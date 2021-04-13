Профессор ЦАГИ Валерий Голубкин арестован по делу о госизмене. Он коллега арестованного физика Губанова

16 минут назад

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS

Лефортовский суд Москвы арестовал по делу о государственной измене ученого из Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Валерия Голубкина. Он не признает вину, сказал Би-би-си адвокат профессора. Защитник не смог сказать, связан ли арест Голубкина с делом арестованного ранее физика Анатолия Губанова, сославшись на "определенные обязательства".

"Доступа к гостайне он не имел"

Согласно информации на сайте ЦАГИ, Голубкин - профессор, доктор технических наук и ответственный секретарь журнала "Ученые записки ЦАГИ".

Известно также, что Голубкин преподает в Московском физико-технического институте (МФТИ) на кафедре теоретической и прикладной аэрогидромеханики.

"Валерий Николаевич Голубкин является сотрудником Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). В МФТИ Валерий Николаевич преподает у студентов четвертого курса в качестве внешнего совместителя и не участвует в научной работе", - сообщили в пресс-службе вуза Интерфаксу.

В вузе также отметили, что к сведениям, составляющим государственную тайну, он допуска не имел.

Научные публикации Голубкина посвящены работе сверхзвуковых самолетов. Согласно данным сайта МФТИ, среди его научных интересов - обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы оптимизации.

Автор фото, mipt.ru Подпись к фото, Фото с сайта МФТИ

"Голубкин - почетный профессор МФТИ. Свою вину он не признает. Он - физик-теоретик, объяснял мне, чем занимается, какими вопросами теоретической физики. Доступа к гостайне он не имел", - рассказал Би-би-си адвокат Голубкина Александр Тимошенко.

Обвинения Голубкину еще не предъявили, пока он проходит в деле как подозреваемый. Дело ведет следственное управление ФСБ, однако адвокат отказался уточнять детали дела и называть имя следователя-руководителя группы.

Тимошенко не сказал, связан ли арест Голубкина с делом ранее арестованного физика Анатолия Губанова, пояснив, что "связан определенными обязательствами".

Коллега Губанова

Согласно данным из открытых источников, Голубкин и Губанов были соавторами научных публикаций.

На сайте МФТИ, в частности, упоминается опубликованная в 1996 году статья "Полезная интерференция крыла, фюзеляжа и воздухозаборников воздушно-реактивных двигателей при больших сверхзвуковых скоростях".

Кроме того, Голубкин и Губанов числятся среди лекторов Международного института менеджмента ЛИНК, который является партнер Школы бизнеса Открытого университета Великобритании.

Губанов, который также работал в МФТИ и ЦАГИ, где занимался высокоскоростными летательными аппаратами, был арестован по делу о госизмене в декабре 2020 года. Суть дела Губанова также неизвестна, так как его материалы засекречены.

Статья о госизмене подразумевает передачу за границу сведений, составляющих государственную тайну, либо действия, направленные против безопасности России в пользу иностранного государства или организации. По этой статье можно получить до 20 лет колонии.

Дела о госизмене против ученых

Ученых в России нередко арестовывают по делам о госизмене. Так, в июле 2017 года за решеткой оказался научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) 75-летний Виктор Кудрявцев.

Его обвинили в передаче секретной информации о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах "Авангард" и "Кинжал" бельгийскому Фон-Кармановскому институту гидродинамики. Свою вину он не признает. Кудрявцев провел в СИЗО почти два года, его выпустили из-под стражи по состоянию здоровья - у ученого онкологическое заболевание.

Через некоторое время после ареста Кудрявцева ФСБ по тому же обвинению задержала его ученика - другого сотрудника ЦНИИмаш Романа Ковалева. Тот признал вину. Летом 2020 года Мособлсуд приговорил его к семи годам тюрьмы. Еще один сотрудник института Сергей Мещеряков, также обвиненный в госизмене, по-прежнему находится в СИЗО.

В начале декабря 2020 года ЕСПЧ удовлетворил жалобу 72-летнего Валентина Данилова - известного специалиста по физике плазмы. В суде признали, что Россия нарушила его права, осудив за госизмену в 2004 году на 13 лет.