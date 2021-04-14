К сотрудникам журнала DOXA пришли с обысками

6 минут назад

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Студенческий журнал DOXA сообщил, что в редакции и дома у четырех его сотрудников утром начались обыски. Обыски могут быть связаны с видео, которое журнал удалил по требованию Роскомнадзора.

"Час назад пришли с обыском в редакцию DOXA, домой к редакторам Армену Арамяну, Володе Метелкину и редакторке Наташе Тышкевич. Сейчас они не выходят на связь. В чем причина обыска, мы пока не знаем", - говорилось в первом сообщении в телеграм-канале издания.

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" сообщил, что с обыском пришли и к сотруднице журнала Алле Гутниково.

Обыск в редакции почти закончился, сообщила позже редакция DOXA. Следователь сказал адвокату из организации "Агора" Леониду Соловьеву, что Арамяна повезут в Следственный комитет России. Тышкевич также рассказала, что ее собираются доставить в СКР. Обыск у нее закончен.

Обыски в редакции и у сотрудников проходят из-за видео, которое журнал удалил по требованию Роскомнадзора. Об этом Тышкевич сказала "ОВД-Инфо".

"Вероятно, речь идет о видеообращении о запугивании студентов перед протестами", - пишет "Медиазона".

Журнал DOXA активно освещал протесты.