Оппозиционному медиамагнату в Гонконге дали год тюрьмы за несогласованный митинг

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Гонконгский медиамагнат-диссидент Джимми Лай приговорен к году тюрьмы за организацию и участие в несогласованном митинге.

73-летний миллиардер, издающий последнюю критикующую местные и пекинские власти газету Apple Daily, принимал участие в протестах демократических активистов и яростно критиковал действия Пекина по отношению к автономному Гонконгу.

Лая, арестованного в декабре, когда также прошли обыски в редакции его газеты, проходит как обвиняемый еще по восьми статьям, в том числе по двум согласно изданному в прошлом году Пекином закону о национальной безопасности. Максимальное наказание по этим статьям - пожизненное заключение.

В пятницу одновременно с Лаем приговоры от восьми до 18 месяцев тюремного заключения были вынесены девятерым видным оппозиционерам, среди которых несколько бывших депутатов городского законодательного собрания. 82-летний политик и юрист Мартин Ли, которого называют "отцом гонконгской демократии", получил 11 месяцев тюрьмы с отсрочкой исполнения.

Все приговоры связаны с акцией оппозиции, прошедшей 18 августа 2019 года. Несколько тысяч демонстрантов с зонтами собрались тогда в парке Виктория-Парк и провели мирное шествие.

Еще трое активистов получили сроки за участие в другой акции, 31 августа.

Ранее на этой неделе в газете Лая Apple Daily было опубликовано письмо, которое он написал своей рукой и передал из тюрьмы на волю. "Наша обязанность как журналистов - добиваться справедливости. Пока мы не ослеплены несправедливыми искушениями, пока мы не позволяем злу воплотиться через наши действия, мы выполняем эту обязанность", - говорилось в нем.

Накануне вынесения приговора Лай дал эксклюзивное интервью Би-би-си. Миллиардер, который родился в материковом Китае и был ребенком незаконно вывезен в Гонконг, заявил, что даже в тюрьме его жизнь "не потеряет смысла".

"Я приехал сюда с долларом в кармане. Этот город дал мне все, что у меня есть, - сказал он. - Если пришло время расплаты, то это мое искупление".