Суд в Москве не стал арестовывать экс-главу фабрики "Меньшевик" по делу о покушении на убийство трех человек

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Пресненский суд Москвы не стал арестовывать бывшего директора кондитерской фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, который обвиняется в попытке убийства трех человек во время стрельбы на фабрике в 2017 году. Ранее суд присяжных оправдал его по делу об убийстве охранника во время того же инцидента.

Следствие просило суд заключить Аверьянова под стражу. Но суд не стал удовлетворять ходатайство следствия и назначил Аверьянову меру пресечения в виде запрета определенных действий до 12 июня, сообщила Интерфаксу пресс-секретарь суда Лела Кокая.

В частности, суд запретил Аверьянову покидать место жительства с 18:00 до 10:00 без письменного разрешения следователя, общаться с потерпевшими и свидетелями по уголовному делу, а также вести переговоры с использованием любых средств связи. Пользоваться телефоном ему разрешили только для вызова скорой помощи и других служб.

Илью Аверьянова задержали накануне. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более человек в связи с их служебной деятельностью (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ). Свою вину он не признает.

По версии следствия, Аверьянов во время стрельбы на фабрике "Меньшевик" в 2017 году попытался убить трех человек, в том числе московского судебного пристава.

Дело Аверьянова

В январе 2020 года присяжные оправдали Аверьянова по делу об убийстве охранника предприятия во время того же инцидента.

В феврале того же года Мосгорсуд на основании вердикта присяжных также оправдал Аверьянова по этому делу.

Тогда следствие обвиняло Аверьянова в том, что 27 декабря 2017 года он застрелил из карабина охранника нового совладельца фабрики "Меньшевик". По мнению следствия, он сделал это, чтобы не пустить на фабрику судебных приставов, собиравшихся описать имущество.

Аверьянову было предъявлено обвинение в "убийстве, совершенном в связи с осуществлением лицом служебной деятельности" и "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека".

Присяжные установили, что охранник Алексей Осипов был убит в результате выстрела из карабина "Сайга", но посчитали недоказанным, что убийство совершил Аверьянов с целью помешать приставам.