дело "Нового величия"

Тимур Сазонов

Ростов-на-Дону

час назад

Автор фото, Центр общественных связей ФСБ

В конце марта ростовские силовики задержали семерых подростков по обвинению в вандализме по политическим мотивам. Адвокаты задержанных прогнозируют подготовку большого дела об экстремистской группе. По мнению фигурантов дела, в их протестную группу в "Телеграме" мог быть внедрен полицейский провокатор: он представлялся "военным", предлагал закупить оружие и намекал на расстрел правительства.

Русская служба Би-би-си выяснила подробности этой истории.

"Акции прямого действия"

О раскрытии в Ростове-на-Дону "экстремистской группы" в ФСБ отчитались 26 марта. В Центре общественных связей спецслужбы назвали целью группы "акции прямого действия": нанесение антигосударственных надписей и применение самодельных зажигательных устройств в отношении органов власти и безопасности.

В рамках дела по статье 214 УК РФ (вандализм по мотивам политической ненависти) полиция и ФСБ задержали четверых молодых людей, один из которых - 16-летний школьник. Еще троих доставили в полиции на допрос из дома.

На видео допроса трое молодых людей рассказывают о планировании акций прямого действия с "коктейлями Молотова".

"Я являюсь пользователем мессенджера "Телеграм", - зачитывает в начале один герой ролик (потом эту же фразу повторит и другой). Все лица в кадре заретушированы. На видео есть следы монтажной склейки. - В "Телеграме" в начале марта этого года я вступил в чат… Этот чат модерируется из Польши… Также в этом чате я почерпнул для себя много новой информации и методов экстремистской деятельности".

В середине записи показания прерываются коротким фрагментом, на котором парень в куртке и капюшоне бросает в стену здания бутылку с зажигательную смесью. Бутылка разбивается, пламя разливается по облупленной стене: на кирпичах угадывается написанная краской фраза "Свободу всем политзаключенным". На заднем фоне в этот момент кто-то кричит: "Давай!"

В конце ролика один из участников допроса признается: "Мы договорились встретиться и обсудить политическую ситуацию в стране. В итоге на этой встрече… [монтажная склейка, видимо, называется фамилия - Би-би-си] начал предлагать использовать "коктейли Молотова" на акциях прямого действия против сил правопорядка".

По завершении следственных действий в отношении задержанных могут быть приняты дополнительные процессуальные решения, отмечается в сообщении ФСБ.

Молодых людей задержали при попытке забросать лампочками с краской здание отдела полиции номер 1 УМВД России по Ростову-на-Дону, передавал "Коммерсант" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. После обыском дома у задержанных силовики обнаружили листовки, трафареты и лозунги экстремистского содержания, утверждает издание.

Кого задержали

Русской службе Би-би-си стали известны имена некоторых задержанных. Это 16-летний школьник Алексей И., студент ростовской консерватории, пианист Михаил Селицкий, студентка юрфака Вероника Горецкая, бывший учитель истории Денис Фаткулин и страховой юрист Кирилл Скрипин.

После допросов в конце марта их отпустили под подписку о явке по требованию, при этом Михаил Селицкий провел в спецприемнике трое суток. Статью о вандализме по мотивам политической ненависти вменяют троим: Алексею И. (его следствие считает организатором группы), Селицкому и Скрипину. 3 апреля Скрипина снова задержали и отправили в СИЗО до 23 мая.

Повторное задержание произошло в Белгородской области, на КПП границы с Украиной, рассказала Би-би-си знакомая Кирилла, активистка движения "Солидарность" Татьяна Спорышева. С ее слов, никаких ограничений на перемещение у Скрипина не было. Он собирался посетить на выходных Харьков и забронировал гостиницу. Задержание стало для него неожиданностью, впрочем, как и сами подозрения в вандализме и экстремистской деятельности.

"О том, что Кирилла допрашивали, я узнала случайно, - вспоминает Спорышева. - Он оказывал юридическую помощь задержанным на протестных митингах, и я позвонила ему по этому поводу. Кирилл рассказал, что 25 марта в три часа ночи у него был обыск. Он снимает комнату в коммуналке, и поэтому не всегда запирает дверь перед сном. Говорит, проснулся оттого, что в комнате находились люди в камуфляже. Его положили лицом вниз, зачитали постановление об обыске и только потом разрешили одеться".

По словам Спорышевой, во время обыска у Кирилла изъяли всю технику, а также личный дневник. После обыска его повезли в отделение полиции, где уже находились другие ребята. Он вышел оттуда только вечером. "Кирилла начинали допрашивать как свидетеля, а закончили уже в статусе подозреваемого", - говорит она.

Скрипина обвиняют в том, что он написал краской на стенах двух домов фразу с оскорблением в адрес президента России Владимира Путина, утверждает его адвокат Ирина Гак. Больше ему пока ничего не предъявлено.

"Я осматривала "место преступления", - комментирует адвокат. - Так и не поняла - если эта надпись, якобы нанесенная краской Кириллом, так нарушает общественный порядок, то почему за месяц, прошедший с момента "преступления", ее никто не постарался стереть? Этот дом такой старый и безобразный, что надпись изначально было почти невозможно рассмотреть. Ее бы никто и не заметил. И вот за это Кирилла посадили в СИЗО на два месяца? У него порок сердца, и заключение может сильно повредить его здоровью".

Апелляция на решение суда об избрании меры пресечения Скрипину уже подана, ее рассмотрение планируется 14 апреля в Ростовском облсуде. Кирилл не был ограничен в свободе передвижения и не нарушал никаких обязательств о явке, считает Гак.

Автор фото, Ирина Гак

Когда на работе Скрипина узнали о задержании, ему предложили уволиться по собственному желанию, продолжает Спорышева. Незадолго до этого ушел из школы и Фаткулин. Но в его случае поводом к разговору с начальством стали размещенные ранее на странице в соцсети ссылки на сайт Алексея Навального. Би-би-си не удалось найти Дениса, чтобы подтвердить эти сведения. По словам его знакомых, после допросов Фаткулин не выходит на связь и ни с кем не общается.

"Либо идиот, либо провокатор": как активистам предлагали купить оружие

Пока идет следствие, его фигуранты и их адвокаты стараются не общаться с прессой. Но Русской службе Би-би-си удалось поговорить с двумя молодыми людьми, которых задержали 25 марта. Как рассказал один из них (оба попросили об анонимности), история с чатом в телеграмме началась после январьских акций сторонников Алексея Навального их-за ареста политика.

"Такое происходит практически после каждого крупного митинга, - говорит собеседник Би-би-си. - Образуются группы молодых людей, которые познакомились во время протеста. Они объединяются в чат, общаются, периодически встречаются в офлайне. В нашем случае это был чат "Ростов, действуй". Мы пили кофе, обсуждали политическую ситуацию в стране, ситуацию с Навальным… Ничего запретного. Когда в живом общении узнали друг друга получше, решили завести уже более узкий чат, для "своих". Он назывался "Наши". В нем состояло полтора десятка человек".

По словам молодых людей, главным итогом обсуждения в узком чате стала расклейка листовок на улицах и нанесение надписей на стены домов. В частности, они содержали лозунги "Пора менять власть" и "Имеешь право голоса".

Но через какое-то время отдельные участники чата стали настойчиво продвигать все более экстремальные варианты протеста. Собеседники Би-би-си сочли поведение двоих участников чата похожим на работу провокаторов из полиции. Их целью было спровоцировать кого-либо на противозаконные действия, предполагают они.

"На встречи приходили такие, кто просто внимательно всех слушал и молчал. А были и те, кто вскоре начал предлагать купить оружие, - вспоминает один молодой человек. - Мы сразу насторожились - адекватный человек не будет говорить такое. Это либо идиот, либо провокатор. Но оказалось, что второе".

Собеседник Би-би-си вспоминает, как один из участников чата 16 марта явился на встречу в кафе в камуфляжной форме. Он представился военным и сказал, что его сослуживцы хотят продавать оружие молодым перспективным революционерам. "Намекал на возможный расстрел правительства, на телефонный терроризм для отвлечения сил полиции накануне общественных акцией. На покрышки возле здания администрации области... Конечно, никто на это не повелся", - рассказал один из задержанных.

Помимо продажи оружия "военный" предлагал участникам чата создать "грамотную структуру": законспирированные ячейки под единым руководством.

"Он еще утверждал, что в случае расстрела правительства часть военных перейдет на нашу сторону, - говорит собеседник Би-би-си. - Мы попытались выяснить, кто эти люди, которые приходят и говорят такое. Нашли их реальные аккаунты в соцсетях - оба работают в полиции".

Телефонный номер "военного", которые участники чата предоставили Би-би-си, оказался недоступен.

"Отряды гражданской самообороны России"

Разговоры об оружии так напугали молодых людей, что они прекратили общение и встречи в кафе. Некоторые незадолго до задержаний покинули и закрытый узкий чат. Но было уже поздно.

"Нас задержали, когда мы просто шли по улице, - вспоминает участник чата. - Нас было четверо. Подъехала патрульная машина, и полицейские стали заталкивать нас в нее. Никто не представился, не объяснил, что происходит. Действовали грубо, выкручивали руки, разбили одному из парней лицо. Повезли в отделение. Туда потом доставили из дома еще несколько ребят. Нас долго допрашивали, по одному. Сначала вменяли хулиганство, утверждали, что мы громко ругались матом на улице и приставали к прохожим. А утром оказалось, что возбуждено дело о вандализме по мотивам политической ненависти".

На участников допроса сильно давили психологически и угрожали длительными сроками, утверждает другой собеседник Би-би-си. Итоговые протоколы, по их словам, были написаны "под копирку" и содержали несуществующие сведения.

Автор фото, Ирина Гак

"Например, там было указано, что мы принадлежим к какой-то организации "ОГСР". Я вообще не знаю, откуда это взялось, мы никогда не обсуждали, что принадлежим к чему-то. У нас не было никаких концепций. ОГСР - это "Отряды гражданской самообороны России", одноименный канал и чат в телеграме, на которые были подписаны некоторые из нас. Вот и все".

На сегодня число подписчиков канала "ОГСР" едва превышает 800 человек, в отличие, например, от белорусского аналога, который читает более пяти тысяч человек. В чате с тем же названием "ОГСР" состоит более 1300 человек. Судя по всему, канал модерируется из Белоруссии. Его основное содержание - новости оппозиционного лагеря, от праворадикального до леволиберального, а также видео с различных протестных акций.

На канале публикуются методички, связанные с гражданским сопротивлением: оказание первой помощи, правила поведения и безопасности на митингах, агитационная борьба, сохранение анонимности в интернете, изготовление "красящих гранат" и прочее.

"Мы считаем, что даже мирный протест не должен быть беззубым. Любые чисто мирные методы не обсуждаются, шарики, бумажные самолётики и т.д. - не здесь", - предупреждают новоприбывших участников чата модераторы.

Свою миссию они видят в "обмене опытом между Украиной, Беларусью и Россией". "Мы из будущего, вы отстаете от Беларуси на полгода, и мы хотим вас предупредить и обучить", - утверждают модераторы "ОГСР".

По словам собеседников Би-би-си, информацию, почерпнутую из "ОГСР", никто в чате не собирался всерьез применять на практике.

"Максимум, что мы сделали, не считая листовок и надписей, - это бросили бутылку с "коктейлем Молотова" в стену заброшенного здания, - уверяет молодой человек. - Не нанесли никому ущерба, не причинили вреда. Это был просто перформанс, его записали на видео и выложили в чат. Ну, сделали и сделали. А теперь силовики пытаются представить, будто мы готовились к чему-то и так тренировались. Это полный бред. Никакими лампочками с краской мы тоже не собирались никого забрасывать. Я вообще первый раз услышал об этом из новостей. "Коктейлей Молотова" тоже ни у кого при обыске не нашли".

В качестве вероятного организатора экстремистской организации в протоколах допросов упоминается 16-летний Алексей И., причем силовики утверждают, он уже якобы признал свою вину.

"Я не знаю, зачем он это сделал, - удивляется собеседник Би-би-си. - В чем тут было признаваться? Либо решил погеройствовать как-то, либо его заставили".

Адвокат Ирина Гак считает, что некоторые участники телеграм-чата не осознавали в полной мере, чем в итоге обернется задержание и допросы.

"В полиции отдельные лица дали признательные показания по статье 214 УК РФ о вандализме. Но в показаниях свидетелей, которые сразу становились подозреваемыми, описаны действия, которые квалифицируются другой статьей - 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). К сожалению, ребята, давая признательные показания, этого не поняли. И неудивительно: главный подозреваемый - ученик 10 класса, которого воспитывают бабушка и дедушка", - объяснила она.

Что ждет фигурантов

Несмотря на то, что пока молодым людям вменяют только вандализм, скорее всего, этим не ограничится, считает Ирина Гак. Она предполагает, что конечная цель силовиков - возбуждение уголовного дела по "экстремистской" 282-й статье. "Мы ожидаем худшего. Дознаватель в полиции мне прямо сказал, что готовится материал по 282 статье. Но еще непонятно, в отношении кого".

Молодые люди, с которыми беседовала Би-би-си, тоже вспоминают, что силовики во время допросов намекали: мол, еще встретимся, все только начинается. Почему задержали только семь человек, хотя в чате состояло вдвое больше участников, они не знают.

"В чате были люди, которые активнее нас писали и высказывались, - недоумевает собеседник Би-би-си. - Они тоже ходили на встречи. Но их не тронули. Выборка в итоге получилась хаотичной - по какому принципу нас задержали, мы так и не поняли".

"Мне все это сильно напоминает дело "Нового величия", - комментирует Спорышева. - Фабула схожая. На волне протестов люди объединились в чате, обсуждали политику, расклеивали листовки, писали что-то на стенах. Это даже не вандализм, а мелкое хулиганство. Но дело будут раскручивать до полноценного экстремизма".

Дело "Нового величия" стало известно в конце 2017 года, когда нескольких молодых людей, познакомившихся в телеграм-чате, обвинили в создании экстремистского сообщества и попытках захватить власть в стране. Правозащитники считали, что сама экстремисткая организация появилась в результате провокации спецслужб. Силовики выступали ключевыми свидетелями на суде, в результате которого семь молодых людей получили наказание от четырех лет условно до семи лет реального заключения.

У ростовских силовиков есть опыт "раскручивания" подобных дел на основании переписки в телеграме, продолжает Спорышева. В качестве примера она приводит громкое дело "ростовских мальчишек" Владислава Мордасова, Яна Сидорова и Вячеслава Шашмина. В 2019 году их осудили за подготовку массовых беспорядков за выход на площадь возле здания донского правительства с плакатами "Верните землю ростовским погорельцам", "Правительство в отставку" и мегафоном.