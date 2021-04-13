Байден предложил Путину встретиться

час назад

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Архивное фото. 2011 год. Путин тогда был премьер-министром, а Байден - вице-президентом

Президент США Джо Байден в телефонной беседе предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести двусторонний саммит, сообщил Белый дом. Встретиться он предложил в третьей стране. В Кремле не дали однозначного ответа на предложение.

"Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия", - говорится в сообщении.

В Кремле, комментируя состоявшийся разговор, не уточнили, примет ли Москва предложение о личной встрече.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что Байден "высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата".

"В этом контексте президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне, - сообщили в пресс-службе. - Условлено дать указания соответствующим ведомствам проработать затронутые в ходе телефонного разговора вопросы".

Российские рынки отреагировали на новость о переговорах между президентами. Индексы Мосбиржи и РТС начали резко расти около 18:19 мск. Сейчас РТС почти на 2% выше закрытия понедельника, а индекс Мосбиржи - на 0,13%.

Рубль также отреагировал на новости. Доллар весь торговый день во вторник торговался на уровне 77,3-77,5 рубя, а после новостей резко подешевел до 76,5 рубля к 18:32 мск и продолжает снижаться. Евро подешевел к рублю 91,9 рубля в 17:00 мск до 91,13 рубля к 18:32 мск.

"Он поплатится за это"

В середине марта в интервью телеканалу Эй-би-си Байден заявил, что считает Путина убийцей. На соответствующий вопрос журналиста он ответил "да". Байден также заявил, что Путину придется ответить за попытки вмешательства в американские выборы.

"Он поплатится за это", - заявил американский президент в интервью. Он не стал уточнять, что имеет в виду, пообещав, что последствия для Путина наступят скоро. После заявлений Байдена российский МИД пригласил посла России в США в Москву для консультаций. Дипломат до сих пор не вернулся в Вашингтон.

"Кто как обзывается, сам так и называется", - вскоре прокомментировал слова Байдена Путин и пожелал 78-летнему президенту США здоровья.

"Мы действительно с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил. Я бы сказал ему: "Будьте здоровы". Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток", - заявил Путин. Он добавил, что люди, оценивая другие государства или народы, всегда "смотрятся как будто в зеркало" и видят там себя.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявил, что это "очень плохие высказывания президента США". "Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого", - сказал он.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Желаю ему здоровья": Путин ответил Байдену. Видео

После заявления Байдена США объявили о расширении санкций против России из-за отравления политика Алексея Навального. Министерство торговли США сообщило, что с 18 марта ограничит экспорт и реэкспорт в Россию оборудования, технологий и программного обеспечения, связанных с национальной безопасностью, в первую очередь вооружения.

18 марта Путин сказал, что готов в прямом эфире поговорить с Байденом "в любое удобное для американской стороны время". Последний телефонный разговор между ними прошел по инициативе Байдена 26 января.

"Я хочу предложить ему продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, онлайн, без всяких задержек. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа Соединенных Штатов, да и для многих других стран", - заявил президент России.