Полицейский в Чикаго застрелил 13-летнего мальчика. Опасаясь беспорядков, власти опубликовали видео

23 минуты назад

Автор фото, Chicago Police Department

Гражданское бюро подотчетности полиции Чикаго опубликовало видеозапись с нагрудной камеры полицейского, застрелившего 13-летнего мальчика в темном переулке.

Погибшего подростка латиноамериканского происхождения звали Адам Толедо. Как видно из записи, полицейский, имя которого не называется, кричит Толедо "Бросай на землю!", после чего единожды стреляет ему в грудь. Инцидент произошел 29 марта.

На видео не видно, есть ли в руках Толедо оружие, но на другой записи, опубликованной позже, видно, что рядом с местом, где упал подросток, на земле лежал пистолет.

В Чикаго после публикации видео начались немногочисленные протесты. Мэр города призвала жителей к спокойствию.

Что на видео?

Полицейский, как видно из записи, преследует Толедо по темному переулку между двумя домами. Также видно, что еще один подозреваемый от него скрывается.

"Полиция! Стой! Остановись, [нецензурно], прямо сейчас. Руки! Руки! Покажи мне свои [нецензурно] руки!", - кричит полицейский.

Мальчик останавливается и поднимает руки. Полицейский кричит "бросай на землю!", после чего стреляет.

На записи с камеры наблюдения неподалеку, насколько можно разобрать, видно, что мальчик что-то бросает в проем в заборе незадолго до того, как его настигает полицейский. Позже за забором нашли пистолет, следует из еще одной записи.

Выстрелив, полицейский вызывает скорую и просит мальчика оставаться в сознании. Вскоре на место прибывает подкрепление и медики. Мальчику пытаются оказать первую помощь.

На судебном разбирательстве выяснилось, что Толедо был в компании 21-летнего мужчины по имени Рубен Роман, который незадолго до инцидента выстрелил по проезжавшему автомобилю. На звуки выстрелов и отреагировала полиция.

Роман предстал перед судом в минувшую субботу по обвинению в незаконном применении оружия с отягчающими обстоятельствами и создании угрозы жизни ребенка.

Гражданское бюро подотчетности полиции Чикаго опубликовало видео в четверг, вместе с записью с камеры наружного наблюдения, рапортами об аресте и аудиозаписями.

Реакция

Незадолго до публикации видео мэр Чикаго Лори Лайтфут провела пресс-конференцию, на которой заявила, что ей "больно смотреть" на запись.

"Говоря попросту, мы подвели Адама, - заявила она. - И мы не можем позволить себе подвести еще одного юного жителя нашего города".

"Мы живем в городе, травмированном долгой историей насилия и злоупотреблений полиции. - подчеркнула Лайтфут. - Поэтому, хотя у нас недостаточно информации для того, чтобы судить об этой конкретной ситуации, точно можно понять, почему столь многие наши жители ощущают такой знакомый прилив возмущения и боли".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Мэр Чикаго Лори Лайтфут провела пресс-конференцию, на которой заявила, что ей "больно смотреть" на запись

Заявление сделала и семья убитого мальчика.

"Мы узнали из СМИ, что сегодня планируются дальнейшие протесты, и хотя нам не известно о том, где и когда они пройдут, мы молимся за то, чтобы, ради нашего города, акции прошли мирно - чтобы отдать честь памяти Адама и конструктивно работать над приближением реформ", - говорится в нем.

На пресс-конференции в четверг адвокатесса Адина Ортиз, представляющая интересы родственников, заявила, что у Толедо в руках не было оружия в тот момент, когда его застрелили, но с полной уверенностью сказать, что он не был вооружен до этого, она тоже не может, пишет Chicago Tribune.

34-летний полицейский, выстреливший в Толедо, официально ни в чем не обвиняется. Его временно отстранили от служебных обязанностей до окончания служебной проверки, которая должна установить, в какой мере он соблюдал порядок применения огнестрельного оружия.

Источники газеты Chicago Sun-Times говорят, что ранее на полицейского жалоб не поступало, добавляя, что это ветеран вооруженных сил, устроившийся работать в полицию в 2015 году.