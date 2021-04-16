Экономика Китая показала рекордный рост на фоне улучшения ситуации с коронавирусом

час назад

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Китайская экономика выросла на рекордные 18,3% в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост ВВП оказался самым существенным с начала отслеживания этих данных в 1992 году.

Как сообщило государственное статистическое бюро Китая, ВВП страны в первом квартале 2021 года составил 24,93 триллиона юаней (3,8 триллиона долларов) и превысил предыдущий рекорд в 15,3%, зафиксированный в первом квартале 1993 года.

В то же время показатель оказался ниже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост как минимум на 19%.

"Это хорошее начало [восстановления] национальной экономики, - говорится в докладе государственного статистического бюро Китая. - Но мы должны иметь в виду, что эпидемия Covid-19 все еще распространяется по миру, и ситуация осложняется высокой неопределенностью и нестабильностью".

В январе-марте 2020 года - на пике пандемии коронавируса в Китае - ВВП страны упал на 6,8%, поставив антирекорд.

Во втором квартале 2020 года, после снятия коронавирусных ограничений, китайская экономика начала восстанавливаться и росла весь оставшийся год. Так, рост ВВП Китая в четвертом квартале прошлого года был всего на 0,6% ниже роста в первом квартале нынешнего.

В марте объем промышленного производства в Китае повысился на 14,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а розничные продажи выросли на 34,2%.

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"Показатели по месяцам выглядят многообещающе и демонстрируют, что промышленное производство, продажи и инвестиции в марте стабильно росли", - говорит глава отдела экономики Азии консалтинговой фирмы Oxford Economics Луис Куиджс.

Однако некоторые аналитики прогнозируют замедление роста в ряде секторов китайской экономики из-за сокращения государственной фискальной и денежно-кредитной поддержки.

По мнению аналитика Economist Intelligence Unit Юэ Су, в ближайшие кварталы темпы роста китайского ВВП будут замедляться.

"Торговля и промышленное производство в стране, скорее всего, не смогут сохранить такие высокие темпы роста из-за отсутствия мер по стимулированию национальной экономики", - говорит она.

Тем не менее свежие данные свидетельствуют о том, что китайская экономика после рекордного спада продолжает набирать обороты.

Благодаря строгим мерам по сдерживанию коронавируса и оказанию помощи предприятиям ВВП страны стабильно демонстрировал рост. И, несмотря на неудачное начало 2020 года, Китай стал единственной крупной экономикой, которая по его итогам показала рост, хотя и самый слабый за десятилетия (2,3%).