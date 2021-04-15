Французский парламент запретил деанонимизацию полицейских в интернете

48 минут назад

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Нижняя палата французского парламента в окончательном чтении утвердила законопроект "О глобальной безопасности", один из пунктов которого запрещает распространять фотографии или видео полицейских с целью установления их личности. Этот пункт вызвал обширные протесты в стране - его противники считают, что полицейских будет сложнее привлечь к ответственности за насилие.

За принятие законопроекта в четверг проголосовали 75 депутатов, против 33. В Национальной ассамблее Франции большинство мест занимает партия Эммануэля Макрона "Республика, вперед!", которая и предложила законопроект. Верхняя палата его уже утвердила.

В правительстве Макрона говорят, что закон необходим для защиты полиции от экстремистов и угроз в соцсетях.

Министр внутренних дел республики Жеральд Дармаден одобрил принятие законопроекта, заявив, что принят был его компромиссный вариант. Изначальная версия "Статьи 24" была переписана после масштабных протестов. В принятой версии появился пункт о том, что фото и видео, идентифицирующие жандармов при исполнении, запрещается распространять именно с "очевидной целью нанести им вред".

"Статья 24 породила много шума, злобы и непонимания", - заявил Дармаден, добавив, что он "счастлив, что она сохранилась".

Нарушителям может грозить до пяти лет тюрьмы и штраф до 75 тыс. евро.

Критики закона считают, что в нынешней редакции он по-прежнему недостаточно ясен и может быть использован для запугивания граждан.

Демонстрации и критика

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Многотысячные демонстрации против законопроекта начались во Франции еще в ноябре прошлого года. В конце ноября состоялась самая крупная акция протеста: на улицы вышли, по оценке разных источников, от 130 до 500 тыс. человек.

Демонстранты вновь вышли на улицы в начале декабря, однако акция против жестокости полиции переросла в насилие, когда к ней примкнули анархисты в масках и капюшонах, которые стали бить витрины, поджигать автомобили, строить уличные баррикады и бросать в полицейских булыжники.

Законопроект критиковали правозащитники и журналистские профсоюзы. Накануне голосования французское отделение организации Amnesty International призвало граждан "мобилизоваться" в защиту своих прав.

В тексте законопроекта содержатся "нечеткие формулировки, которые могут допускать злоупотребление и несправедливое правоприменение", - заявили в организации.

Организация "Репортеры без границ" еще в конце прошлого года предупреждала о том же.