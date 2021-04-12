Стрельба в американской школе. Полиция сообщает о нескольких пострадавших

12 апреля 2021, 20:35 GMT Обновлено 18 минут назад

Автор фото, Reuters

Полиция американского города Ноксвилл (штат Теннесси) сообщает о стрельбе в местной школе Остин-Ист. Как говорят полицейские, в результате инцидента пострадали несколько человек, в том числе сотрудник полиции.

О том, какие именно ранения получили эти люди и есть ли погибшие, пока неизвестно.

"Сейчас расследование продолжается", - сказано в сообщении полиции Ноксвилла в "Твиттере".

Судя по кадрам телевизионной трансляции, школа окружена полицейскими и пожарными машинами. "Школы графства Нокс принимают меры в связи со стрельбой, которая произошла днем в школе Остин -Ист. Мы собираем сведения об этой трагической ситуации и представим дополнительную информацию как можно быстрее", - написал в "Твиттере" руководитель управления школ графства Боб Томас.

"Школьное здание блокировано, учащиеся, не принимавшие участия в этом инциденте, отправлены к своим семьям", - добавил Томас.

Местные СМИ сообщили, что в школе объявлен "жесткий локдаун", родителям предписано собраться в определенном месте у школы, чтобы забрать своих детей.