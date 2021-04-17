Сочи или Египет? Где и как отдыхать россиянам после закрытия Турции

Алексей Ильин, Мария Киселева

Би-би-си

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Турции тем временем готовятся к ужесточению карантинных мер из-за роста числа заражений

До 1 июня Россия почти полностью прекратила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Туристам, купившим билеты в эти страны на майские праздники, придется выбирать другие варианты. Эксперты говорят, что равноценной замены турецким курортам не найти.

Туроператоры предлагают клиентам перенести даты путешествия или выбрать другое направление. Хотя добраться до Турции можно - с пересадкой. Но 16 апреля Роспотребнадзор решил дать туристам еще один повод задуматься, предложив обязать сдавать не один, а два ПЦР-теста на коронавирус.

Найти альтернативу Турции непросто. Турция и Танзания были странами, куда россияне в последние месяцы массово выезжали на чартерах, которые входят в состав турпакетов, сказал ТАСС президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

Турция - универсальное направление, и туристические потоки теперь будут перераспределяться в зависимости от того, какие страны смогут предложить "максимально широкий набор активностей", полагает представитель сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова.

А еще важно, сколько это стоит. После запрета на прямое авиасообщение с Турцией стало еще очевидней, что альтернативы обойдется гораздо дороже.

Цены растут

Сюрпризом для туристов стало то, что начали дорожать туры по России - в частности, в Сочи.

"В среднем стоимость проживания выросла на 50%, то есть кто-то поднял цену на 20%, кто-то - на 100%", - рассказала ТАСС глава Ассоциации рестораторов и отельеров города Сочи Анна Нетягина.

По подсчетам ЦИАН, после ограничения полетов в Турцию спрос на краткосрочную аренду жилья в Краснодарском края вырос на 20%.

О росте стоимости майских пакетных туров на курорты юга России, а также за рубеж говорится и в совместном исследовании "Тинькофф Путешествий" и "Травелаты": по данным этих компаний, средняя цена таких туров выросла на 20-25% по сравнению 2019 года. Больше всего подорожали туры в Сочи - на 112%, на 45% - в ОАЭ.

Высокий спрос из-за отмены полетов в Турцию наложился на традиционно высокие цены во время майских праздников. "Особенно это можно было наблюдать в прошлом году ввиду отсутствия большого выбора стран для отдыха", - сказали Би-би-си в компании Anex Tour.

По словам представителя компании Tez Tour, турпакеты на зарубежные курорты дорожают прежде всего за счет значительного роста цен на регулярные авиаперевозки в открытие страны: "В то же время существенных изменений по стоимости проживания в большинстве отелей не произошло".

Би-би-си разбиралась, где и как могут отдохнуть туристы после закрытия Турции.

Россия

Многие туроператоры предлагают клиентам заменить аннулированные путевки в Турцию на отдых в России. Самыми популярными направлениями остаются курорты Краснодарского края - в первую очередь Сочи и его окрестности. Также многие компании предлагают путевки в Крым (был аннексирован Россией в 2014 году).

Путешествия по России привлекают и самостоятельных путешественников, которые покупают билеты через агрегаторы авиабилетов. Так, по данным сервиса Aviasales, пользователи активнее всего искали билеты на май по России - на внутренние направления приходилось около 95% запросов.

Некоторые эксперты туротрасли сомневаются, что Сочи и другие черноморские курорты России смогут стать альтернативой Турции - и дело тут не только в повышении цен.

Автор фото, Dmitry Feoktistov/TASS Подпись к фото, В среднем стоимость проживания в Сочи в последнее время выросла на 50%

"Российские курорты типа Анапы и Сочи не способны справиться с таким количеством туристов, потому что и до запрета полетов в Турцию было много желающих туда поехать, - сказал Би-би-си первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович. - Кроме того, эти курорты расположены севернее турецкого побережья, купаться там в конце апреля холодновато. А люди едут в Турцию прежде всего за пляжным отдыхом".

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин уверен, что Краснодарский край все же способен справиться с наплывом туристов. "Сочи принимает в год почти столько же туристов, сколько вся Турция - где-то 6,5-7 млн человек, - знает он. - Конечно, свободных мест уже меньше, но они есть".

Автор фото, Dmitry Feoktistov/TASS Подпись к фото, В Сочи в мае не такое теплое море, как в Турции

В аннексированном Крыму растет уровень заболеваемости коронавирусом. Плюс проблемы с водой.

С 20 апреля вода в Алуште будет подаваться один раз в сутки - с 18:00 до 23:00, сообщила в пятницу глава администрации города Галина Огнева. По ее словам, отели, гостиницы, дома отдыха, пансионаты установили на своей территории емкости и насосы, чтобы "обеспечивать своих гостей водой".

"Уважаемые алуштинцы, прошу вас не реагировать на "сенсационные" заявления в ряде СМИ и социальных сетях, что гостиницы и санатории будут получать воду круглосуточно, а жители города по часам", - заявила Огнева, пообещав, что "все без исключения" будут "получать воду одинаково - в установленные графиком часы".

Египет

Как добраться. Россия имеет прямое авиасообщение только с Каиром, рейсы из Москвы выполняются авиакомпаниями "Аэрофлот" и Egypt Air. Для того, чтобы попасть на популярные египетские курорты Хургаду и Шарм-эль-Шейх, туристам придется воспользоваться стыковочными рейсами.

Правила въезда. Для въезда в Египет понадобится справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, медицинская страховка, которая покроет лечение от коронавируса, и заполненная декларация о состоянии здоровья.

Ситуация в стране. Курорты открыты для туристов, но с определенными ограничениями. Действует масочный режим в общественном транспорте, такси и в закрытых помещениях. Собрания и мероприятия запрещены, рестораны и кафе разрешено заполнять лишь на 50%.

Автор фото, Anatoly Strunin/TASS Подпись к фото, Прямые рейсы из России в Египет есть только до Каира

Именно Египет будет главным конкурентом Турции среди зарубежных направлений, считает Канторович: "В свое время Египет был, по сути, единственной страной, которая наступала на пятки Турции по количеству принимаемых российских туристов. После теракта [на борту самолета Когалымавиа"] это триумфальное движение остановилось. Но сейчас, думаю, Египет мог бы восстановить свой статус".

"Все остальные направления, которые сейчас разрешены, либо ограничены по числу принимаемых туристов (Греция), либо туда нет прямых перелетов (Черногория и Грузия), либо это все существенно дороже (Мальдивы, Сейшелы и ОАЭ)", - перечисляет Канторович.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Когда-то Египет соперничал с Турцией по числу российских туристов

После запрета на полеты в Турцию спрос на билеты в Египет вырос сильнее всего, знает Шелехова из OneTwoTrip.

По данным сервиса Aviasales, после запрета полетов в Турцию число запросов на билеты в Египет увеличилось в два раза. Российские туристы ищут и отели в Египте - в частности, в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, рассказали Би-би-си в сервисе бронирования Ostrovok.ru.

ОАЭ

Как добраться. Авиасообщение между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами частично восстановилось в сентябре. Рейсы выполняются из Москвы и Петербурга несколькими авиакомпаниями, в том числе "Аэрофлотом" и Emirates. 27 марта российские СМИ сообщили, что власти России и ОАЭ согласовали выполнение всех чартерных рейсов между двумя странами.

Правила въезда. В марте ОАЭ упростили условия въезда иностранных туристов для эмиратов Дубай и Шарджа. В остальных регионах страны пока действует обязательный карантин для прибывающих иностранцев. Туристу необходимо иметь при себе справку с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее чем за 72 часа до вылета. Прибывающие в Шарджу также должны сделать еще один ПЦР-тест и до получения результатов оставаться на самоизоляции.

Ситуация в стране. Для туристов открыты два самых популярных направления страны - Дубай и Шарджа. С начала февраля в ОАЭ продолжают действовать антиковидные меры - в частности, заполняемость отелей, частных пляжей и торговых центров не должна превышать 70%, бары и пабы закрыты.

Автор фото, Zuma\TASS

В начале апреля Ассоциация туроператоров России сообщила, что на рынке появились бюджетные турпакеты в ОАЭ из четырех российских городов - Москвы, Казани, Самары и Екатеринбурга. По информации ассоциации, цены упали на 30-50%.

Тем не менее, туры в ОАЭ все равно дороже аналогичного пакета в Турцию, отмечает Канторович. Его коллега Барзыкин думает, что туристов может отпугнуть и климат - в мае уже начинается жара.

Греция и Кипр

Как добраться. Россия официально возобновила авиасообщение с Грецией 8 февраля, пока рейсы выполняются только из Москвы в Афины авиакомпаниями S7 и Aegean Airlines. Авиасообщение с Кипром пока не восстановлено, но в продаже уже есть билеты "Аэрофлота" и Nordwind в Ларнаку (начиная с 13 июня).

Правила въезда. В конце марта Греция открыла границы для граждан России, однако сохранила ограничение на число въезжающих туристов - сейчас разрешено въезжать до 4 тысяч человек в неделю. Туристам необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до вылета. Для въезда на Кипр придется дополнительно пройти еще один тест.

Ситуация в странах. Еще в начале апреля в Греции действовал довольно жесткий локдаун, однако 15 апреля власти объявили об отмене карантина для путешественников из 32 стран. При этом туристы должны быть вакцинированы или получить отрицательный результат теста.

Автор фото, Zuma\TASS

В министерстве туризма Греции рассчитывают, что страна окончательно откроется для туристов с 14 мая, к этому моменту должны полноценно работать девять аэропортов.

На Кипре ситуация пока не столь благоприятная: там до сих пор действует локдаун, о выходе из дома гражданам необходимо уведомлять власти через смс. 7 апреля власти сообщили о введении специального документа для туристов, позволяющего без смс-разрешения покидать территорию отеля, но не более двух раз в день в будни и трех в выходные.

По данным OneTwoTrip, спрос на билеты на Кипр после запрета на полеты в Турцию вырос на 150%.

Сербия, Хорватия и Черногория

Как добраться. В октябре прошлого года Россия возобновила прямое авиасообщение с Сербией, из Москвы в Белград летают "Аэрофлот" и Air Serbia.

Прямые рейсы в Загреб из Москвы будут доступны с 26 апреля и будут выполняться авиакомпанией NordWind совместно с Pegas Flight, с 1 мая возобновятся и рейсы "Аэрофлота". Также с 26 апреля открываются рейсы в Дубровник авиакомпании S7, а с 1 июня "Аэрофлот" открывает прямые рейсы в Сплит.

Соглашение о возобновлении авиасообщения с Черногорией пока не достигнуто. "Аэрофлот" выполняет прямые рейсы в Тиват, но они имеют статус грузово-пассажирских, билеты на них могут купить только самостоятельные путешественники.

Правила въезда. Раньше по прибытии в Сербию туристам необходимо было предъявить результаты ПЦР-теста, сделанные не позднее чем за 48 часов до поездки. Однако в конце марта власти решили ужесточить правила въезда в страну в связи с ростом числа заражений. Теперь въезд разрешен только иностранцам, которые получили две дозы вакцин Pfizer, "Спутник V" или Sinopharm, либо одну дозу вакцины AstraZeneca.

По прибытии в Хорватию турист должен показать результаты ПЦР-теста, сертификат вакцинации, либо справку о том, что он переболел Covid-19 и имеет антитела.

По прибытии туристам в Черногорию придется предъявить либо справку с результатом ПЦР-теста, либо справку с положительным результатом анализа на антитела, либо сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса.

Ситуация в странах. С начале года в Сербии несколько раз вводился частичный локдаун из-за роста числа заболеваний коронавирусом. С декабря началась программа вакцинации: сначала препаратом американо-германского производства Pfizer, затем китайской Sinopharm и российской вакциной "Спутник V".

Автор фото, Valerij Sharifulin/TASS Подпись к фото, Соглашение о возобновлении авиасообщения с Черногорией пока не достигнуто

Хорватские курорты открыты, но в начале апреля власти объявили о росте числа заражений и ввели некоторые ограничительные меры. Премьер-министр Андрей Пленкович во вторник заявил, что к началу лета почти половина населения будет привита.

Госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович в конце марта заявляла, что власти держат эпидемиологическую ситуацию под контролем и рассчитывают, что порядка 75% населения к лету будет привито от коронавируса или иметь антитела после болезни.

Куба и Мексика

Как добраться. Авиасообщение между Россией и Кубой возобновилось в конце октября, а с начала ноября туроператоры запустили чартерные программы. Сначала рейсы выполнялись только в аэропорт островного курорта Кайо-Коко, но с 1 апреля российским авиакомпаниям разрешено выполнять семь рейсов в неделю в аэропорт Варадеро. Сейчас рейсы выполняет компания Nordwind.

Прямого авиасообщения с Мексикой нет. Чтобы добраться до популярного курорта Канкун, туристам придется лететь с пересадками.

Правила въезда. С апреля для российских туристов открыт самый популярный кубинский курорт Варадеро. Ранее открылся островной курорт Кайо-Коко. Министерство туризма Кубы 9 апреля заявило, что туристам перед посадкой на рейс необходимо предъявить негативный результат теста на коронавирус, а по прибытии в аэропорт Варадеро пройти еще одно бесплатное исследование.

Для въезда в Мексику тест на коронавирус сдавать не требуется. Прибывающим в страну россиянам нужно заполнить анкету, где указываются контактные данные, информация о предыдущих поездках и сведения о состоянии здоровья.

Ситуация в странах. С 6 февраля Куба ввела карантин для всех въезжающих из-за рубежа - за исключением организованных тургрупп. Однако и к туристам до недавнего времени предъявлялись суровые требования.

С начала года от россиян поступали жалобы на организацию местного тестирования. До недавнего времени туристам нужно было сдавать два ПЦР-теста: один для посадки на самолет и в аэропорту по прибытии. После этого нужно было отправляться на карантин до получения результатов теста.

Автор фото, EPA\TASS

Туристы на Кубе жаловались, что положительные результаты иногда получали даже те, кто недавно переболел коронавирусом.

В Мексике действуют разные санитарные требования в зависимости от конкретного штата. В конце февраля власти курортного штата Кинтана-Роо объявили о временном снижении уровня эпидемиологической опасности, что дало старт туристическому сезону.

Сейшелы и Мальдивы

Как добраться. Авиасообщение с Мальдивами было восстановлено 3 сентября, с 10 сентября "Аэрофлот" начал выполнять рейсы из Москвы в Мале два раза в неделю.

2 апреля "Аэрофлот" начал выполнять регулярные рейсы на Сейшельские острова (остров Маэ) - один раз в неделю по пятницам.

Правила въезда. С конца марта въезд на Сейшельские острова разрешен туристам из любой страны мира, кроме ЮАР. Необходимо предъявить ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета.

Для въезда на Мальдивы требуется предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 96 часов до вылета.

Автор фото, Valerij Sharifulin/TASS

Ситуация в странах. Как на Сейшельских, так и на Мальдивских островах фиксируется низкий уровень заболеваемости коронавирусом - число инфицированных не превышает нескольких десятков.