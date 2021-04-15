Силовики застрелили уральца, подозреваемого в краже обоев. Теперь его судят посмертно, а дело засекретили

час назад

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В Екатеринбурге засекретили уголовное дело против местного жителя Владимира Таушанкова, убитого в 2020 году при штурме его квартиры бойцами Росгвардии. Официальная версия утверждает, что 27-летний мужчина украл четыре рулона обоев. В Кремле пообещали запросить информацию о деле.

Процесс идет в закрытом режиме, поскольку Следственный комитет России (СКР) передал его в суд с грифом "совершенно секретно", рассказали Би-би-си в суде.

"У суда нет полномочий ставить на дело такой гриф, - сообщили Би-би-си в пресс-службе свердловского облсуда. - К нам дело уже пришло с грифом. И на основании пункта 1, части 2 статьи 241 УПК РФ суд процесс закрыл. Кроме того, там речь идет о медицинской информации".

Согласно постановлению правительства России № 870 от 4 сентября 1995 года, секретные сведения относятся к одному из трех уровней: "секретные", "совершенно секретные" и "особой важности".

"Совершенно секретными" считаются сведения о военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб интересам министерства (ведомства) или отрасли экономики Российской Федерации в одной или нескольких из перечисленных областей.

В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области отказались ответить на вопрос Би-би-си о том, почему к сведениям под грифом "совершенно секретно" было отнесено уголовное дело против Таушанкова.

"Мы не комментируем это дело", - заявил представитель пресс-службы ведомства.

Запросить информацию о деле пообещали в Кремле. "Мы обязательно запросим информацию на этот счет", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам в четверг (цитата по ТАСС).

Почему Таушанкова судят посмертно?

Этого захотели его родители. Таушанков после смерти был признан невменяемым в момент совершения предполагаемого преступления, сообщил в декабре 2020 года адвокат родителей екатеринбуржца Алексей Бушмаков.

"В связи с признанием Таушанкова невменяемым следователь предложил его родителям прекратить уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), которое было возбуждена в связи с инцидентом с обоями, - рассказывал "Коммерсанту" адвокат. - Однако они отказались и попросили рассмотреть дело в суде, чтобы точно установить, что в тот день происходило".

В среду адвокат Бушмаков описал в "Фейсбуке" некоторые особенности этого закрытого процесса: "Все электроприборы сдаем перед входом в зал; аудиопротокол не ведётся; пользоваться можно лишь листами бумаги, выданными судьей, которые сдаются ей после окончания заседания и хранятся при деле впоследствии".

Четыре рулона обоев

В ночь на 1 июня 2020 года в Екатеринбурге Росгвардия провела спецоперацию, в ходе которой был убит Владимир Таушанков, подозревавшийся в краже обоев из магазина. Сообщалось, что украдено было четыре рулона общей стоимостью около 8 тысяч рублей.

После кражи мужчина скрылся у себя дома.

Позже к дому приехали полциейские, но мужчина им не открывал, писали местные СМИ. Ближе к полуночи полиция вызвала Росгвардию. К дому прибыл входящий в нее Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР). Он начал штурм квартиры, выломав дверь.

Сведения о том, сопротивлялся ли штурму укравший обои мужчина, расходятся. По одним данным, он якобы напал на полицейских с ножом. По другим данным, мужчина стоял с ножом для резки обоев, но не нападал. В итоге росгвардейцы застрелили екатеринбуржца.

В Росгвардии заявили, что Таушанков совершил тяжкое преступление, так как угрожал ножом при краже. В отношении убитого было возбуждено уголовное дело по по части 2 статьи 162 УК (разбой с применением оружия).