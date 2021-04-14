Принц Филипп в кругу семьи: фотографии, которые раньше никто не видел

Члены британской королевской семьи опубликовали фотографии герцога Эдинбургского в окружении родных, которые прежде не публиковались. Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив двух месяцев до 100 лет.

Принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская, герцог и герцогиня Кембриджские и пресс-офис Букингемского дворца разместили фотографии в соцсетях.

Автор фото, Duchess of Cambridge

Подпись к фото,

Королева и принц Филипп с правнуками. Крайний слева - старший сын герцога и герцогини Кембриджских, принц Джордж

Автор фото, Kensington Palace

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Королева и герцог Эдинбургский с герцогом и герцогиней Кембриджскими, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. Виндзор, 2015 г.

Автор фото, Clarence House

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Герцог Эдинбургский с сыном Чарльзом, принцем Уэльским, играют в поло, 1966 год.

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