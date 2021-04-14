"Выпилили все двери". Приставы выселили обитателей Среднеуральского монастыря

49 минут назад

Автор фото, Donat Sorokin/TASS

Из Среднеуральского женского монастыря, основанного лишенным сана схиигуменом Сергием (Николаем Романовым), выселили его обитателей. По официальной версии, из-за выявления различных нарушений.

Как проходило выселение

Утром в среду управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Свердловской области сообщило, что суд в Верхней Пышме вынес решение о запрете проживания людей на территории Среднеуральского монастыря из-за нарушений градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также пожарной безопасности, "создающих реальную угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на территории комплекса".

Незадолго до этого адвокаты Сергия сообщили, что на территорию монастыря пришли силовики, которые вскрыли болгарками все двери в обители.

"Штурм. Выпилили все двери. Будут всех вывозить, якобы там небезопасно жить", - около пяти утра сообщил Интерфаксу адвокат бывшего духовника обители Павел Бабиков. По его словам, на территорию монастыря приехали около 300 сотрудников правоохранительных органов.

Как утверждают сторонники Сергия, пришедшие рано утром сотрудники ФССП в касках и бронежилетах по громкоговорителю сообщили насельникам о необходимости покинуть монастырь, вскрыли двери и начали вытеснять людей с территории.

На видео, опубликованных телеграм-каналом "Защита отца Сергия", обитатели монастыря идут на выход через живой коридор силовиков и поют пасхальный тропарь ("Христов воскресе из мертвых").

В операции по выселению участвовали "около 50 машин военной техники: автозаки, машины Росгвардии, ОМОНа, полиции, а также служебные машины с черными номерами", сообщает паблик "Паломники Среднеуральского женского монастыря" в соцсети "ВКонтакте".

По словам сторонников Сергия, насельники монастыря по своим каналам узнали о приходе силовиков еще вчера. "Силовики рассчитывали, что им будет оказываться сопротивление. Однако монахи - люди мирные. Находятся в кельях и молятся Богу", - говорится в сообщении телеграм-канала "Защита отца Сергия".

В Екатеринбургской епархии заявили, что намерены оперативно привести жизнь Среднеуральского женского монастыря в соответствие с требованиями безопасности и оказать его насельникам любую помощь. В епархии также заявили, что послушницы закрытого монастыря могут выбрать любую другую обитель Екатеринбургской митрополии.

Местные власти также сообщили, что готовы оказать помощь выселенным из Среднеуральского женского монастыря, в том числе разместить их на турбазе "Остров сокровищ" и предоставить трехразовое питание.

Около 08:30 (10:30 по местному времени) все обитатели монастырского комплекса покинули его территорию. Всех проживавших на территории монастыря вывели, ворота в монастырь опечатаны сотрудниками ОМОНа, передавал корреспондент ТАСС. По его данным, выселенные отказались от временного размещения на турбазе "Остров сокровищ", сказав, что сами найдут себе жилье.

Телеграм-канал "Защита отца Сергия" сообщил, что "никто из монахинь не отрекся от [бывшего] схиигумена Сергия Романова и не поехал на предлагаемую Екатеринбургской епархией базу отдыха".

"Защита расценивает подобные действия как заключительную фазу рейдерского захвата Среднеуральского женского монастыря Екатеринбургской епархией", - заявили сторонники Сергия.

Фейки о коронавирусе и отлучение от церкви

Проблемы у основателя Среднеуральского женского монастыря Сергия и его обитателей начались весной прошлого года вместе с началом пандемии коронавируса.

В конце апреля Екатеринбургская епархия лишила Сергия права вести проповеди и высказываться на публике из-за видео, в которых он называл пандемию мифом и проклинал тех, кто из-за распространения коронавируса закрывал храмы, и обвинял власти страны в создании "фашистского концлагеря сатаны".

В июне схиигумен записал видео, в котором призвал бойкотировать голосование по поправкам к Конституции. "Хабадники-хасиды правят Россией. Путин и его окружение - это ширма. Через поправки в Конституцию, через наше добровольное посещение пунктов голосования, не завися от нашего согласия или несогласия (то есть им нужна массовость) будет узаконена рабовладельческая власть. То есть мы добровольно узаконим власть будущего Антихриста и его слуг. Заявляю всем народам России: не ходить на пункты голосования!" - заявил он.

3 июля суд Екатеринбургской епархии признал находящегося в монастыре отца Сергия (Романова) виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. Тогда же, в июле, его оштрафовали по административному делу за фейки о коронавирусе на 90 тысяч рублей.

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS Подпись к фото, Задержанного Сергия привезли судить в Москву

Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении Сергия сана 24 июля, а 10 сентября суд Екатеринбургской епархии принял решение об отлучении схимонаха от церкви. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он отказался это сделать, а вместе с ним в обители остались более 150 насельниц.

Митрополия называла ситуацию в Среднеуральском монастыре захватом. В ночь на 29 декабря обитель взяли штурмом бойцы ОМОНа, а Сергия задержали и отправили в Москву.

Ему предъявили обвинение по ч.3 ст.148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), ст.330 УК РФ (самоуправство) и ч.3 ст.110.1 (склонение к самоубийству). Последнее обвинение Сергий получил из-за опубликованной на YouTube проповеди, в ходе которой спрашивал у прихожан, готовы ли они "пойти на крест" ради будущего, детей и России.

Кроме того, Следственный комитет расследует уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре. По версии следствия, неизвестные лица на территории обители с 2004-го по 2019 год били детей и совершали другие насильственные действия в отношении них.