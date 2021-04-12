Коронавирус: в Англии открываются пабы, магазины и бассейны, люди ликуют

46 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Несмотря на снег этот паб в графстве Чешир принял первых посетителей на свежем воздухе

Впервые за долгие месяцы в Англии снова открылись парикмахерские, спортивные залы, магазины одежды и других товаров не первой необходимости. А пабы и рестораны пустили посетителей за столики на открытом воздухе.

Спрос превысил предложение, даже несмотря на морозную погоду и небольшой снег, порошивший с утра в некоторых частях страны. Чтобы отметить эту фазу смягчения карантинных мер, многие британцы надели зимние пальто и подняли бокал на скамейке у паба прямо с утра.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, "Мы открыты": зоопарк в графстве Бедфордшир

В последний раз подобные радости были доступны в Англии в начале января, а в некоторых ее регионах - в октябре. В Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии, где меры карантина устанавливают местные власти, также с понедельника вступают в силу некоторые послабления.

Некоторые пабы открылись прямо в полночь, чтобы символически обмыть начало рабочего года. Их владельцы и клиенты рассказали, что атмосфера была праздничной.

Автор фото, EPA Подпись к фото, За каждым столиком - не более шести человек

"Надеюсь, это что-то вроде нового рождения и мы не закроемся снова в ближайшем будущем", - поделился с Би-би-си владелец питейной Kentish Belle на юго-востоке Лондона.

А хозяин паба Oak Inn в городе Ковентри сказал, что перед его заведением в полночь выстроилась очередь из сотен людей. Обслужить удалось 260 клиентов, а 300 или 400 желающим места не хватило.

При этом, по оценкам британской Ассоциации пабов и производителей пива, лишь 40% лицензированных питейных заведений имеют возможность обслуживать клиентов на открытом воздухе.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Многие могут наконец вернуться к любимому занятию - шоппингу

В магазины одежды - особенно в популярный недорогой Primark - в понедельник с утра выстроились очереди во многих городах. На лондонской Оксфорд-стрит люди собрались к 7 утра - многие магазины продлили рабочие часы с до 22:00, чтобы справиться с наплывом посетителей.

Некоторые парикмахерские тоже уже в полночь начали принимать заросших посетителей. По словам Келли Боад из города Уорик в центральной части Англии, на ближайшие несколько недель весь график ее салона уже расписан.

Тысячи магазинов и пабов празднуют открытие, но многие такие бизнесы так и не смогли дождаться этого дня. Более 17,5 тыс. магазинов и других предприятий сферы услуг закрылись в прошлом году, по данным организации Local Data Company.

Подпись к фото, Многие магазины не дождались даты открытия

Премьер-министр Борис Джонсон призвал граждан вести себя сознательно. Он опасается, что люди на радостях могут забыть о масках, мытье рук и социальной дистанции.

Сам Джонсон планировал отпраздновать эту фазу открытия заведений пинтой пива в пабе, но из-за недавней кончины принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II, это было отложено.

Как меняются правила в Англии с понедельника:

Могут открыться все магазины, а также спортзалы, зоопарки, парки аттракционов, библиотеки

Могут открыться рестораны и пабы, но еду и напитки подавать пока разрешено лишь на открытом воздухе

Можно поехать в отпуск с членами своей семьи, живущими с вами вместе, остановившись в отдельном доме или квартире (гостиницы еще не открылись для этих целей)

Можно поехать из Англии в Уэльс без уважительных причин

До 15 человек могут посетить свадьбу и до 30 - похороны

Открываются детские кружки в помещениях

Возобновляются уроки вождения

В Англии нынешняя фаза послаблений карантина - уже третья с начала марта. Следующая запланирована на 17 мая, когда будет разрешено приглашать домой гостей (в помещении смогут общаться до 6 человек из разных домохозяйств).

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Этот спортзал на северо-востоке Англии открылся ранним утром в понедельник

Этот план выхода из локдауна власти Великобритании объявили в феврале. Он предусматривает промежутки в пять недель между фазами на случай, если какие-то из послаблений вызовут новые вспышки заболевания.

В Северной Ирландии в понедельник возвращаются в классы старшеклассники, людям больше не предписано оставаться дома, и в сад своего дома они могут приглашать гостей (до 10 человек в общей сложности). В Шотландии и Уэльсе все ученики также возвращаются в школы.

Более 39 млн жителей Великобритании уже получили первую дозу вакцины, а почти 7,5 млн - и вторую.

Число скончавшихся в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус в Британии продолжает снижаться. В воскресенье было зарегистрировано семь смертей за день - это самое низкое значение с сентября 2020 года. В январе 2021, на пике второй волны, эта цифра достигала 1820.

Что еще происходит в мире

Нидерланды продолжают экспериментировать с индустрией отдыха и развлечений в пандемию. Власти страны проводят эти опыты, чтобы проследить, каковы могут быть последствия людных мероприятий и путешествий в условиях все еще продолжающейся эпидемии.

Автор фото, Kelly Vos Подпись к фото, Келли Вос была в числе добровольцев, выразивших желание поучаствовать в эксперименте правительства Нидерландов

На этот раз 187 добровольцев отправляются на каникулы на греческий остров Родос, с тестами до и после поездки и по меньшей мере пятидневным карантином по возвращении домой.

Число новых заражений в Нидерландах находится на уровне 7-8 тысяч в день и по-прежнему вызывает беспокойство у властей. Первую дозу вакцины в стране с 17,1 млн населения получили 3,2 млн человек.

Власти Лос-Анджелеса открыли вакцинацию для всего населения от 16 лет и старше. Недавно Лос-Анджелес был одним из наиболее сильно пострадавших от ковида городов в США. В ноябре-январе число смертей там выросло более чем на 1000%. За одну неделю в середине января скончалось от ковида почти 20 тыс. жителей Лос-Анджелеса.

Третья волна в Чили вызывает удивление и беспокойство, предупредил британский ученый Дэвид Кинг.