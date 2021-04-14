"Мошенник века" Бернард Мэдофф умер в американской тюрьме

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Автор фото, Google Подпись к фото, Нанесенный Мэдоффом ущерб оценивается в 50-65 млрд долларов

Осужденный американским правосудием на 150 лет тюрьмы махинатор Бернард Мэдофф умер в тюрьме в США. В 90-е годы Мэдофф создал инвестиционную пирамиду, рухнувшую после того, как его инвесторы, напуганные кредитным кризисом, попытались одновременно вывести из нее около 7 млрд долларов, которых у Мэдоффа не оказалось.

Подобные финансовые схемы, которые в Америке называются схемами Понци - по имени известного мошенника 1920-х годов, выплачивают вкладчикам доходы не из своих прибылей, а за счет привлечения новых вкладчиков.

Весной 2010 года Мэдофф признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег, а летом получил 150 лет лишения свободы и с тех пор находился в федеральной тюрьме в штате Северная Каролина.

Нанесенный им ущерб оценивается в сумму от 50 до 65 млрд долларов, его жертвами стали три тысячи человек. Чтобы возместить его хотя бы частично, имущество создателя самой крупной финансовой пирамиды в истории Уолл-стрит и его жены было распродано с аукциона в Нью-Йорке осенью 2010 года.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Жертвами Мэдоффа стали тысячи человек, в их числе немало знаменитостей

"Мы думали, что он Бог. Мы доверяли всему, что он делал", - сказал в 2009 году лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель, фонд которого потерял 15,2 млн долларов.

В суде Мэдофф сказал, что когда начинал свою финансовую пирамиду, то надеялся, что она просуществует ограниченное время.

"Не могу передать словами, как я сожалею о содеянном, - сказал Мэдофф в суде, признавая вину. - Я осознавал, что мой арест и этот день неминуемо настанут".

В прошлом году Мэдофф попросил о досрочном освобождении, сославшись на проблемы со здоровьем, в том числе заболевание почек. В интервью Washington Post он сказал, что "совершил ужасную ошибку".

"Я неизлечимо болен, - сказал он. - От моей болезни нет лекарства. Я отсидел 11 лет и, честно говоря, сильно страдал от этого".

Судья отклонил просьбу Мэдоффа, отметив, что многие жертвы по-прежнему страдают из-за своих финансовых потерь.

"Я также считаю, что господин Мэдофф никогда не испытывал искреннего раскаяния и сожалел только о том, что его прежняя жизнь рушится", - добавил Денни Чин.

Младший сын Мэдоффа Эндрю умер в 48 лет от рака в 2014 году.

Его брат, Марк, покончил с собой в 2010 году. Оба работали на отца, хотя и отрицали обвинения в причастности к мошенничеству.

Еще один член семьи, брат Бернарда Мэдоффа Питер в 2012 году был приговорен к 10 годам лишения свободы за соучастие в преступной афере.