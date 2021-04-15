Суд над Дереком Шовином: бывший полицейский отказался свидетельствовать против себя

49 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Дерек Шовин на протяжении всего заседания оставался в маске

Дерек Шовин, обвиняемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, вызвавшем массовые демонстрации протеста против расизма в полиции, не будет проходить свидетелем защиты в разбирательстве по своему делу. Он воспользовался Пятой поправкой к Конституции США, позволяющей не свидетельствовать против себя.

Бывший полицейский Шовин обвиняется в том, что его действия при задержании стали причиной смерти Флойда: он поставил колено на шею задерживаемого и удерживал его в течение девяти минут, после чего Флойд умер.

Судебный процесс по делу Шовина проходит в Миннеаполисе на фоне волнений из-за убийства другого афроамериканца, Данте Райта, в ходе задержания. На этой неделе слово взяла защита Шовина, опросившая многих свидетелей, в том числе подругу Флойда, находившуюся с ним в момент смертельного задержания и присутствовавших на месте полицейских.

Защита намерена доказать, что главной причиной смерти Флойда было не жестокое обращение с ним полиции, а его проблемы со здоровьем и употреблением наркотических препаратов.

В четверг защита закончила опрос свидетелей, а в понедельник суд перейдет в стадию заключительных аргументов.

Перед тем, как присяжные зашли в зал заседаний, адвокат Шовина Эрик Нельсон задал своему подзащитному несколько вопросов о его решении не свидетельствовать.

Шовин подтвердил, что он долго обсуждал решение с адвокатами.

"Сказать, что мы несколько раз меняли решение, значит ничего не сказать - так?"- спросил Нельсон.

"Да, вы правы", - сказал Шовин, после чего он и адвокат улыбнулись.

"Сегодня я воспользуюсь своей привилегией в рамках Пятой поправки", - заявил Шовин суду после этого, имея в виду право не свидетельствовать против самого себя.

В ответ на вопрос судьи, сам ли он принял это решение, и не оказывалось ли на него давление, Шовин сказал: "мне не давали никаких обещаний и в мой адрес не звучало угроз, ваша честь".

Что будет дальше

Защита Шовина в четверг закончила опрос свидетелей. Таким образом в понедельник после заключительных аргументов сторон присяжные удалятся принимать решение. Это, скорее всего, будет долгий процесс.

"В понедельник, когда вы явитесь, ожидайте, что после нужно будет удалиться для принятия решения, так что пакуйте сумки", - сказал присяжным на этой неделе судья Питер Кэхилл.

Во время принятия решения присяжные будут изолированы - как правило это происходит в отеле - и должны будут прийти к вердикту на основании своего собственного впечатления от аргументов сторон и показаний свидетелей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вокруг суда, где проходит процесс, установили заборы

До сих пор присяжные, анонимность которых сохраняется, были изолированы лишь частично. Им разрешено возвращаться домой после судебных заседаний, а в суд их каждый день доставляют из безопасного места. Им запрещается читать и смотреть новости о деле Шовина, а в здании суда они постоянно находятся под наблюдением приставов.

Как приходят к вердикту

Чтобы Шовина признали виновным в смерти Флойда, к этому решению должны прийти все 12 присяжных. Шовин обвиняется по трем статьям:

Убийство второй степени - это самое серьезное обвинение, по которому Шовину грозит срок до 40 лет. Чтобы его признали виновным по этой статье, обвинению нужно доказать, что Шовин физически напал на Флойда, и это привело к его смерти.

- это самое серьезное обвинение, по которому Шовину грозит срок до 40 лет. Чтобы его признали виновным по этой статье, обвинению нужно доказать, что Шовин физически напал на Флойда, и это привело к его смерти. Убийство третьей степени - по этой статье Шовину грозит до 25 лет заключения. Чтобы его признали виновным, прокуроры должны доказать, что Шовин продемонстрировал пренебрежение к человеческой жизни при задержании Флойда.

- по этой статье Шовину грозит до 25 лет заключения. Чтобы его признали виновным, прокуроры должны доказать, что Шовин продемонстрировал пренебрежение к человеческой жизни при задержании Флойда. Убийство по неосторожности третьей степени - чтобы Шовина обвинили по этой статье, присяжные должны прийти к выводу, что задерживая Флойда он пошел на "неразумный риск", что создало угрозу здоровью или жизни задерживаемого. В этом случае обвинению не нужно доказывать взаимосвязь между действиями Шовина и смертью Флойда. По этой статье Шовину грозит срок до 10 лет.

Принятие присяжными решения может занять от часа до нескольких недель.

Как отбирали присяжных?

Всего было отобрано пятнадцать присяжных - девять женщин и шесть мужчин. Девять из них - шесть женщин и трое мужчин - белые. Еще четверо, трое мужчин и одна женщина, темнокожие, плюс две женщины - представительницы другой расы.

Десять присяжных младше 50 лет, самому молодому - около 20. Остальные пятеро старше 50, самому старшему из них больше 60 лет.

Одна из них - чернокожая женщина с внуками, старше 60 лет, живузая неподалеку от места., где погиб Флойд.

Еще одна - белая женщина за 50, работавшая в магазине, поврежденном в ходе вызванных гибелью Флойда протестов.