Лицеистка на Урале умерла после выговора завуча за ролик в "Тик-Токе". Что известно?

Елена Бердникова

Би-би-си

35 минут назад

Автор фото, Getty Images

В понедельник в лицее "Эрудит" города Рубцовска (Алтайских край) весь день шла проверка. Следователи, чиновники и правозащитники выясняли обстоятельства внезапной смерти 12-летней ученицы Наташи (имя изменено).

8 апреля трое школьников, два мальчика и одна девочка (а несколько позже - и их родители) были вызваны к завучу для беседы о шестисекундном ролике в соцсети "Тик-Ток". Спустя несколько часов, написав подруге по WhatsApp, что у нее "расплывается и болит в глазах", девочка упала без сознания у себя дома на кухне.

Что случилось в Рубцовске 8 апреля

Причиной вызова трех лицеистов к завучу Ольге Рыблевой, исполняющей обязанности директора (75-летняя директор Нина Иванова находится на длительном больничном) стал обычный неполитический ролик.

"Наташа сняла на телефон, как мальчик вытирает с брюк корректор [замазку]; одноклассник выложил это видео в "Тик-Ток", - рассказала Би-би-си близкая знакомая семьи школьницы. - Завуч вызвала в школу всех участников: Наташу, того, кого снимали, и того, кто выложил. Беседу начали проводить до прихода мамы Наташи. Наташа плакала, когда пришла мама. Мама Наташу не ругала, стала выяснять, почему плачет ее дочь… Детям объяснили, что нельзя снимать других без [их] согласия и выкладывать в интернет. Как общалась завуч, я не знаю. Мама не уточняла".

Выведя ребенка со слезами на глазах от завуча лицея, мать повела ее в магазин. Там Наташе купили куртку на весну и игрушку. Это подбодрило девочку.

Дома, как рассказала Би-би-си близкая знакомая семьи, "посидели и мама пошла на улицу, ухаживать за козами" (семья живет в частном секторе Рубцовска, небольшого, но некогда значимого промышленного города на Юге Сибири). Наташу мать попросила сделать домашнее задание. В момент, когда она в последний раз видела девочку живой, она была в своей комнате и садилась за уроки.

"Управившись с козами, мать нашла дочь на кухне у входной двери, - рассказала Би-би-си приятельница матери Наташи. - Позже мы узнали, что она написала подруге в WhatsApp, что у нее расплывается и болит в глазах".

Причину смерти следствие пока выясняет.

В сети курсирует версия отравления, но друг семьи лицеистки в разговоре с Би-би-си эту версию отверг: "Сотрудники полиции позже предположили, что это суицид, так как нашли в доме баночку с таблетками, но лекарства в крови Наташи обнаружено не было… Наташа была здорова и хронических заболеваний не имела".

Похороны состоялись менее чем через двое суток после кончины ребенка: все драматические события - вызов в школу, обновы и покупки, чтобы снять стресс, и смерть Наташи - случились в четверг, 8 апреля. В субботу, 10 апреля, тело уже было предано земле.

Почему девочку вызвали к завучу и как реагируют педагоги

Школа заявляет, что лицей беспокоился о защите персональных данных детей. Об этом же - о персональных данных, о лице на "съемке" - говорила в беседе с Би-би-си уполномоченная по правам человека в Алтайском крае Ольга Казанцева. Она упомянула, что ставила перед школой вопрос полномочий - прав и оснований, по которым лицей вообще пошел в личное цифровое пространство детей.

Но в комментарии Казанцевой в "Инстаграме" об этом аспекте нет ни слова. А именно этот вопрос школе и ставят наблюдатели - его, в частности, сформулировала пользователь соцсети "ВКонтакте" Анастасия Иванова: "А завуч имела право давать свою оценку видео в сети? Это ее работа?". Этот вопрос обсуждают педагоги Сибири и пользователи паблика "Инцидент Рубцовск".

Случившимся заинтересовались правоохранительные органы. В воскресенье управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В пресс-службе министерства образования и науки Алтайского края отказались комментировать проверку, которую выездная комиссия ведомства начала сегодня в лицее "Эрудит": "Там сейчас идет следствие, идет разбирательство, идет проверка".

Би-би-си не удалось задать завучу Ольге Рыблевой вопрос о том, почему она вызвала детей и их родителей в школу за шестисекундный ролик. Сняв трубку в директорском кабинете в день проверки, Рыблева заявила Би-би-си: "Я никакое интервью не даю. Идет служебное расследование".

Педагогическая общественность не только Алтайского края, но всего зауральского региона взволнована произошедшим, судя по реакции собеседников Би-би-си. Все они в курсе случившегося в Рубцовске.

Ранее "Тик-Ток" навлек на себя гнев российского государства и привлек внимание образовательных организаций в этом году: в соцсети в январе началась массовая кампания по записи роликов в поддержку вернувшегося в Россию Алексея Навального. При этом ролик Наташи был неполитическим, а одна из администраторов образовательных учреждений в Сибири заявила, что "не слышала, чтобы учителей заставляли отслеживать детей в "Тик-Токе".

Тем не менее один из собеседников Би-би-си упомянул, что в некоторых регионах недавно состоялись "Недели безопасности в сети", разъяснявшие, какие опасности ждут детей в онлайне.

Заслуженный учитель России Михаил Ушаков напомнил Би-би-си о гораздо больших опасностях, которые ждут детей в офлайне от излишне исполнительных руководителей школ.