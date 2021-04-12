Британия в трауре по принцу Филиппу: спецэфир Русской службы Би-би-си
9 апреля скончался супруг королевы Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский. Он умер мирно, во сне, не дожив до своего столетия нескольких месяцев.
В стране объявлен восьмидневный траур. Похороны состоятся 17 апреля в Виндзорском замке.
Тысячи британцев приходят в Виндзор и к Букингемскому дворцу в Лондоне, чтобы почтить память супруга монарха, несмотря на коронавирусные ограничения и призывы властей массово не собираться. На государственных зданиях приспущены флаги, на улицах главных городов страны появились портреты герцога.
В спецэфире Русской службы Би-би-си ведущая Ксения Батанова, наши корреспонденты, обозреватели и гости будут вспоминать яркую, порой противоречивую жизнь герцога, делится размышлениями о его роли в королевской семье, британской монархии и в самой Британии.
Объединила ли кончина Филиппа страну и королевскую семью, в которой в последнее время было немало раздоров? Станет ли его уход моментом примирения и скорби? Что ждет институт британской монархии - и что реакция британцев на его смерть говорит об обществе, его ценностях и устремлениях?
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