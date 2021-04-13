Каски, одежда и куклы в форме армянских солдат стали экспонатами в азербайджанском парке

час назад

12 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в столице парк военных трофеев. Помимо военной техники армян там находятся каски солдат, а также карикатурного вида куклы, изображающие армянских солдат и офицеров.

Открытие парка вызвало дискуссии в самом Азербайджане и негодование в Армении, где уже заявили о публичном унижении памяти погибших в войне.

Многие говорят что такой парк помешает налаживанию мира между народами двух стран, вступивших в прошлом году в вооруженный конфликт вокруг Нагорного Карабаха.

В сообщении на сайте президента говорится, что главный экспонат парка - щит, изготовленный из номерных знаков более 2000 военных автомобилей, "взятых у врага Вооруженными силами Азербайджана на освобожденных от оккупации землях в качестве трофеев".

Автор фото, AzerTag Подпись к фото, Каски армянских содат вызвали негодование у многих как в Ереване, так и в самом Баку

Помимо этого среди экспонатов есть и военная техника, захваченная у армян во время 44-дневной войны осенью прошлого года. Но соцсети обратили внимание в первую очередь на кукол и каски.

"Меня бомбит, что в мемориальном комплексе сувенирная лавка с майками "Карабах бизимдир" ("Карабах наш" - прим. Би-би-си). Куклы и каски - это неуважение к армянам, нехорошо, но ладно, - пишет один из азербайджанских пользователей соцсетей. - Но лавка - это уже неуважение к нашим солдатам".

"Не стыдно за музей, но стыдно за манекены и макеты-муляжи", - говорит еще один комментатор.

Оппозиционный политик Тофик Ягублу заметил на одном из фото коробки марихуаны и заявил что власти "подбрасывая наркотики в карманы, то же самое сделали в отношении армян". А историк и политэмигрант Ариф Юнус увидел сходство между Алиевым и одним из экспонатов.

Впрочем, многим в Азербайджане экспонаты понравились.

"Как один из азербайджанцев, проживающих за границей, скажу что мы гордимся Вами, господин Президент!" - пишет один из комментаторов под новостью с фотографиями из парка.

Автор фото, AzerTag Подпись к фото, Главный экспонат парка - щит, изготовленный из номерных знаков более 2000 военных автомобилей, на котором красуется надпись "Карабах - это Азербайджан!" Президент Ильхам Алиев сфотографировался на его фоне

"Конфликт не решен"

9 ноября 2020 года, после 44 дней боевых действий в Карабахе лидеры Азербайджана, Армении и России подписали соглашение о прекращении огня.

Армянская сторона потерпела поражение. Азербайджан вернул себе семь районов вокруг Карабаха и все занятые во время войны земли - около трети Нагорного Карабаха, если рассматривать его в границах Нагорно-Карабахской автономной области в составе Азербайджанской ССР.

Но по мнению многих, конфликт еще не завершился.

Захид Орудж, член парламентского комитета по правам человека, говорит что не видит ничего плохого в показе этих трофеев, и ссылается на военную историю с музеями во многих странах мира.

"Что касается шлемов, то если бы между Азербайджаном и Арменией была война в нейтральной зоне, то это можно было бы понять. Но те кто проливает слезы по этим шлемам, в течение 30 лет совершали преступления, - говорит депутат. - Можно сказать что мы вырвали из рук этих людей само существование нашего государства, его конституцию и суверенитет".

Депутат говорит, что этот вопрос следует рассматривать не в национально-этническом контексте, а в контексте оккупации территории. По словам депутата, демонстрация шлемов и других деталей могла бы рассматриваться как разжигание межнациональной розни, если бы Азербайджан не признавал существование в Карабахе других народов, в том числе армян.

"Напротив, руководство страны заявило о своей готовности к сотрудничеству, открытию коммуникаций и достижению соглашения с Арменией по карабахскому вопросу", - аргументирует Захид Орудж.

Автор фото, AzerTag Подпись к фото, Куклы армянских солдат вызвали негодование у многих как в Баку, так и в Ереване

"Война закончена, но конфликт все еще не решен, - рассуждает азербайджанский политолог Зардушт Ализаде. - Необходимо наладить с армянами Карабаха отношения, и мирный договор с Арменией все еще не подписан. А сегодняшняя послевоенная пресса, новости, сайты и телевидение не служат урегулированию конфликта".

Как считает политолог, каски и муляжи солдат относятся не к мирным армянским жителям Азербайджана, а к "оккупантам, которые незаконно пришли на территорию Азербайджана, разрушали и убивали".

"Но я думаю, что уже после победы эти приемы можно было бы оставить в прошлом, они не нужны и контрпродуктивны", - говорит он.

Все эти задачи на оставшейся под контролем армян части Нагорного Карабаха требуют тесного взаимодействия с политическим руководством непризнанной НКР. Но первые лица непризнанной республики объявлены в розыск в Баку и считаются там преступниками.

Как писал ранее исследователь Карабахского конфликта Том де Ваал, задачи на оставшейся под контролем армян части Нагорного Карабаха требуют тесного взаимодействия с политическим руководством непризнанной НКР. Но первые лица непризнанной республики объявлены в розыск в Баку и считаются там преступниками.

Автор фото, AzerTag Подпись к фото, МИД Армении заявил, что выставление манекенов армянских солдат, их личных вещей и шлемов противоречит заявлению Азербайджана о о постконфликтной ситуации, региональном мире и примирении

Реакция в Армении

МИД Армении в своем заявлении во вторник 13 марта назвал Азербайджан "всемирным центром нетерпимости и ксенофобии".

"Церемония открытия "парка" и выступление на ней президента Азербайджана показывают, что вышеуказанная акция направлена на публичное унижение памяти погибших в войне, пропавших без вести и пленных, попрание прав и достоинства их семей", - говорится в заявлении МИД.

Как говорит МИД, выставление манекенов армянских солдат, их личных вещей и шлемов противоречит заявлению Азербайджана о постконфликтной ситуации, региональном мире и примирении.

С подобным заявлением выступил и омбудсмен Армении Арман Татоян.