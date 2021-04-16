Дайджест: что санкции изменят в поведении России; США оценили риск вторжения на Украину

час назад

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Президент США Джо Байден ввел против России новые санкции, которые он называет ответом на попытки Москвы взломать серверы американских правительственных учреждений и вмешиваться в президентские выборы 2020 года.

В том числе Белый дом запретил американским финансовым институтам участвовать в покупке на первичном рынке российских государственных облигаций, а также установил ограничительные меры в отношении 32 организаций и физических лиц, работающих с властями России. Кроме того, из США будут высланы 10 российских дипломатов. Наши корреспонденты подробно объясняют, кого именно коснутся новые американские санкции и почему они не будут слишком болезненными для экономики России.

В четверг вечером президент Байден подтвердил, что выбрал более мягкий вариант ответа на действия России, о чем, по его словам, он рассказал российскому лидеру Владимиру Путину во время недавнего телефонного разговора. Президент США также заявил, что сейчас пришло время для "деэскалации" напряженности с Россией. О специальном заявлении главы Белого дома в отношении России пишет наш корреспондент в Вашингтоне Кирилл Белянинов.

Власти России неоднократно отвергали обвинения в организации кибернападений на США и попытках вмешательства в президентские выборы. Теперь в Москве обещают "неотвратимый ответ" на новые санкции Вашингтона.

В разделе "Что говорят, что пишут" (ниже) читайте, как западные и российские журналисты и эксперты оценивают шансы на то, что Москва как-либо изменит свое поведение после введения американских санкций.

Вероятность войны - "от низкой до средней"

Обострение отношений России и США проходит на фоне роста напряженности вокруг Украины, вдоль границ которой продолжают концентрироваться российские войска. Ситуация в районе конфликта в Донецкой и Луганской областях также обостряется: по данным украинских СМИ, с начала года там погибли уже 29 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Автор фото, Reuters

Киев, а также поддерживающие его страны Запада, видят в действиях России угрозу и призывают ее отвести свои войска от украинских границ. Москва объясняет переброску десятков тысяч военных к западным границам проведением учений на фоне "агрессивных действий" со стороны НАТО.

В четверг американский генерал Тод Уолтерс, командующий союзными войсками НАТО в Европе, впервые оценил риск войны России с Украиной. Отвечая на вопросы членов Комитета сената США по вооруженным силам, он заявил, что ситуация "вызывает большие опасения". На прямой вопрос одного из депутатов, какова вероятность военного вторжения в течение ближайших недель, Уолтерс ответил: "От низкой до средней".

Еще один депутат уточнил, может ли такая оценка измениться в долгосрочной перспективе, и генерал сказал, что "это зависит от обстоятельств". При этом Уолтерс отметил, что если ситуация не будет принципиально меняться, риск войны снизится. "Судя по нынешней тенденции, которую я сейчас наблюдаю, могу предположить, что вероятность такого развития ситуации начнет снижаться", - заявил командующий силами НАТО в Европе.

Зеленский в Париже проведет переговоры с Макроном и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский отправляется с визитом в Париж, где он проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Предполагается, что к ним по видеосвязи также присоединится канцлер Германии Ангела Меркель.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Недавно Зеленский побывал в районе конфликта на юго-востоке Украины

По данным французских СМИ, Зеленский намерен обсудить с французским и германским лидерами ситуацию на украинских границах. Зеленский также заявил, что рассматривает встречу в Париже как подготовку нового саммита о мирном урегулировании конфликта на юго-востоке Украины в так называемом "Нормандском формате", в котором принимают участие лидеры Украины, Франции, Германии и России. Последняя такая встреча состоялась в декабре 2019 года.

Последний съезд Рауля Кастро в качестве лидера Компартии Кубы

В Гаване открывается восьмой съезд Компартии Кубы. Ожидается, что на нем о своей отставке с поста лидера партии объявит 89-летний Рауль Кастро - брат и соратник Фиделя Кастро.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Прохожая в Гаване на фоне лозунга с портретами Фиделя Кастро, Рауля Кастро и Мигеля Диаса-Канеля

С 2018 года Кубой руководит Мигель Диас-Канель. Рауль Кастро передал тому полномочия руководителя правительства, но остался во главе Компартии. Ожидается, что в пятницу Кастро выступит с последней речью в этом качестве, а новый лидер КПК будет избран в понедельник, когда съезд завершится.

В 2019 году мы рассказывали о том, как Фидель влюбился в Нью-Йорк - город, для многих олицетворяющий капитализм, с которым всю жизнь боролся основатель коммунистической Кубы.

Ученые: вакцина от коронавируса снижает риск тромбоза, а не повышает его

Ученые из Оксфордского из университета установили, что при Covid-19 риск тромбоза синусов твёрдой мозговой оболочки (ТСТМО) примерно в десять раз выше, чем вероятность возникновения этого заболевания в качестве побочного эффекта после применения вакцины.

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Эксперты изучили данные более чем 80 млн пациентов в США и пришли к выводу, что на каждый миллион заболевших коронавирусом в среднем приходится 39 случаев ТСТМО. При этом при применении вакцин вероятность появления подобного побочного эффекта составляет около четырех случаев на миллион. Эти данные основаны только на пациентах, привитых препаратами производства компаний Pfizer и Moderna.

Европейское агентство лекарственных средств оценивает, что ТСТМО может возникать примерно в пяти случаях на миллион после первой дозы вакцины AstraZeneca, однако в Европе и в США прививались разные категории населения, поэтому сравнивать эти показатели нельзя. Ранее несколько стран мира приостановили вакцинацию препаратом производства AstraZeneca из-за опасений, что она в крайне редких случаях может вызывать тромбоз.

Врачи настаивают, что преимущества вакцинации намного превышают связанные с ней риски.

Экс-президент Бразилии Лула сможет снова баллотироваться

Верховный суд Бразилии аннулировал судимость бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силва. Это означает, что политик левого толка сможет принять участие в президентских выборах, которые состоятся в следующем году.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Луис Инасиу Лула да Силва был первым политиком левого толка, возглавившим Бразилию за 50 лет

Лула вышел на свободу в 2019 году после полутора лет заключения, его приговорили к 12 годам тюрьмы по обвинениям в коррупции, которые он отвергал и называл политическим преследованием.

Большинство судей Верховного суда решили, что суд не имел права рассматривать выдвинутые против Лулы обвинения. Если это решение останется в силе, бывший президент сможет составить на выборах конкуренцию крайне правому нынешнему лидеру страны Жаиру Болсонару.

В 2019 году мы рассказывали о жизни Лулы и о том, почему он оказался за решеткой.

Подозреваемый по делу Джорджа Флойда полицейский отказался свидетельствовать

В Миннеаполисе продолжается суд по делу полицейского Дерека Шовина, которого подозревают в том, что его действия стали причиной смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Дерек Шовин на протяжении всего заседания оставался в маске

Шовин, который поставил колено на шею Флойда, заявил, что не будет свидетельствовать против самого себя, право это предусмотрено Пятой поправкой к конституции США. Смерть Флойда стала причиной массовых выступлений в США и других странах мира, участники которых требовали прекратить насилие полиции в отношении чернокожих граждан.

Победители Sony World Photography Awards

Жюри одного из ведущих в мире фотоконкурсов Sony World Photography Awards определило победителей этого года. Ниже - фотография, занявшая первое место в категории "Окружающая среда", на ней изображено одно из горячих озер в Исландии.

Автор фото, Simone Tramonte Подпись к фото, "За несколько десятилетий Исландия отказалась от ископаемого топлива и теперь производит электроэнергию исключительно из возобновляемых ресурсов, - говорит автор этого снимка, фотограф Симона Трамонте.

Мы собрали для вас самые яркие работы, победившие на конкурсе.

"Попытка воспользоваться слабостью экономики"

Западная и российская пресса рассуждает о том, какое воздействие на Россию могут иметь новые американские санкции - и способны ли они сделать политику Москвы по отношению к Западу менее агрессивной.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Российской экономике помог рост цены нефти

New York Times отмечает (требуется подписка), что нынешние санкции отличаются от предыдущих, поскольку они намного более конкретны и направлены не только против конкретных лиц и организаций, а касаются всей российской экономики в целом. Ограничения в отношении российских государственных облигаций издание называет "попыткой оказать давление на Москву, воспользовавшись ее слабой экономикой".

В публикации сказано, что санкции против ценных бумаг пока не столь серьезны, поскольку касаются только новых облигаций и не относятся к иностранным финансовым компаниям. Впрочем, в случае эскалации администрация Байдена готова пойти дальше.

Путин всегда старался сохранять сбалансированный бюджет, пишут журналисты, а рост цен на нефть в первом квартале этого года помог укреплению российской экономики. "Однако аналитики считают, что последствия последнего года, когда продолжалась пандемия коронавируса, а цена нефти падала, […] сделали Россию более уязвимой к санкциям против суверенного долга", - пишет New York Times.

"Все предыдущие санкции, введенные прошлыми администрациями за аннексию Крыма, попытки повлиять на президентские выборы 2016 года и отравление бывшего российского шпиона в Великобритании в 2018 году, не смогли заставить Россию думать дважды прежде чем идти на все более агрессивные действия", - замечают авторы публикации.

При этом издание цитирует сотрудницу администрации президента Обамы Эвелин Фаркас, которая сама становилась мишенью нападок связанных с Россией сайтов, которая убеждена, что Байден действует в правильном направлении. "Мы не только наказываем Россию за предыдущие поступки, а пытаемся предотвратить новые, в частности, вторжение на Украину", - говорит она.

Без "Северного потока" и "сговора с талибами"

Американское издание Politico отмечает, что "новые санкции наверняка приветствуют многие члены американского конгресса из обеих партий, хотя некоторые, вероятно, заявят, что они недостаточно жесткие". "Например, судя по информации, которую обнародовала администрация, не предусмотрены какие-либо меры по остановке строительства газопровода "Северный поток-2"… к чему призывали многие демократы и республиканцы", - пишет Politico.

Автор фото, US Army Подпись к фото, Как сообщают журналисты, американская разведка пока не уверена в правдивости информации о том, что Россия предлагала вознаграждение за убитых американцев

Кроме того, объявленные администрацией Байдена меры никак не связаны с появившимися летом прошлого года утверждениями, что Россия якобы предлагала боевикам радикального исламистского движения "Талибан" (запрещено в России и других странах мира) вознаграждение за убитых американских военных.

Как сообщил журналистам неназванный американский чиновник, это связано с тем, что у разведка США оценивает правдивость такой информации не слишком высоко: как "низкую или умеренную". Вместе с тем, по словам представителя американского правительства, США несколько раз просили власти России дать пояснения относительно информации о вознаграждениях, которая была по большей части основана на допросах заключенных. Летом прошлого года об этих утверждениях рассказывала наш корреспондент Ольга Ившина.

"Москва лишь озлобится"

Некоторые российские газеты высказываются о мерах Вашингтона еще более однозначно. "Ведомости" заключают в заголовке: " Новые санкции США не нанесут серьезного ущерба экономике России, но могут привести к переносу и даже отмене встречи президентов".

"Коммерсант" также цитирует экспертов, по словам которых общий ущерб для России будет не очень большим - и вызовут дальнейшее ухудшение отношений Москвы с Вашингтоном. Публикация о санкциях вышла в газете под заголовком "Байден! - Тут и сел мужик. От новых санкций США все должны испугаться, только непонятно, с какого черта".

Интервью изданию дал сотрудник американской корпорации RAND Сэмюэль Чарап, который считает, что санкции "вряд ли достигнут заявленных целей". "Принудительные меры, такие как санкции в отрыве от переговоров, являются карательными. И я ожидаю, что Россия ответит тем же", - сказал он.

При этом программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев в публикации прогнозирует такие результаты введения санкций: "Среди прочего это приведет к тому, что сближение России и Китая ускорится, российская позиция по Сирии, иранской сделке и иным вопросам станет более жесткой - Вашингтону будет сложно рассчитывать даже на минимальную поддержку - и Москва лишь озлобится, еще жестче зафиксировав текущий курс".

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