СМИ: США вводят против России новые санкции за кибератаку SolarWinds
Американские средства массовой информации передают со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена намерена в четверг объявить о новых санкциях против России. В том числе сообщается о том, что Вашингтон ограничит операции с ценными бумагами, номинированными в рублях.
По данным агентств Рейтер и Блумберг, санкции в том числе связаны с масштабной кибератакой на американские правительственные ведомства, получившей название SolarWinds.
Агентства уточняют, что ограничительные меры будут введены против около 30 юридических и физических лиц, а из США вышлют около 10 россиян. О том, какие именно структуры и лица, попадут под санкции, не сообщается. Как передает Блумберг, в числе тех, против кого будут введены ограничения, - правительственные чиновники и сотрудники разведки.
Как сообщают источники Си-би-эс и Рейтер, Джо Байден также намерен подписать указ о запрете американским финансовым организациям покупать ценные бумаги, номинированные в рублях. Согласно этим данным, запрет может вступить в силу с июня.
О кибератаке, получившей название Sunburst, стало известно в конце декабря прошлого года, когда ее обнаружили американские власти. Но она продолжалась в течение нескольких месяцев и стала самой длительной и масштабной в истории США.
Что известно об атаке
Злоумышленникам удалось проникнуть в компьютерные системы при помощи популярной в корпоративном секторе платформы управления сетями под названием Orion. Ее разработала и поддерживает американская компания SolarWinds.
Сообщалось, что сотрудники IT-департаментов получали сообщения о необходимости обновить программу, после чего переходили по предложенным ссылкам. До этого компьютеры SolarWinds были взломаны, что позволило хакерам установить небольшой секретный код в грядущее обновление. Была нарушена безопасность 18 тыс. компьютеров - как в государственных, так и коммерческих организациях.
В результате в течение нескольких месяцев хакеры получили необыкновенно широкие возможности для шпионажа и кражи информации. Перед ними, как на ладони, оказались тысячи компаний и ведомств.
После того, как об атаке стало известно, все федеральные госучреждения США получили указание удалить с компьютеров платформу Orion.
По словам специалистов в области компьютерной безопасности, потребуется несколько лет, чтобы полностью оценить настоящий масштаб кибератаки Sunburst.
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