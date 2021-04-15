В Москве задержали чиновника мэрии Леонида Кострому

час назад

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS Подпись к фото, Леонид Кострома занял свой пост в мэрии только летом прошлого года

Заместитель руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы Леонид Кострома задержан и находится в изоляторе на Петровке. СМИ сообщают, что задержать его могли при попытке получить взятку.

"Кострома находится в ИВС на Петровке, жалоб на условия содержания у него нет", - сказал РИА Новости зампред столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Николай Зуев.

Ранее о задержании Костромы сообщили СМИ.

По его словам источника Интерфакса, чиновник был задержан после проведения следственных действий, ему инкриминируют получение взятки.

Еще один собеседник агентства уточнил размер взятки - более 4 млн руб. "Он был задержан с поличным", - утверждает источник Интерфакса. По его словам, следствие будет ходатайствовать об аресте задержанного. Такую же сумму назвал собеседник РЕН ТВ и "Известий".

"Операция по задержанию прошла на Новом Арбате при сопровождении сотрудниками управления ФСБ России по Москве и Московской области", - рассказал источник РЕН ТВ.

По версии телеканала, дело может быть связано с заключением контракта по благоустройству в Москве.

Кострома был назначен на должность заместителя руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы в июле прошлого года, следует из информации на сайте мэра Москвы. В 2005 году окончил магистратуру Высшей школы экономики по направлению "Экономика".

Работал "в сфере стратегического консалтинга и исследований", с 2012 года до назначение на пост замглавы департамента экономической политики работал в столичном ГБУ "Городское агентство управления инвестициями".