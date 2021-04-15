Школьники в Техасе "торговали" в соцсетях темнокожими одноклассниками

40 минут назад

Автор фото, Reuters

Школьники в Техасе создали в Snapchat группу под названием "Работорговля" и назначали в ней цену своим темнокожим одноклассникам. Одного оценили в 100 долларов, другого - в один доллар.

Группу, название которое было заменено сначала на "Ферму", а затем на "Аукцион", создали ученики средней школы в городе Аледо, сообщает издание New York Times, журналисты которого видели скриншоты группы.

Директор школьного кампуса Даниэл Кэролин Ансли заявила, что школьники привлечены к дисциплинарному взысканию за "расовые домогательства и кибер-издевательства".

Но темнокожие родители и правозащитники считают, что подобное заявление руководства школы - подмена понятий.

"Это не киберзапугивание, а расизм, и надо называть вещи своими именами. Меня просто тошнит от этого. Кем они себя считают?", - возмущается родитель Марк Граббс.

Аледо, где находится школа, - обеспеченный и преимущественно белый район. Согласно последним демографическим данным округа, 390 из 499 девятиклассников школы в 2019-2020 учебном годах были белыми, всего шесть учеников были темнокожими.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Родители пострадавших учеников считают, что произршеднее в школе надо называть расизмом

Эдди Бернетт, представитель Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения в округе Паркер, штат Техас, сказал, что был расстроен новостью, но совсем не удивлен.

"Чтобы сделать то, что сделали эти дети, нужно расчеловечить жертву. После этого можно уже делать все, что угодно, не испытывая стыда", - говорит Бернетт.

Он так же заявил, что разговаривал с семьями, дети которых стали объектом торговли одноклассников в Snapchat, и они рассказали, что уже сталкивались с расовыми домогательствами.

В заявлении местной полиции, которая начала расследование инцидента, сказано, что "в школьном округе нет места расизму или ненависти".