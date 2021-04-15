СМИ: США вводят против России новые санкции за кибератаку SolarWinds

27 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Ожидается, что администрация Байдена объявит о новых санкциях уже в четверг

Американские средства массовой информации передают со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена намерена в четверг объявить о новых санкциях против России. В том числе сообщается о том, что Вашингтон ограничит операции с ценными бумагами, номинированными в рублях.

По данным агентств Рейтер и Блумберг, санкции в том числе связаны с масштабной кибератакой на американские правительственные ведомства, получившей название SolarWinds.

Агентства уточняют, что ограничительные меры будут введены против около 30 юридических и физических лиц, а из США вышлют около 10 россиян. О том, какие именно структуры и лица, попадут под санкции, не сообщается. Как передает Блумберг, в числе тех, против кого будут введены ограничения, - правительственные чиновники и сотрудники разведки.

Как сообщают источники Си-би-эс и Рейтер, Джо Байден также намерен подписать указ о запрете американским финансовым организациям покупать ценные бумаги, номинированные в рублях. Согласно этим данным, запрет может вступить в силу с июня.

О кибератаке, получившей название Sunburst, стало известно в конце декабря прошлого года, когда ее обнаружили американские власти. Но она продолжалась в течение нескольких месяцев и стала самой длительной и масштабной в истории США.

Что известно об атаке

Злоумышленникам удалось проникнуть в компьютерные системы при помощи популярной в корпоративном секторе платформы управления сетями под названием Orion. Ее разработала и поддерживает американская компания SolarWinds.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Компания SolarWinds поставляет программное обеспечение для многих американских правительственных ведомств

Сообщалось, что сотрудники IT-департаментов получали сообщения о необходимости обновить программу, после чего переходили по предложенным ссылкам. До этого компьютеры SolarWinds были взломаны, что позволило хакерам установить небольшой секретный код в грядущее обновление. Была нарушена безопасность 18 тыс. компьютеров - как в государственных, так и коммерческих организациях.

В результате в течение нескольких месяцев хакеры получили необыкновенно широкие возможности для шпионажа и кражи информации. Перед ними, как на ладони, оказались тысячи компаний и ведомств.

После того, как об атаке стало известно, все федеральные госучреждения США получили указание удалить с компьютеров платформу Orion.