Польша высылает трех российских дипломатов, выражая солидарность США

18 минут назад

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Польша объявила персонами нон грата трех российских дипломатов на фоне новых американских санкций и заявлений Вашингтона о том, что США будут защищать национальные интересы и отвечать на враждебные действия России.

Днем в четверг стало известно, что посол России в Польше Сергей Андреев вызван в МИД страны.

Польское агентство РАР со ссылкой на дипломатические источники писало, что "вызов связан среди прочего с введением США новых санкций против России". Еще одной причиной собеседник агентства назвал обострении ситуации на восточной границе Украины.

Вечером МИД Польши объявил, что трех сотрудников посольства России признали персонами нон грата, и они должны покинуть страну.

"Послу была вручена нота, содержащая информацию о признании персонами нон грата трех сотрудников посольства России в Варшаве", - говорится в сообщении министерства.

Основанием для такого решения стало "нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша" (цитаты по РИА Новости). Другие подробности не разглашаются.

Кроме того, польский МИД заявил, что страна "выражает полную солидарность с решениями, предпринятыми Соединенными Штатами 15 апреля 2021 года касательно их политики по отношению к России", а "совместно принятые и согласованные союзниками решения являются наиболее правильным ответом на враждебные действия Российской Федерации" (цитата по Интерфаксу).

Ранее в четверг, объявив о новом раунде санкций в отношении Москвы, Вашингтон в числе прочего объявил о высылке 10 сотрудников российской дипломатической миссии. Среди высылаемых есть представители российских разведслужб, говорилось в заявлении Белого дома.

Наиболее часто российских дипломатов высылает Болгария. За последние 18 месяцев София выслала уже восемь российских дипломатов.