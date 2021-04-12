Из заботы о климате во Франции запретят короткие авиарейсы там, где можно доехать на поезде
Парламент Франции проголосовал за запрет на короткие внутренние авиарейсы в тех случаях, когда поездка на поезде по тому же маршруту занимает не более двух с половиной часов. Эта мера направлена на сокращение углеродных выбросов в атмосферу.
Голосование в нижней палате Национального собрания состоялось в субботу; его еще должен утвердить Сенат, в котором правящая партия Эммануэля Макрона имеет уверенное большинство.
Новые ограничения могут затронуть авиарейсы из Парижа в такие города, как Нант, Лион и Бордо.
Из-за пандемии Covid-19 авиакомпании и так сократили множество маршрутов. По данным Flightradar24, число авиарейсов в прошлом году упало почти на 42% по сравнению с 2019 годом.
Новое законодательство было принято в ответ на предложения Гражданского конвента по климату - своеобразного эксперимента с прямой демократией, запущенного в 2019 году президентом Макроном. 150 случайным образом отобранных граждан несколько месяцев обсуждали меры по борьбе с изменением климата. Рекомендации Конвента, впрочем, были радикальнее - например, он предлагал запретить авиарейсы и в случаях, когда на поезде можно доехать за четыре часа.
Буквально на прошлой неделе правительство Франции удвоило свою долю в авиакомпании Air France-KLM. Ранее правительство предложило компании заем в 7 млрд евро, но при условии, что та отменит многие свои рейсы в самой Франции.
Подобные меры применялись и в других странах. В прошлом году Austrian Airlines заменила полеты из Вены в Зальцбург рейсами на поезде, после того как компания получила дотацию от правительства Австрии.
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