Помощник полпреда президента России получил 12,5 лет по делу о госизмене

час назад

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS Подпись к фото, Когда Лефортовский суд Москвы в 2019 году арестовывал Воробьева, у него на голове была камуфляжная маска

Мосгорсуд приговорил к 12,5 года колонии строгого режима бывшего помощника полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александра Воробьева, признав его виновным в государственной измене. Фабула уголовного дела неизвестна.

Процесс по делу 40-летнего Воробьева прошел в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Гособвинение просило для бывшего чиновника 13 лет строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом. Суд же назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и шесть месяцев с ограничением свободы сроком на два года. Воробьев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), максимальное наказание - до 20 лет.

Кроме того, он лишен классного чина действительного государственного советника третьего класса, сообщает Интерфакс.

Суть обвинений в отношении Воробьева может быть раскрыта только после оглашения приговора, пишет ТАСС. Вину Воробьев не признавал.

Человек из Калининграда

Помощник полпреда президента России был арестован 5 июля 2019 года. С того момента расследование и судебный процесс были засекречены. Когда Лефортовский суд Москвы решал вопрос об аресте Воробьева, у него на голове была камуфляжная маска.

На должность помощника полпреда президента на Урале Воробьев был назначен в июле 2018 года. За месяц до этого полпредом стал Николай Цуканов (покинул пост в ноябре прошлого года).

В 2010-2016 годах Цуканов был губернатором Калининградской области. Воробьев же, судя по его биграфии, опубликованной на сайте полпредства, работал на различных руководящих должностях в Калининградской области еще с 2000 года.

Калининградское издание Rugrad.eu писало, что он считался "одним из ближайших людей команды Николая Цуканова, с которым он работает с 2005 года".

Екатеринбургские СМИ и столичный "Коммерсант" еще в июле 2019 года писали, что Воробьева якобы проверяют на причастность к разглашению в пользу Польши данных о заседаниях Совета безопасности России, членом которого был уральский полпред Цуканов. По версии "Коммерсанта", чиновник "мог видеть секретные документы у своего руководителя" или "даже обрабатывать их при подготовке к заседаниям".

В 2017 году Воробьев служил федеральным инспектором по Карелии. Цуканов же тогда был полпредом в другом федеральном округе - Северо-Западном.