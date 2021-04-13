Война в Афганистане: Байден заявит о выводе американских войск до 11 сентября

час назад

Подпись к фото, США решили задержать войска в Афганистане на несколько месяцев после 1 мая, когда вывод должен был состояться по соглашению с талибами

Как сообщают американские средства массовой информации, президент Джо Байден в ближайшее время объявит о выводе войск США из Афганистана до 11 сентября этого года. В прошлом году тогдашний глава Белого дома Дональд Трамп пообещал завершить вывод войск до мая, но Байден называл эти сроки нереалистичными.

Дата, которую назовет Байден, совпадает с 20-й годовщиной нападений на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и Пентагон 11 сентября 2001 года. Именно после этого США и другие страны НАТО начали вторжение в Афганистан и добились отстранения от власти радикального исламистского движения "Талибан" (запрещенного в России и многих других странах мира).

Через 20 лет война в Афганистане продолжается, а "Талибан" сохраняет в стране большое влияние, хотя его позиции неодинаково сильны в разных регионах. Представители НАТО и США заявляли, что талибы пока не выполняют своих обещаний отказаться от насилия.

Сейчас в Афганистане находятся около 2,5 тыс. американских военных, а общая численность военного контингента стран НАТО составляет 9,6 тысяч.

Неназванный американский чиновник, который рассказал журналистам о заявлении Байдена, отметил, что Вашингтон будет готов "ответить решительно", если "Талибан" начнут нападать на войска США во время их вывода.

Представитель администрации объяснил, что президент США решил несколько задержать вывод войск из Афганистана, поскольку проведение подобной операции без должной подготовки поставит американских военных под угрозу.

Вывод американских войск из Афганистана объясняется тем, что Вашингтон пересмотрел свою стратегию в области безопасности и решил положить конец своему 20-летнему вмешательству в афганский конфликт, чтобы сосредоточиться на более насущных угрозах.

Анализ: теперь талибы станут сильнее?

Секундер Кермани, корреспондент Би-би-си в Афганистане

Многие в Афганистане считают, что это решение приведет к усилению позиций "Талибана", хотя оно означает, что Вашингтон нарушает свое обещание вывести свои войска до 1 мая. Исламисты при этом настаивают, что соблюдают свои обязательства, связанные с этим сроком.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Военные действия в Афганистане не прекращаются. Этот вертолет упал во время операции против исламистов в одном из регионов страны.

Маловероятно, что талибы возобновят нападения на американские войска, поскольку их пребывание в Афганистане продляется всего на несколько месяцев. Но первая реакция "Талибана" была враждебной.

Некоторые представители властей Афганистана надеялись, что администрация Байдена во время переговоров с талибами потребует от них выполнения новых условий. Но в Вашингтоне подобный подход исключили.

Пока переговоры между правительством Афганистана и "Талибаном" идут медленно, поэтому трудно надеяться на достижение соглашения о разделе власти до вывода войск США. Возможно, желание талибов добиться международного признания заставит их пойти на компромиссы.

Но многие опасаются, что талибы попросту дождутся вывода американских войск, а потом попытаются добиться военной победы - или хотя бы подавляющего преимущества. До нынешнего момента правительство Афганистана отражает атаки исламистов, во многом благодаря воздушным ударам американских сил.

Согласно оценкам афганской разведки, правительство страны может сдерживать "Талибан" в течение нескольких лет. Но международная поддержка в этой войне оставалась для Кабула важнейшим фактором, поэтому теперь появляется угроза, что конфликт разрастется и станет еще более кровавым.

Во вторник "Талибан" отказался принять участие в переговорах о будущем Афганистана, которые должны вскоре состояться в Турции. По словам представителя талибов в Катаре, движение не будет участвовать в подобных конференциях, "пока все иностранные войска полностью не покинут нашу родину".

Ожидается, что в среду глава Госдепа США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин официально сообщат в Брюсселе о решении Байдена союзникам по НАТО.

Война в Афганистане, которая продолжалась с 2001 года, стоила США несколько триллионов долларов, более 2 тыс. американских военных погибли. Это самый долгий конфликт в истории американских вооруженных сил.

В феврале прошлого года было подписано соглашение, согласно которому США и другие страны НАТО выведут все войска из Афганистана в течение 14 месяцев в случае, если "Талибан" выполнит свои обещания. В том числе талибы обязались участвовать в мирных переговорах и не допускать присутствия в контролируемых ими районах структур "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещенная в России и других странах мира).

В свою очередь "Талибан" назвал условием для участия в мирных переговорах освобождение нескольких тысяч своих сторонников, которые находились в афганских тюрьмах.

Прямые переговоры между властями Афганистана и талибами начались в Дохе в сентябре 2020 года, однако до соглашения на них еще далеко.

Хотя "Талибан" прекратил нападения на иностранных военных в Афганистане, он продолжает сражаться с силами правительства страны.

В марте талибы пригрозили возобновить военные действия против военных США и других стран НАТО после 1 мая, если к этому моменту они все еще будут оставаться в Афганистане.

Военное вмешательство США в Афганистане: хронология

Октябрь 2001 года: вскоре после нападений на США 11 сентября американские силы начали бомбардировки Афганистана.

Февраль 2009 года: страны НАТО обещают увеличить военное присутствие в Афганистане. США дополнительно направляют в страну 17 тыс. военных.

Декабрь 2009 года: президент США Барак Обама увеличивает численность американского контингента еще на 30 тыс. человек, теперь их около 100 тысяч. При этом он обещает начать вывод войск к 2011 году.

Октябрь 2014 года: США и Великобритания заявляют о завершении активных боевых операций в Афганистане.

Март 2015 года: Обама объявляет, что США задерживают вывод войск из Афганистана по просьбе президента страны Ашрафа Гани.

Октябрь 2015 года: Обама заявляет, что до конца 2016 года в Афганистане останутся 9,8 тыс. американских военных. Таким образом он отказывается от данного ранее обещания оставить в стране не более 1 тыс. военнослужащих.

Июль 2016 года: Обама готов оставить в Афганистане 8,4 тыс. военных до 2017 года - это объясняется "опасной ситуацией с безопасностью". НАТО также соглашается не уменьшать число своих военных и обещает финансировать местные силы безопасности до 2020 года.

Август 2017 года: новый президент США Дональд Трамп заявляет, что направит в Афганистан больше военных, чтобы оказать противодействие набирающему силу "Талибану".

Сентябрь 2019 года: долгие мирные переговоры между талибами и США заканчиваются провалом.