На окружение Кадырова подали в суд Германии за преследования геев
Немецкая неправительственная организация "Европейский центр конституционных прав и прав человека" (ECCHR) и российская ЛГБТ-сеть обратились в суд Германии с требованием привлечь к уголовной ответственности пять человек из ближайшего окружения главы Чечни Рамзана Кадырова
Правозащитники обвиняют чеченских чиновников и силовиков в преступлениях против человечности из-за преследований геев в Чечне.
В 97-страничном документе, с которым ознакомилась британская газета Guardian, чеченские военные и представители чеченских властей обвиняются в незаконных арестах, пытках, сексуальном насилии и подстрекательстве к убийству как минимум 150 человек в связи с их сексуальной ориентацией.
Иск был подан в феврале этого года. По данным газеты, в нем фигурируют заместитель председателя правительства Чечни Абузайд Висмурадов, глава полиции города Аргун в Чечне Аюб Катаев и председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Имена еще двух человек, в отношении которых подан иск, газета не уточняет.
Ранее страны ЕС, Британия и США уже ввели санкции в отношении Висмурадова и Катаева за преследования геев в Чечне.
Если немецкая генпрокуратура откроет уголовное производство по этому иску, обвиняемым может грозить арест на территории ФРГ и других стран, с которыми Германия связана договорами об оказании правовой помощи.
Почему иск подали в суд Германии?
Иск подан в суд ФРГ, так как там действует принцип универсальной юрисдикции, допускающий уголовное преследование за преступления против человечности, даже если они совершены в других странах.
Немецкие адвокаты-правозащитники в течение многих лет пытались использовать этот принцип, чтобы привлечь к ответственности людей за преступления против человечности. Среди тех, против кого они собирались выдвинуть обвинения, был, например, бывший президент США Джордж Буш, которого они подозревают, в числе прочего, в нарушении Конвенции ООН против пыток.
Ранее немецкие правоохранительные органы смогли убедить суд, что на основе принципа универсальной юрисдикции он имеет право рассматривать преступления против человечности, совершенные в Сирии.
В результате суд Германии в феврале этого года признал виновным в преступлениях против человечности бывшего сотрудника сирийских спецслужб Эйада аль-Гариба и приговорил его к четырем с половиной годам заключения.
Его дело стало важным юридическим прецедентом, поскольку теперь суды ФРГ могут выносить приговоры другим людям, виновным в нарушении прав человека в Сирии.
Преследования геев в Чечне
Впервые о масштабных преследованиях геев в Чечне сообщила "Новая газета" в 2017 году. По данным издания, чеченские власти начали помещать заподозренных в гомосексуальности мужчин в "тайные тюрьмы", где к ним применялись пытки, а несколько человек были убиты.
Российская ЛГБТ-сеть сообщала, что с апреля 2017 года сотрудники организации эвакуировали из Чечни около 150 человек, из которых более 130 покинули Россию.
Власти Чечни отрицали, что в республике существуют специальные тюрьмы для геев, и отвергали обвинения в притеснении сексуальных меньшинств, заявляя, что в республике их нет.
"Если бы в Чечне были такие люди, у правоохранительных органов не было бы никаких забот с ними, поскольку сами бы родственники отправили бы их по адресу, откуда не возвращаются", - говорил пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.
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