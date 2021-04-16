Стрельба на складе FedEx в Индианаполисе: восемь убитых
В городе Индианаполис (штат Индиана) вооруженный мужчина открыл огонь на складе курьерской компании FedEx. Восемь человек убито, стрелявший, по сообщениям полиции, покончил с собой.
В полиции города заявили, что стрелявший действовал в одиночку. О его личности пока ничего не известно.
"Мы обнаружили восемь человек с огнестрельными ранениями, их смерть была констатирована на месте", - заявила представитель полиции города Джини Кук. Еще четыре человека госпитализированы, один - в критическом состоянии. Двое получили медицинскую помощь на месте, добавила Кук.
Представитель FedEx также подтвердил факт стрельбы, добавив, что компания "собирает информацию" о произошедшем.
Один из работников склада, Джеремайя Миллер, рассказал о произошедшем агентству Франс пресс.
"Я увидел мужчину с каким-то короткоствольным автоматом или винтовкой. Он открыл огонь, я сразу же бросился на пол, было очень страшно", - говорит он.
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