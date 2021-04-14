К сотрудникам журнала DOXA пришли с обысками
Студенческий журнал DOXA сообщил, что в редакции и дома у четырех его сотрудников утром начались обыски. Обыски могут быть связаны с видео, которое журнал удалил по требованию Роскомнадзора.
"Час назад пришли с обыском в редакцию DOXA, домой к редакторам Армену Арамяну, Володе Метелкину и редакторке Наташе Тышкевич. Сейчас они не выходят на связь. В чем причина обыска, мы пока не знаем", - говорилось в первом сообщении в телеграм-канале издания.
Правозащитный проект "ОВД-Инфо" сообщил, что с обыском пришли и к сотруднице журнала Алле Гутниково.
Обыск в редакции почти закончился, сообщила позже редакция DOXA. Следователь сказал адвокату из организации "Агора" Леониду Соловьеву, что Арамяна повезут в Следственный комитет России. Тышкевич также рассказала, что ее собираются доставить в СКР. Обыск у нее закончен.
Обыски в редакции и у сотрудников проходят из-за видео, которое журнал удалил по требованию Роскомнадзора. Об этом Тышкевич сказала "ОВД-Инфо".
"Вероятно, речь идет о видеообращении о запугивании студентов перед протестами", - пишет "Медиазона".
Журнал DOXA активно освещал протесты.
"По словам силовиков, Наташа Тышкевич - обвиняемая по ст.151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего)", - говорится в еще одном сообщении DOXA.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды