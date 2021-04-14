Дайджест: Запад пытается понять, зачем Путину войска у границ Украины; Соболь могут доставить в суд

час назад

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Президент США Джо Байден позвонил Владимиру Путину на фоне резкого обострения ситуации в районе конфликта на востоке Украины и концентрации российских войск в районе украинских границ. Американский лидер предложил провести личную встречу в третьей стране, однако ни о месте, ни о дате таких переговоров пока не сообщается: в Кремле пока не подтвердили, что к ним готовы.

Как обычно, в Кремле и Белом доме о телефонном разговоре двух президентов сообщили очень по-разному.

Администрация Путина сообщает о том, что оба лидера выразили готовность "к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества". О теме конфликта на Украине в сообщении сказано лишь сказано, что Путин "изложил базирующиеся на минском "Комплексе мер" подходы к политическому урегулированию".

В своем сообщении о беседе Белый дом употребляет намного более определенные формулировки. "Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины, - сказано в сообщении. -Президент США выразил нашу обеспокоенность по поводу внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию к деэскалации напряженности".

Тем временем на Западе по-прежнему точно не понимают, какие именно цели преследует Россия, перемещая значительное количество войск к своим границам и в Крым. Об этом читайте подробнее в разделе "Что говорят, что пишут".

Соболь могут принудительно доставить в суд

В среду утром соратницу Алексея Навального Любовь Соболь могут доставить в суд, который рассматривает так называемое "квартирное дело". Ей предъявлены обвинения в проникновении в квартиру семьи Константин Кудрявцева - предполагаемого участника отравления Навального.

Автор фото, Reuters

Во вторник юрист Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в России иностранным агентом) в суд не пришла, после чего судья распорядилась привести ее принудительно. Судебное заседание должно начаться в среду в 09:00 по московскому времени.

Наш корреспондент Елизавета Фохт подробно рассказывает о всех перипетиях этого дела, рассмотрение которого сопровождается скандалами и перепалками.

Навальный продолжает голодовку и подает в суд

Тем временем Алексей Навальный остается в колонии во Владимирской области и уже почти две недели продолжает голодовку, требуя предоставить ему врача. Во вторник его жена Юлия рассказала о встрече с мужем в своем "Инстаграме". По ее словам, Навальный "говорит с трудом и время от времени кладёт трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть". "Похудел сильно, даже по сравнению с концом сентября, и весит уже 76 кг при росте 190", - пишет Юлия Навальная.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Алексей Навальный во время заседания суда (архивное фото)

Сам оппозиционер во вторник также опубликовал пост в "Инстаграме" и сообщил, что подает в суд на администрацию колонии, поскольку она уже месяц отказывается отдать ему книги, в частности, Коран. Это объясняется необходимостью проверить литературу на экстремизм. "Ну сколько можно терпеть, мне что теперь, и собственный Коран нельзя почитать? - пишет Навальный. - Тем более что сейчас, на 13-й день голодовки, настроение у меня очень философское".

Коронавирус: США и Европа приостановят вакцинацию препаратом Johnson & Johnson

США, Европейский союз и Южная Африка решили приостановить применение вакцины от коронавируса производства американской компании Johnson & Johnson. Это произошло после того, как были зафиксированы случая образования тромбов вскоре после вакцинации этим препаратом.

Автор фото, Reuters

На более чем 6,8 млн доз Johnson & Johnson обнаружено шесть случаев тромбоза, при этом все шестеро привившихся - женщины в возрасте от 18 до 48 лет. Одна из них умерла, еще одна госпитализирована в критическом состоянии.

Похожие проблемы ранее обнаружились при применении вакцины производства компании AstraZeneca. Британское агентство по контролю за медицинскими препаратами заявило, что по данным на 31 марта в Великобритании было сделано 20 млн инъекций вакцины AstraZeneca, и в 79 случаях (51 женщина, 28 мужчин в возрасте от 18 до 79 лет) наблюдался тромбоз, при этом 19 человек в результате скончались.

Вместе с тем, эксперты настаивают, что риск при вакцинации крайне невелик по сравнению с опасностью Covid-19.

Иран начинает обогащать уран до 60%

Власти Ирана объявили, что начинают обогащение урана до чистоты 60%, что во много раз превышает максимальный уровень, предусмотренный ядерной сделкой. По соглашению, из которого тогдашний президент США Дональд Трамп вышел в 2018 году, Тегеран может обогащать уран только до уровня 3,67%.

Западные страны подозревают Иран в намерении использовать эти технологии для разработки атомного оружия, но в Тегеране настаивают, что его ядерная программа имеет исключительно мирные цели. Для производства ядерной бомбы требуется уран, обогащенный до чистоты 90%.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Центрифуги для обогащения урана находятся на ядерном объекте в Натанзе

Центрифуги, на которых будут обогащать уран, находятся на ядерном объекте в Натанзе, где в течение выходных произошли перебои в системе энергоснабжения. Иранские власти назвали произошедшее терактом, а средства массовой информации Израиля связали инцидент с кибератакой израильских спецслужб.

Мик Джаггер написал злую песню о локдауне

Вокалист "Роллинг стоунз" Мик Джаггер и Дэйв Грол (Nirvana, Foo Fighters) записали новую песню, в которой музыканты язвительно и довольно зло описывают состояние мира - и своей психики - во время локдауна.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В апреле прошлого года "Роллинг стоунз" виртуально выступали в одном из благотворительных концертов. Но новую песню Мик Джаггер записал не со своими коллегами по группе.

Песня Джаггера под названием Easy Sleazy красочно рассказывает о карантинных реалиях - от отмены гастролей до бесконечного сидения у телевизора с футболом, который сопровождается "фальшивыми аплодисментами".

Мик Джаггер - далеко не единственный музыкант, для которого карантин дал повод для вдохновения. В 2020 году его друг и давнишний конкурент Пол Маккартни записал в условиях локдауна целый альбом. Почитайте рецензию нашего обозревателя по вопросам культуры Александра Кана.

Чего хочет Путин?

Западные эксперты и журналисты выдвигают различные предположения о том, чего именно пытается добиться президент России Владимир Путин, отправляя войска в граничащие с Украиной районы. Некоторые не исключают начала полномасштабной войны, другие говорят о попытке оказать давление на новую американскую администрацию и Киев, а также отвлечь внимание от внутриполитических проблем. Но все они соглашаются только в одном: узнать, что задумали в Кремле, пока не представляется возможным.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Российский артиллерийский катер в Ростове-на-Дону

Los Angeles Times цитирует неназванного представителя американской администрации, по словам которого "это огромное скопление войск может быть подготовкой к агрессивным действиям, но мы, конечно, их намерений не знаем". Чиновник добавляет, что особенное беспокойство вызывают сообщения о том, что Россия разворачивает в районе границ полевые госпитали и глушит радиосигналы. "Пока они так не толком и не объяснили, зачем им нужно это серьезнейшее и очень дорогое наращивание", - цитирует издание представителя администрации Байдена.

Wall Street Journal отмечает, что США и их союзники "вынуждены осторожно балансировать между поддержкой Украины и желанием не начать прямой конфликт Запада с Москвой, которая считает Украину частью своей сферы влияния".

"Западные и украинские чиновники и эксперты говорят, что целью Путина может быть захват украинской территории, чтобы обеспечить для Москвы сухопутный коридор на Крымский полуостров". Но кроме того, Путин также испытывает нового президента США Джо Байдена, который занял по отношению к российскому президенту жесткую позицию. "Всегда трудно понять, чего хотят россияне, потому что Путин - оппортунист, - цитирует Wall Street Journal бывшего министра обороны Эстонии Рихо Терраса. - Он чемпион мира по изменению планов".

Бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт в колонке для Washington Post отмечает, что "открытое вторжение на Украину… станет началом полномасштабной войны на территории Восточной Европы". "Украинские войска окажут сопротивление, и бои могут быть затяжными и интенсивными", - считает Бильдт.

Ответом Запада на такие действия могут стать крайне жесткие санкции, "например, Россию могут выгнать из международной финансовой системы". "Если это произойдет, российскую экономику может не спасти даже Китай", - считает Бильдт.

Он допускает различные варианты развития событий и, подобно другим экспертам, соглашается: "точно узнать, к чему именно идет дело, не представляется возможным". Но при этом уверяет, что "России должен противостоять единый и мощный дипломатический фронт". "Путин должен понимать, что дальнейшая агрессия по отношению к Украине чревата тяжкими последствиями. Это важнейшее испытание для США и Европы. На карту поставлена безопасность и стабильность всего континента", - заключает Карл Бильдт.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Турецкие пляжи до начала лета останутся без туристов из России

Во вторник Россия неожиданно запретила с 15 апреля по 1 июня авиационные рейсы в Турцию и Танзанию - это объясняется плохой эпидемиологической ситуацией в этих странах из-за пандемии коронавируса. На этот период туристические поездки в Турцию забронировали более полумиллиона россиян, для которых решение властей стало настоящим шоком.