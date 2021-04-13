"Честно, в шоке все". Что делать туристам после закрытия перелетов в Турцию?

Мария Киселева, Алексей Ильин

Би-би-си

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Турецкие пляжи до начала лета останутся без туристов из России

Запрет на полеты в Турцию и Танзанию стал шоком для туристической отрасли, а также для полумиллиона россиян, которые уже купили туры. Что с ними сейчас происходит, как им вернуть билеты и куда еще можно поехать?

С 15 апреля по 1 июня Россия приостанавливает регулярные и чартерные полеты в Турцию и Танзанию. Исключением станут два рейса в неделю по маршруту Москва-Стамбул и Стамбул-Москва и рейсы для возвращения российских граждан.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), запрет затрагивает больше 500 тыс. человек, которые купили туры в Турцию с вылетами с 15 апреля по 1 июня и уже заплатили за них около 35 млрд рублей. Эта сумма не включает затраты самостоятельных туристов, которые сами бронировали отели и авиабилеты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запрет носит "исключительно эпидемиологический характер" и связан с "достаточно резкой вспышкой заболеваемости в Турции". С 12 апреля в стране были введены новые ограничения - в частности, расширена зона действия комендантского часа выходных дней. 12 апреля, по данным ВОЗ, в Турции были зафиксированы 50,6 тыс подтвержденных случаев коронавируса.

Однако туристы, уже купившие путевки в Турцию, судя по чатам, резко критикуют запрет. Русская служба Би-би-си собрала несколько их историй, а также рекомендации туроператоров, авиакомпаний и чиновников о том, как купившим туры действовать в такой ситуации.

Что делать тем, кто купил туры на время запрета?

Ирина из Москвы каждый год старается уехать из города на майские праздники - у ее сына аллергия на пыльцу. 2020 год стал первым за долгое время, когда уехать не получилось - пришлось пересиживать это время в квартире с закрытыми окнами.

Через год семья Ирины купила тур в турецкий поселок Кириш на берегу Средиземного моря с 21 по 30 апреля, за двоих она заплатила 152 тыс рублей. Запрет на полеты нарушил все ее планы.

"Честно, в шоке все. Не знаем, что делать", - сказала Ирина в переписке с Би-би-си.

Другие направления на эти же даты оказались существенно дороже. "У нас туроператор "Пегас". У них нет для нас других направлений: только Россия или Куба. Куба дороже на 150 тыс. Подписанный отпуск мне на работе отказались переносить, из чего следует, что ребенок будет задыхаться тут", - рассказала Ирина.

Многие туристы возмущаются из-за того, что уже не могут передвинуть запланированный отпуск. "Ну вот и все, отпуск потерян" - пишет Родион. "А я к вокзалу сегодня подъезжал собаку отвозить, думал, перед отпуском родителям. За 15 минут узнал - сразу билеты сдал", - пишет Юрий.

Ситуация Ирины - довольно типичная для тех, у кого на руках оплаченные туры. Однако исход для конкретного путешественника зависит от многих факторов - от даты вылета до конкретного оператора и отеля. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на пресс-конференции посоветовал и "организованным", и самостоятельным туристам обращаться за информацией в компании, где они покупали билеты и путевки. Общие советы по этому поводу также дали Ростуризм и АТОР.

Многие авиакомпании и туроператоры определили свои планы по возврату и обмену билетов. В Tez Tour Би-би-си пояснили, что для желающих отдохнуть в Турции возможен перенос туров с сохранением стоимости и параметров отдыха на осень либо на аналогичные даты в 2022 году. Также возможен перенос на любые даты заездов с 1 июня по текущим ценам. Кроме того, туроператор рассматривает возможность предложить перебронирование туров на Грецию - с проживанием в любые даты, но в определенных отелях.

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS Подпись к фото, Туристы, купившие авиабилеты в Турцию и Танзанию, смогут сдать или обменять их

PEGAS Touristik предлагает клиентам перебронировать туры на даты после 2 июня, однако если тот же отель на новые даты окажется дороже (с сохранением нынешнего курса валюты), туристу придется доплатить разницу.

В "Аэрофлоте" сообщили, что 13 и 14 апреля 7 рейсов между Москвой и Стамбулом будут выполнены по расписанию. С 15 апреля по 1 июня "Аэрофлот" будет выполнять регулярные рейсы в/из Стамбула 16, 18 апреля и далее - дважды в неделю, по вторникам и пятницам.

Пассажирам отмененных в период с 15 апреля по 1 июня 2021 года рейсов "Аэрофлота" авиакомпания предлагает переоформить билеты на те рейсы, которые будут выполняться - по тем же тарифам и без платы за переоформление. Для возвращения в Россию пассажиров "Аэрофлота" из Антальи запланировано три специальных вывозных рейса в Москву: 17, 24 и 30 апреля.

Пассажиры с билетами на рейсы между Москвой и Стамбулом/Антальей или между Санкт-Петербургом и Антальей, по которым перевозка уже началась, но обратный перелет запланирован в период с 15 апреля по 1 июня, смогут поменять свои билеты на те рейсы, которые будут фактически выполняться, также без переплат.

В "Победе" сообщили, что все регулярные рейсы "Победы" из России в Турцию на период с 15 апреля по 1 июня отменены. Изменения коснулись регулярных рейсов в Анталию и Газипашу из Москвы, а также в Стамбул из Екатеринбурга, Казани, Москвы, Минеральных Вод и Уфы. Клиентам отмененных рейсов уже автоматически оформлен полный возврат денежных средств.

"Однако около 7 тыс. клиентов "Победы" успели улететь на отдых и сейчас находятся на территории Турции. Мы всех своих клиентов вернем домой... Сейчас готовим график вывозных рейсов", - приводятся в сообщении компании слова генерального директора авиакомпании Андрея Калмыкова.

Авиакомпания S7 организует чартерные рейсы для возвращения своих пассажиров из Турции. "Авиакомпания будет переоформлять на рейсы из Турции в РФ только граждан России", - говорится в сообщении компании.

Тем, кто планировал лететь с 15 апреля по 1 июня, а также 13 и 14 апреля, будет оформлен полный возврат денежных средств без штрафов, в том числе за стыковочные рейсы, добавили в S7.

В Utair Би-би-си пояснили, что в связи с решением оперштаба компания закрывает полеты в Стамбул и Занзибар. "Пассажиры Utair смогут обменять билеты на более поздние даты или получить денежные средства за вынужденный возврат", - пояснили в компании.

"Уральские авиалинии" вернут деньги за билеты пассажирам отмененных рейсов в Турцию. Azur Air планируют опубликовать точные условия возврата билетов на даты после 15 апреля позже.

Один из возможных вариантов для туритов, которые уже купили путевки, подсказал Роспотребнадзор. 13 апреля ведомство опубликовало сообщение, из которого следует, что закон позволяет туристам требовать расторжения или изменения договора с туроператором с возвратом денег из-за угрозы собственному здоровью.

Что делать тем, кто уже находится в Турции?

Согласно данным Российского союза туриндустрии, в Турции находятся около 30 тысяч российских туристов.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила 12 апреля, что туристы, которые сейчас находятся в Турции, смогут как продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета из страны, так и вылететь обратно чартерными рейсами.

Однако, как отмечает в интервью отраслевому порталу Tourdom заместитель директора ANEX Tour Яна Муромова, в реальности даты обратных перелетов могут сдвигаться.

Причина в том, что туристы улетают с курортов на тех же самолетах, которые привозят других путешественников. Авиаперевозка в Турцию в ближайшее время будет сокращаться, поэтому тем, кто приобрел 10-дневные или трехнедельные туры, возможно, придется улетать досрочно, пояснил в интервью Tourdom руководитель туроператора OneTouch&Travel Рашад Мамедов.

Пока некоторые туристы строят планы на то, как улететь из Турции, другие используют последний шанс воспользоваться оплаченным туром.

"Мне туристы пишут - Игорь, давайте пораньше на 2-3 дня улетим, до 15-го", - рассказывает в одном из чатов турагентов в "Телеграме" Игорь Мехтиев, руководитель турагентства "Хау Мач Тур".

По его словам, проблему также составляет отмена регулярных рейсов

"Десятки тысяч туристов купили билеты индивидуально на "Турецкие авиалинии" с пересадкой через Стамбул. Авиакомпании вернут денежные средства или будут выделены ваучеры. Но вопрос в другом, пойдут ли навстречу отели, которые туристы покупали также индивидуально через туроператоров, через турагентства, напрямую связывался кто-то через Booking, и так далее", - рассуждает Мехтиев.

Би-би-си ожидает комментария Turkish Airlines об их планах в отношении перелетов в Россию.

Что делать тем, кто только собирался в Турцию?

Турция и Танзания были единственными странами, куда россияне в последние месяцы массово выезжали для отдыха, считает президент РСТ Андрей Игнатьев.

"Эти страны принимали именно чартерные программы туроператоров. После вчерашнего объявления у нас не осталось стран, куда организуются чартерные программы для российских граждан, для российских туристов", - сказал он.

По его словам, альтернативами в качестве чартерных направлений могли быть Кипр, Греция и Тунис.

Представители российского турбизнеса создали петицию, которая призывает власти разрешить полеты в некоторые закрытые страны.

"Просим вас рассмотреть возможность открыть альтернативные направления (Тунис, Египет, Иордания, Хорватия, Кипр, Доминикана, Мексика), где эпидемиологическая ситуация с ковид-19 находится на безопасном уровне и страны готовы к принятию наших туристов ... Мы не просим денег, дайте нам возможность работать и зарабатывать. Дайте возможность перебронировать людей на альтернативные направления и обеспечить их отдыхом!", - говорится в петиции, ее уже подписали 5 тыс человек.

Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS Подпись к фото, Регулярные рейсы и чартеры в Турцию выполняются из нескольких российских городов

Россия с 1 апреля возобновила авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой.

Также по состоянию на конец марта прямые рейсы были доступны в Швейцарию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, на Сейшелы, Мальдивы и Кипр. Также перелеты открыты с Кубой, Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ (подсчеты РИА Новости).

Правда, во многих странах действуют ограничения на прием туристов и количество рейсов тоже сильно сокращено. Условия въезда авиапассажиров на английском можно уточнить на сайте международной организации гражданской авиации IATA.

Например, рейсы в Египет из России осуществляются только в Каир. Полеты были ограничены еще в 2015 году после крушения самолета "Когалымавиа", которое было позже признано терактом.

Прямо перед ограничением полетов в Турцию появилась новая волна слухов о расширении географии перелетов между Россией и Египтом.

13 апреля "Интерфакс" со ссылкой на свои источники сообщил, что аэропорты египетских курортов Шарм-Эль-Шейх и Хургада готовы принять российских туристов этим летом.