Биржа криптовалют Coinbase стоит почти $100 млрд. Ее успеху на Nasdaq помог биткоин

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сотрудники компании Coinbase в Нью-Йорке перед размещением акций

Обменная площадка по торговле криптовалютой Coinbase впервые разместила свои акции на американской бирже Nasdaq. Листинг оказался крайне успешным: во время торгов цена компании почти достигла отметки 100 млрд долларов, и теперь она стоит дороже, чем многие известные компании, например, такие как нефтяной гигант BP.

Сразу после размещения цена акций Coinbase взлетела до 430 долларов, но затем резко снизилась, и торги завершились на отметке 328 долларов за акцию. Таким образом сейчас рыночная капитализация площадки по торговле криптовалютами, в том числе биткоином, составляет около 86 млрд долларов.

Размещение акций Coinbase на традиционной бирже считается важным шагом к признанию криптовалюты среди традиционных инвесторов.

Во вторник, на фоне сообщений о выходе компании на Nasdaq, цена биткоина поднялась до 63 тыс. долларов - самой высокой отметки в истории. В прошлом году биткоин подорожал на 300%, а в 2021 стал стоит еще больше - после того, как некоторые известные компании, такие как Tesla, Mastercard и BlackRock, заявили о намерении его использовать.

Успех Coinbase поднял стоимость и других криптовалют: Dogecoin подорожал более чем на 70% до 13 центов.

Площадка Coinbase позволяет купить и продать криптовалюту, а также хранить ее в цифровых кошельках. Она зарабатывает за счет комиссии, которую взымает при совершении сделок. Биржей, основанной в 2012 году, пользуются более 56 млн частных лиц из 100 стран мира. По состоянию на конец марта на ней обращались активы на сумму 223 млрд долларов.

Новый миллиардер

В начале этого года доходы Coinbase резко возросли на увеличения популярности криптовалют: в первом квартале 2021-го биржа получила около 1,8 млрд долларов. Это больше, чем за весь 2020 год, когда ее доходы составили 1,3 млрд долларов, а прибыль - 322 млн долларов. При этом 2019 год площадка закончила с убытком более 30 млн.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Создатель Coinbase Брайан Армстронг теперь станет одним из самых богатых людей в мире

По сравнению с 2018 годом, когда инвесторы оценивали Coinbase в 8 млрд долларов, стоимость компании выросла более чем в десять раз.

После размещения акций Coinbase на Nasdaq основатель и глава компании Брайан Армстронг станет одним из самых богатых людей в мире. 38-летнему программисту, который раньше работал в Airbnb, принадлежит около 21% торговой площадки.

Инвесторы могут рассматривать покупку акций Coinbase как менее рискованный способ заработать на рынке криптовалют - по сравнению с такими активами, как сам биткоин, курс которого меняется часто и очень быстро. Финансовые регуляторы неоднократно предупреждали об опасности криптовалют.

Эксперты предупреждают, что введение более жестких правил на рынке криптовалют может пошатнуть позиции Coinbase. "По некоторым признакам, идет медленное движение к признанию, - говорит Джейн Фоли из Rabobank. - Но есть также много опасений, что в какой-то момент регуляторные органы, центральные банки, попросту скажут: "ну все, хватит!". Правила станут более сложными - и тогда очень много людей могут потерять большое количество денег".

Анализ: авторитет криптовалюты растет?

Джеймс Клейтон, североамериканский корреспондент Би-би-си по технологиям

Это довольно важный момент для криптовалюты.

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Долгое время инвесторы считали цифровые валюты крайне рискованными - и шли на операции с ними с подходом "была не была".

Но в течение последних лет криптовалюта стала приобретать все больший авторитет - и приносить некоторым инвесторами поразительно высокие доходы. Несколько крупных компаний заявили, что намерены принимать криптовалюту для оплаты своих товаров и услуг.

Но выход на биржу - событие еще более значительное. Для инвесторов это стало привлекательной возможностью начать работать с криптовалютой, но без такого высокого риска.

Рыночная стоимость акций Coinbase будет зависеть от курса основных криптовалют, таких, как биткоин и Ethereum. Но тот факт, что площадка работает с несколькими разными цифровыми активами, позволяет инвесторам считать, что они больше защищены от резких колебаний стоимости той или иной криптовалюты.

При этом больше всего такие инвесторы будут озабочены риском, что власти в какой-то момент решат ограничить подобные площадки - или даже полностью их закрыть.

Для майнинга криптовалют требуется большое количество электроэнергии, что вредит окружающей среде. Кроме того, ими часто пользуются организованные преступные группировки.

Таким образом традиционные инвесторы могут считать вложения в Coinbase более приемлемыми.

Руководители Coinbase предполагают, что стоимость ее акций будет часто меняться - вслед за очень волатильным курсом цифровых валют. Но обещают, что в долгосрочной перспективе котировки ее бумаг будут расти.