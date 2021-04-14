"Радио Свобода" и "Настоящее время" предложили части сотрудников уехать из России

Анастасия Голубева, Елизавета Фохт, Анна Пушкарская

Русская служба Би-би-си

51 минуту назад

Автор фото, Getty / MICHAL CIZEK

Руководство "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее время", который является совместным проектом "Свободы" и "Голоса Америки" (всех их российский минюст признал иностранными агентами в 2017 году), предложило по меньшей мере части московского бюро покинуть Россию. Отдельных сотрудников планируют в мае перевезти в Киев и Прагу. Это произошло после многомиллионных штрафов Роскомнадзора.

На основе принятого недавно в России закона о штрафах для иноагентов эти медиа получили штрафы на сумму более 70 млн рублей - Роскомнадзор жаловался на отсутствие маркировки "иностранный агент" в их материалах.

В "Радио Свобода" заявили Би-би-си о намерении держать московское бюро "открытым и работающим" и противостоять "нападкам Кремля".

"Релокация" сотрудников

Вечером 13 апреля в "Фейсбуке" сотрудницы "Радио Свобода" Лили Пальвелевой появился пост с фразой: "С печалью думаю о том, что многих коллег уже никогда не увижу". В ответ на вопрос, о чем идет речь, журналистка ответила: "О московском бюро РС. Просуществовало 30 лет". Позже пост исчез.

О планах по существенному сокращению присутствия "Радио Свобода" и "Настоящего времени" в России Русской службе Би-би-си рассказали девять сотрудников этих медиаорганизаций.

"Всем предложили релокацию, - рассказал один из собеседников Би-би-си. - Части предлагают ехать в Прагу, части на Украину".

"Настоящее время" и "Свобода" действительно собираются массово перевозить сотрудников на Украину и в Чехию, хотя "само бюро закрываться не будет", уточнил другой журналист. Их сотрудникам предложили самим выбрать, хотят ли они уезжать из России.

"Сейчас ведутся переговоры о всеми сотрудниками, и если кто-то согласен уехать, то компания оказывает всю необходимую помощь", - говорит один из собеседников Би-би-си.

Как минимум двое сотрудников "Настоящего времени" и "Свободы", с которыми пообщалась Би-би-си, сказали, что пока не решили, покинут ли они страну. Переезд тех, кто согласится уехать из Москвы, планируется на май.

Другой собеседник Би-би-си уточнил, что СМИ собираются перевозить из России и большой объем дорогостоящей техники. В Москве для поддержания минимальной работы оставят лишь ее небольшую часть.

Региональным фрилансерам "Свободы" предложений о переезде пока не поступало: этот процесс затрагивает сейчас только сотрудников с подписанными контрактами, уточнил один из собеседников Би-би-си в корпорации.

Речи об увольнениях тех, кто не будет переезжать из России, пока не идет, отметили двое собеседников Би-би-си из числа действующих сотрудников.

В московских редакциях "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее время" сейчас работает несколько десятков человек, еще несколько сотен фрилансеров сотрудничают с корпорацией, писала газета New York Times со ссылкой на данные самой корпорации. На работу российских редакций "Радио Свобода/Свободная Европа" уходит 22 млн долларов в год.

Как "Свободу" завалили штрафами

7 апреля Роскомнадзор сообщил, что у ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" накопилось штрафов на 71,5 млн рублей (почти 944,5 тыс. долларов США) из-за отсутствия маркировки "иностранного агента" в материалах издания. Регулятор также обязал СМИ выплатить в течение 60 дней 5,5 млн рублей штрафов - по ним судебные решения уже вступили в силу.

Российское министерство юстиции внесло "Радио Свобода" и "Голос Америки" в список иностранных агентов в декабре 2017 года. Это случилось после того как телеканал RT, финансируемый из российского бюджета, по требованию американских властей прошел в США регистрацию в качестве иностранного агента. МИД России заявлял, что меры в отношении "Радио Свобода" - зеркальный ответ на ограничения работы российских СМИ в США.

Власти США с такой оценкой не согласились.

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Руководство "Свободы" выполнило требования российского закона об иностранных агентах и зарегистрировало юрлицо в России. В то же время требованиям помечать все свои материалы маркировкой иностранный агент "Свобода" подчиняться не стала.

По словам главного редактора "Радио Свобода" Дейзи Синделар, выполнить все требования российского регулятора просто невозможно. Среди таких требований: маркировка из 24 слов после заголовка текста или 15 секунд перед каждым аудио или видеосюжетом. Это повлечет "катастрофические последствия для нашей способности конструктивно взаимодействовать с аудиторией", говорила Синделар газете New York Times.

В декабре 2019 года в российском Кодексе об административных правонарушениях появилась статья, которая вводит для СМИ, признанных иноагентами, штрафы в размере до 5 млн рублей за отсутствие в их материалах соответствующей маркировки.

Какой именно должна быть маркировка, Роскомнадзор определил осенью 2020 года. С марта этого года за нарушение закона об "иностранных агентах" ввели и уголовную ответственность - вплоть до лишения свободы на два года для тех, кого уже штрафовали по закону об "иностранных агентах".

Всего на ООО "Радио Свобода" и ее директора Андрея Шарого составили 390 протоколов - к началу апреля суд рассмотрел 260 из них. А госдепартамент США также рассказал, что трем сотрудникам "Радио Свобода" (их имена не назывались) угрожает уголовная ответственность.

"Мы усматриваем в действиях российских властей нарушения Конституции, закона о СМИ, ограничение наших конкурентных прав на рынке СМИ, избыточное применение санкций. Нас множественно - 390 раз - штрафуют за то, что является одним нарушением", - сказал директор Русской службы "Радио Свобода" Андрей Шарый Русской службе Би-би-си.

На следующий день после заявления РКН о многомиллионных штрафах президент "Свободы" Джейми Флай заявил, что издания корпорации являются "мишенью для российских властей", поскольку они продолжают "предоставлять растущей аудитории в России объективные новости и информацию в тот момент, когда Кремль пытается ограничить доступ к информации". По его словам, российские власти пытаются выдавить американские СМИ из России.

"Позиция не называть себя "иноагентами" у редакции была изначально, и довольно странным ходом было регистрировать при этом юрлицо в России", - сказал Би-би-си один из бывших сотрудников корпорации (на момент признания ее в России "иностранным агентом" он работал в ней). В итоге, собрав "бешеную" сумму штрафов, у которых сейчас подходит срок погашения, "Свобода" решила, по всей видимости, свернуть работу в России, резюмировал собеседник Би-би-си.

Именно многомиллионные штрафы вынудили редакцию "Свободы" начать планировать эвакуацию своих работников в России, подтвердили Би-би-си еще двое сотрудников этих СМИ. "Выплачивать штрафы они не будут, а будут судиться", - объяснил один из них.

По словам другого сотрудника одного из СМИ этой корпорации, руководство допускает, что по истечении дедлайна по выплате штрафов в офис "Свободы" в любой момент могут прийти приставы.

"Нет планов по закрытию бюро"

Директор Русской службы "Радио Свобода" Андрей Шарый сказал Би-би-си, что "планов по закрытию московского бюро нет", несмотря на огромное давление со стороны российских властей. "Мы планируем перевести только некоторые проекты. А некоторые сотрудники могут переехать из Москвы", - говорит Шарый. Сам он базируется в Праге.

Собеседник Би-би-си из числа сотрудников корпорации сказал, что главред московского бюро "Радио Свобода" Евгения Назарец уже около месяца работает в Праге на удаленке. Сама Назарец сообщила Русской службе Би-би-си, что вернется в Москву в мае.

"У нас нет планов по закрытию бюро в Москве", - в свою очередь уверил Би-би-си Кирилл Сухоцкий, региональный директор "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" по странам Европы и развитию телепроектов. Для дальнейших деталей он предложил обратиться в пресс-службу.

Вот ее ответ:

"Радио Свобода/Свободная Европа" предлагает российскому народу неподцензурную информацию и новости в течение последних 70 лет и привержена сохранению этих отношений с нашей растущей аудиторией в России.

Твердое намерение "Радио Свобода/Свободная Европа" - держать наше московское бюро открытым и работающим. Мы не увольняли никого из сотрудников. Мы прилагаем немалые усилия для того, чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников и авторов.

Мы сражаемся против незаконных попыток Кремля через навешивание ярлыков поставить под контроль нашу способность взаимодействовать с нашей аудиторией. Мы планируем противостоять этим нападкам на нашу деятельность на всех уровнях".

"Радио Свобода" и "Голос Америки", делающие проект "Настоящее время", координируются американской правительственной организацией - Агентством США по глобальным медиа (USAGM). Свое финансирование агентство получает от Конгресса. Кандидатуру руководителя USAGM предлагает президент США по согласованию с Сенатом.

За последние пять лет "Радио Свобода" почти удвоило свою российскую аудиторию, указывал президент "Радио Свобода" Джейми Флай: всего СМИ "Свободы" охватывают 6,5% взрослого населения России еженедельно.

На прошлой неделе с главой USAGM - агентства, которое управляет РС/РСЕ, встречался госсекретарь США Энтони Блинкен. Отдельно они конснулись темы свободы слова в России, говорилось в сообщении Госдепа. Блинкен выразил поддержку СМИ, входящим в состав USAGM.

Что говорят юристы

Медиаюрист и директор Центра защиты прав СМИ (признан в России иностранным агентом) Галина Арапова сказала Би-би-си, что ро российскому законодательству "Радио Свобода" - это иностранное СМИ, зарегистрированное в США и представленное на сайте МИД шеф-корреспондентом Евгенией Назарец.

"Настоящее время", "Север Реалии" и другие подразделения - информационные проекты "Радио Свобода". С юридической точки зрения их можно признать СМИ-иностранными агентами, но нельзя штрафовать, поскольку у них нет юрлица.

Нельзя штрафовать за неисполнение требований к иноагентам и ООО "Радио Свобода", считает Арапова. По ее словам, юрлицо появилось в соответствии с требованиями закона об иноагентах исключительно для того, чтобы отчитываться в российский Минюст.

"ООО не является редакцией СМИ и не администрирует сайты, - поясняет эксперт. - Ответственность за СМИ несет только головной офис "Радио Свобода" с представительством в Праге". Но суды в России штрафуют именно ООО "Радио Свобода", а также его директора Андрея Шарого.

С точки зрения российского законодательства штрафы "Радио Свобода" не могут быть переложены на журналистов, но у них повышенный риск стать физлицами-иноагентами и получать штрафы за свою работу, продолжает Арапова.

Но если "Радио Свобода" будет продолжать распространять информацию о России из-за границы, это не решит проблему со статусом СМИ-иноагента: их по-прежнему могут привлекать к ответственности, даже заочно.

"И здесь тупик - юридически переезд не изменит ничего. При этом появится новый риск: для журналистов будет сложно вернуться в Россию, если их самих признают иноагентами - над ними будет висеть риск привлечения к административной, а потом и к уголовной ответственности", - отмечает юрист.

Би-би-си направила запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову с вопросом, как Кремль относится к заявлениям "Радио Свобода" о давлении на корпорацию со стороны российских властей и не станет ли ударом по репутации России возможное сокращение московского бюро корпорации.

Массовый отъезд сотрудников "Свободы" из России может стать первым таким случаем за 30 лет работы московского бюро с момента его открытия в 1991 году.

Бюро "Радио Свобода" в России официально открыл своим указом президент Борис Ельцин после провала августовского путча в 1991 году. Московские корреспонденты "Радио Свобода" Андрей Бабицкий и Михаил Соколов все три дня попытки переворота ГКЧП вели круглосуточное прямое вещание из Белого дома.