"Скала и легенда шуток": внуки принца Филиппа Уильям и Гарри о своем деде

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На фото - принц Филипп с внуками Уильямом и Гарри в 2015 году

Принцы Уильям и Гарри отдали дань памяти и уважения своему деду, принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому, скончавшемуся в прошлую пятницу в возрасте 99 лет. Принц Уильям описал его как неординарного человека, а принц Гарри назвал его человеком служения, чести и прекрасного чувства юмора, а также легендарным мастером шуток.

"Я буду скучать по дедушке, но я знаю, чего он хотел бы - чтобы мы продолжили нашу работу", - сказал Уильям - второй в очереди на королевский престол после своего отца, принца Чарльза. - Век жизни моего деда был отдан служению - его стране и Содружеству, его жене и королеве, нашей семье".

"Мне повезло, что у меня не только был такой пример для подражания, но и то, что он оставался со мной многие годы моей взрослой жизни - и в хорошие времена, и в самые тяжкие дни. Я всегда буду благодарен за то, что у моей жены было так много лет, что бы узнать моего деда, а также за ту доброту, с которой он к ней относился", - сказал Уильям.

Семейное фото

"Я никогда не приму как нечто само собой разумеющееся ту память, которую мои дети навсегда сохранят о своем прадеде, бравшем их в свою карету, о том заразительном духе приключений, который он излучал, и о его озорном чувстве юмора", - сказал принц Уильям. Он добавил, что сам он и его жена Кэтрин продолжат делать то, чего желал бы его дед - и дальше поддерживать королеву.

Автор фото, The Duchess of Cambridge/PA Media Подпись к фото, Вместе с посланием принца Уильяма Кенсингтонский дворец опубликовал это фото: принц Джордж со своим прадедом принцем Филиппом

Отдавая дань уважения своему деду, принц Гарри сказал: "Он был самим собой, очень остроумным, и мог удерживать внимание любой кампании благодаря своему обаянию - а также потому, что никогда не знаешь, что он дальше скажет".

"Его будут помнить как человека, пробывшего дольше всех супругом правящего монарха, как военнослужащего, отмеченного наградами, как принца и герцога, - заявил Гарри. - Но для меня, как и для многих из вас, кто пережил за прошедший год эту боль, потеряв любимого человека или бабушку или дедушку, он был моим дедушкой: мастером барбекю, легендой шуток, насмешливым до самого конца".

Гарри назвал принца Филиппа скалой, поддерживавшей королеву с беспрецедентной преданностью.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Принц Уильям сказал, что вся жизнь его деда отмечена служением стране и королеве

"Я мог бы продолжать, но я знаю, что он прямо сейчас сказал бы всем нам, стоя с пивом в руке: "Ну, всё уже, давайте, заканчивайте!" - сказал Гарри. "Так что, на этой ноте, дедушка, спасибо тебе за твою службу, твою преданность бабушке и за то, что ты всегда был самим собой".