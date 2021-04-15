Дайджест: военные корабли США не пошли в Черное море, Соболь ждет приговора. Главное 15 апреля

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Американские военные корабли часто проходят через Босфор

Источники в правительстве Турции сообщают, что США больше не намерены отправлять два военных корабля в Черное море - по данным государственного агентства Anadolu, американские военно-морские силы так и не обратились за разрешением на проход через пролив Босфор в среду.

Сообщения о том, что Вашингтон намерен направить корабли в Черное море, вызвали резкое недовольство России, которая продолжает концентрировать войска около границ с Украиной.

Впрочем, как передает Рейтер со ссылкой на американские дипломатические источники, турецкая сторона, возможно, неправильно поняла США, поскольку отправка кораблей на самом деле не планировалась. Источники агентства объясняют, что Вашингтон часто просит Турцию разрешить проход кораблей ВМС через Босфор, но подобные запросы не означают, что эти миссии действительно будут выполнены: они просто гарантируют, что в случае необходимости путь будет открыт.

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что переброска войск к западным границам страны связана с проверкой боеготовности армии в ответ на "угрожающую России военную деятельность" со стороны НАТО. В среду Россия также начала военные учения в Черном море.

В свою очередь Украина опасается военной агрессии со стороны Москвы и просит Запад оказать ей поддержку. В среду глава украинского министерства обороны Андрей Таран, выступая в Европарламенте, заявил, что вдоль украинских границ сконцентрировано 110 тыс. российских военных в 56 батальонных тактических группах.

Наши корреспонденты недавно рассказывали о возможных причинах концентрации российских войск и том, что сейчас происходит на востоке Украины.

Меркель и Байден призывают Россию снизить напряженность

Рост напряженности между Москвой и Киевом происходит на фоне обострения конфликта на юго-востоке Украины. Страны Запада неоднократно призывали Россию отказаться от эскалации, и в среду об этом совместно заявили президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель. "Канцлер и президент согласились, что Россия должна снизить нынешнюю концентрацию войск с тем, чтобы разрядить напряженность", - сказал пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайберт.

Во вторник Байден позвонил Путину, чтобы выразить озабоченность относительно ситуации вокруг Украины и предложить провести личную встречу. Однако когда именно может состояться такой саммит, пока неясно.

Подробнее о реакции Запада на обострение напряженности вокруг Украины читайте в разделе "Что говорят, что пишут".

СМИ: США введут новые санкции против России

По данным источников агентств Рейтер и Блумберг, администрация Байдена в четверг объявит о введении против России новых санкций, в том числе связанных с масштабной кибератакой на американские правительственные ведомства, получившей название SolarWinds.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Компания SolarWinds поставляет программное обеспечение для многих американских правительственных ведомств

По данным Рейтер, ограничительные меры будут введены против около 30 юридических и физических лиц, а из США вышлют около 10 россиян. О том, какие именно структуры и лица, попадут под санкции, не сообщается. Как передает Блумберг, в числе тех, против кого будут введены ограничения, - правительственные чиновники и сотрудники разведки.

Как сообщают источники Си-би-эс и Рейтер, Джо Байден также намерен подписать указ о запрете американским финансовым организациям покупать ценные бумаги, деноминированные в рублях. Согласно этим данным, запрет может вступить в силу с июня.

Недавно наш корреспондент в Вашингтоне Кирилл Белянинов рассказывал о том, какими могут быть новые американские санкции.

Мы также объясняли, что произошло во время кибератаки на серверы компании SolarWinds и почему американские спецслужбы считают ее российской операцией по сбору разведданных.

Приговор Соболь по "квартирному делу"

В четверг утром Перовский районный суд Москвы должен огласить приговор по делу соратницы Алексея Навального Любови Соболь. Ее обвиняют в незаконном проникновении в квартиру семьи человека, которого журналисты связывают с отравлением оппозиционного политика.

Автор фото, Mikhail Japaridze/TASS Подпись к фото, 12 апреля. Любовь Соболь перед заседанием суда

Прокурор попросил приговорить Соболь к году исправительных работ с удержанием 20% дохода.

Последнее судебное заседание по делу Соболь состоялось в среду. Юриста Фонда борьбы с коррупцией (в России организация признана иностранным агентом) доставили туда принудительно, поскольку в предыдущий день она в суд приехать отказалась. Она неоднократно называла выдвинутые против нее обвинения абсурдными.

Наш корреспондент Елизавета Фохт следила за этим скандальным процессом.

В Гааге возобновится рассмотрение дела о гибели MH17

Гаагский суд продолжит предварительные слушания по делу о гибели малайзийского "Боинга" под Донецком в 2014 году. Международная следственная группа считает, что рейс МН17 был сбит из ракетной установки "Бук", принадлежавшей курской 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил. Россия неоднократно отвергала, что как-либо связана с крушением.

Подпись к фото, Следователи считают, что к гибели самолета причастны четыре человека: три россиянина и один гражданин Украины

В минувшие выходные нидерландские журналисты опубликовали ранее неизвестные записи телефонных разговоров, на которых звучат голоса подозреваемых в причастности к гибели самолета. Мы рассказывали о том, что в них нового.

Коронавирус: резкая вспышка в Турции

В Турции резко выросло число людей, заболевающих Covid-19: за последние четыре дня в стране было поставлено 200 тыс. новых диагнозов. За неделю ежедневное число новых случаев заражения в стране не опускалось ниже 50 тысяч.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Во вторник в Турции и других мусульманских странах начался Рамадан

Все это вынудило власти страны ввести новые ограничения, которые совпали с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

В четверг вступают в силу ограничения на полеты из России в Турцию, которые российское правительство ввело в понедельник из-за вспышки коронавируса. Наши корреспонденты рассказывали о последствиях такого решения для 500 тыс. россиян, которые уже забронировали туристические поездки в Турцию.

Журналистам DOXA запретили выходить из дома

Московский суд на два месяца ввел ограничительные меры против журналистов студенческого журнала DOXA, которым предъявлены обвинения по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в протесты. Четырем редакторам запретили выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом и без разрешения следователя общаться с кем-либо, кроме адвоката.

Автор фото, Getty Images

Примечательно, что эти меры введены с полуночи до 23:59, то есть распространяются на всю продолжительность суток. Как говорят адвокаты и правозащитники, подобные ограничения равносильны домашнему аресту, однако в случае обвинительного приговора не будут засчитываться в срок лишения свободы. Мы рассказываем о деле против журналистов издания DOXA, а также о том, за что они подвергаются преследованиям.

Войска США уходят из Афганистана

Президент США Джо Байден заявил, что американские войска будут выведены из Афганистана до 11 сентября этого года, когда исполнится ровно 20 лет после нападений на Всемирный торговый центр и Пентагон. НАТО также сообщило, что его подразделения начнут покидать Афганистан, начиная с 1 мая, и отвод войск альянса должен завершиться в течение нескольких месяцев.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Военные США и НАТО множество раз подвергались нападениям талибов. На фото событие сентября 2017 года, когда на пути следования военной колонны в Кабуле взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль

Согласно договоренности с радикальным исламистским движением "Талибан" (запрещенного в России и других странах мира), американские войска должны были покинуть Афганистан до 1 мая. Однако Байден назвал этот срок нереалистическим.

Эксперты опасаются, что вывод американских военных может привести к усилению позиций талибов, которых продолжают сдерживать западные военнослужащие. Ситуацию в Афганистане анализирует наш международный обозреватель Лиз Дюсет.

Принц Филипп: репетиция похорон и новые фотографии

В Британии продолжается траур по мужу королевы Елизаветы II принцу Филиппу, который умер в прошлую пятницу на 99-м году жизни.

Автор фото, Kensington Palace Подпись к фото, Одна из ранее неизвестных фотографий. Королева и герцог Эдинбургский с герцогом и герцогиней Кембриджскими, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. Виндзор, 2015 г.

Похороны принца Филиппа состоятся в субботу, 17 апреля, а в среду британские военные провели первую полную репетицию траурной церемонии, которая, по заявлению Букингемского дворца, будет соответствовать пожеланиям самого герцога Эдинбургского.

В среду Букингемский дворец также опубликовал несколько ранее неизвестных широкой публике фотографий принца Филиппа, на которых он изображен в кругу семьи.

Оруэлловский "1984-й" может сбыться в 2021-м

Обозреватель британской Guardian Саймон Тисдалл сравнивает нынешнюю ситуацию в мире с событиями, которые Джордж Оруэлл описал в своей знаменитой антиутопии "1984", и находит в них много общего. Как ни странно, не в отношении всеобщей слежки и всевидящего "большого брата", а появления трех конкурирующих между собой ведущих сил.

Он описывает противостояние западных стран и Москвы из-за событий вокруг Украины, а также напоминает, что Китай, подобно России, проводит крайне агрессивную политику против Запада, но уже в применении к Гонконгу и Тайваню.

"То, что сейчас происходит, можно описать как реализация кошмарного предвидения Джорджа Оруэлла […] - мир, разделенный в географическом, политическом и военном отношении, на три конкурирующие супердержавы: Океания (Северная Америка и Британия), Евразия (Россия и Европа) и Остазия (Китай).

Автор Guardian считает главной опасностью для американского президента одновременное нападение Китая на Тайвань, а России - на Украину. Называя подобный сценарий "оруэлловским кошмаром", он заключает: "Выбор Океании - война на оба фронта - или полнейшее унижение. Добро пожаловать в мир Уинстона! [главного героя 1984]".

Times: Зеленский не должен повторить ошибку Саакашвили

Times публикует(требуется подписка) редакционную статью о ситуации вокруг Украины, описывая возможные сценарии развития ситуации и рассуждая о мотивах президента Путина, который собирает войска вдоль украинских границ.

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Издание называет несколько возможных причин происходящего - от "проверки на вшивость" президента США Джо Байдена до оказания давления на украинского лидера Владимира Зеленского с тем, чтобы он пошел на уступки в рамках мирных переговоров, и отвлечения внимания от внутриполитических проблем в России.

"Есть много хороших аргументов, по которым [Путин] не захочет, чтобы эта военная эскалация переросла в открытую войну, - считает при этом Times. - Нападение на Украину или нарушение границ резко активизирует НАТО, упрочнит связи Вашингтона со своими союзниками, ужесточит отношение Европы к России и, вероятно, убедит немецкого канцлера Ангелу Меркель отказаться от "Северного потока-2".

Газета призывает Запад сделать так, чтобы цена возможно вторжения на Украину была для России неоправданно высокой, а также поддерживать украинские вооруженные силы. При этом, отмечает издание на президента Зеленского оказывается давление со всех сторон: его надежды на прогресс в переговорах с Россией померкли, в НАТО испытывают все меньше желания пригласить его страну в альянс, а обещания покончить с властью коррумпированных элит остаются невыполненными.

"Запад должен предупредить Зеленского, что ему не следует прибегать к превентивным нападениям, как это сделал в 2008 году президент Грузии Михаил Саакашвили, - заключает Times. - Сдержанность - в той же степени в интересах Киева, как и всего мира".

Журналисты Русской службы Би-би-си выяснили, что руководители "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее время" (эти организации признаны в России иностранными агентами) предложили по меньшей мере некоторым сотрудникам их московского бюро покинуть Россию. Некоторых из них планируют в мае перевести в Киев и Прагу.

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Ранее российские власти наложили на эти средства массовой информации многомиллионные штрафы - по жалобе Роскомнадзора на отсутствие маркировки "Иностранный агент" в их материалах.

О том, каково сейчас работать в России журналистам "Радио Свобода" и "Настоящего времени", рассказывают Елизавета Фохт, Анастасия Голубева, Анна Пушкарская и Сергей Горяшко.

Из-за засухи одно из крупнейших озер Боливии Уру-Уру постепенно превращается в свалку. Добровольцы пытаются очистить его от огромного количества пластика, но смогут ли их усилия предотвратить полную экологическую катастрофу?

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, “Больше пластика, чем воды” - Судьба одного из крупнейших озер Боливии