Последнее американское предупреждение. Какие санкции остались в запасе у Вашингтона?

Кирилл Белянинов, Ольга Шамина

Би-би-си

час назад

Автор фото, EPA/CJ/TASS

Президент Байден назвал новые санкции против России "пропорциональным" ответом на враждебные действия Кремля, но подчеркнул, что в его распоряжении были куда более жесткие меры. Какие возможности еще остались в арсенале Вашингтона?

В четверг США ввели против России санкции, которые экономисты и инвесторы сочли достаточно мягкими. В пятницу российские рынки растут, а рубль дорожает к евро и доллару. Экономисты "Райффайзенбанка" назвали это "ралли" на долговом и валютных рынках России.

Так, доллар к 16:42 мск подешевел на 47 копеек до 75,85 рубля, а в евро - почти на 45 копеек до 90,87 рубля. Индекс Мосбиржи вырос почти на 0,33%.

"Хотя этот раунд американских санкций в отношении России, который был введен вчера, был самым жестким за три года, они все равно оказались умеренными, а российский рынок почувствовал облегчение после объявления", - говорится в отчете "Ренессанса Капитала" о влиянии новых санкций.

Выступая в четверг в Белом доме, президент Байден не стал отвечать на вопрос, надеется ли он, что новые объявленные санкции изменят "поведение Москвы". По его словам, в телефоном разговоре с Владимиром Путиным он договорился, что лидеры двух стран продолжат переговоры о проблемах в двусторонних отношениях.

"Мы подчеркнули, что мы будем говорить об этом, - сказал Байден, отметив, что представители двух стран сейчас заняты подготовкой встречи на высшем уровне. - Я призвал его [Путина] реагировать соответственно ситуации и не идти на конфронтацию, потому что мы также можем это сделать".

В России первоначальная реакция на санкции была достаточно жесткой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обещала, что Вашингтону придется расплачиваться "за деградацию двусторонних отношений". Она заявила, что после новых санкций посол США В России Джон Салливан был вызван на "тяжелый разговор" в МИД.

На сайте посольства США позже появилось объявление о том, что об аудиенции попросили США, а сама встреча получилась "профессиональной и уважительной".

Уже в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что помощник президента Юрий Ушаков изложил послу США ответные меры России на новые санкции. Но что это за меры, Песков не сообщил.

Украинская реакция

В Вашингтоне не скрывают, что новая серия санкций связана в первую очередь с обострением ситуации в Донбассе. На этой неделе пресс-секретарь президента США Дженнифер Псаки заявила, что, по данным американских спецслужб, Россия сосредоточила у границ Украины большее количество войск, чем в 2014 году.

"В США пока не пришли к единому мнению о том, означает ли эта концентрация войск и воинственные заявления политиков и ведущих государственных телеканалов, что Россия действительно готовит новое вторжение на Украину, или речь идет просто о попытке Москвы начать переговоры со странами Запада", - сказал Русской службе Би-би-си политолог, профессор университета Стони Брук Джонатан Сандерс.

Эта неопределенность, впрочем, не помешала альянсу западных стран немедленно отреагировать на возможную российскую угрозу.

31 марта представители Совета по национальной безопасности США провели телефонные переговоры с Москвой, призвав отказаться от возможного вторжения.

2 апреля президент Байден провел продолжавшиеся почти час переговоры с президентом Украины Зеленским, заверив, что США намерены оказать необходимую поддержку Киеву.

Телефонные переговоры с Владимиром Путиным провели лидеры Франции и Германии, при этом Ангела Меркель 8 апреля прямо призвала российского президента прекратить сосредоточение российских войск у украинской границы.

Финальным аккордом стал телефонный разговор между президентом США и президентом России, состоявшийся во вторник, 13 апреля.

Автор фото, EPA/Andrew Harrer / POOL/TASS Подпись к фото, Байден пока не отказывается от встречи с Путиным, хотя и ввел санкции

Байден, по его собственным словам, не только предупредил российского лидера о неизбежных новых санкциях, но и пообещал, что Соединенные Штаты впредь намерены жёстко отвечать на любые "недружественные" действия Москвы.

"В Вашингтоне посчитали нужным подтвердить, что администрация Байдена собирается пусть ограниченно и минимально, но все же сотрудничать с Москвой, но пойдет на это только после того, как российское руководство будет наказано на предыдущие действия, - заявил в разговоре с Русской службой Би-би-си эксперт вашингтонского Института Брукингса Марвин Калб. - Объявленные санкции - именно такое предупреждение, а еще и напоминание о том, что у Вашингтона остались все возможности для введения более жестких мер".

Российские экономисты тоже говорят о том, что ситуация в Донбассе может стать фактором, который спровоцирует новый виток санкций. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова в беседе с Би-би-си объясняла, что ухудшение санкционной ситуации возможно, например, в случае эскалации конфликта вокруг Донбасса.

В докладе "Ренессанс Капитала" говорится, что ситуация на востоке Украины по-прежнему остается основным риском, но, по мнению экономистов банка, за последние дни риторика обеих сторон стала мягче.

Расширительные меры

Эксперты в Вашингтоне из Атлантического совета (признанного в России нежелательной организацией) уверены, что в распоряжении Белого дома остается достаточно санкционных инструментов для того, чтобы в случае необходимости усилить давление на Россию. При этом речь идет не только об увеличении объемов военной помощи Украине.

По мнению экс-координатора санкционной политики Госдепартамента Дэниела Фрида и бывшего высокопоставленного сотрудника минфина США Брайана О'Тула, Вашингтон и его союзники в Европе могут объявить о так называемых блокирующих мерах, предполагающих заморозку активов и полное запрещение любых транзакций, в отношении российских компаний, которые пока лишь частично фигурируют в санкционных списках.

Так, например, санкции до сих пор не коснулись капитализации и связанных с этим транзакций компании "Газпром". По утверждению экспертов Атлантического совета, сейчас у России не слишком много вариантов доставки газа в Европу, так что любые жесткие меры в отношении "Газпрома" приведут к значительным финансовым потерям.

Еще одной мишенью максимально неприятных санкций может стать компания "Роснефть". Пока санкции вводились только против дочерних предприятий концерна, таких, например, как Rosneft Trading, занимающейся добычей нефти в Венесуэле и обвиненной властями США в поддержке режима Николаса Мадуро.

Автор фото, Mikhail Tereshenko/TASS Подпись к фото, Рынки отреагировали на новые санкции ростом. Инвесторы ждали более тяжелых ограничений

В возможном списке, по мнению экспертов Атлантического совета, - принадлежащие российскому государству банки ВТБ, Газпромбанк, четвертая в России по объему производства нефтедобывающая компания "Сургутнефтегаз" и компания "Новатек", частично принадлежащая бизнесмену Геннадию Тимченко, которого на Западе считают членом ближнего круга президента Путина.

Кроме этого, как считают в Вашингтоне, новые санкции могли бы коснуться миллиардера Романа Абрамовича, контролируемой им компании "Евраз", а также алмазодобывающей государственной компании "Алроса", которой сейчас руководит Сергей Иванов-младший, сын давнего советника президента РФ.

Русская служба Би-би-си написала запросы во все эти компании - прокомментировать, учитывают ли они риск санкций, и ждет ответа. "Евраз" уже отказалась от комментариев. В пресс-службе "Алросы" подчеркнули, что компания не находится в санкционных списках. "Решение по этому вопросу от нас не зависит, мы понимаем, что ситуация довольно непредсказуема, поэтому в свое время разработали несколько сценариев действий на случай введения каких-либо ограничений против компании", - сообщили в "Алросе" на запрос Би-би-си.

В 2018 году США ввели санкции персонально против бизнесмена Олега Дерипаски и связанных с ним компаний, включая холдинг En+ Group. Как сообщал Forbes, после введения санкций Дерипаска всего за один день потерял 1 млрд долларов. Позже он был вынужден отказаться от контроля над своими крупнейшими активами.

Пока власти США ограничились лишь санкциями в отношении российских технологических компаний, которые, по их мнению, сотрудничают с российскими спецслужбами, а также СМИ и компаний, которые, по мнению властей США, могли вмешиваться в американские президентские выборы в 2020 году.

"До той поры, пока это не публичные компании, для рынка это не событие", - объясняла Орлова. Финансовый рынок волнуют, по ее словам, санкции против публичных компаний или против NordStream 2. Именно такие санкции и описывают американские эксперты.

"Список возможных целей для новых санкции все еще очень велик, и в Вашингтоне пока надеются, что Москва это понимает, - говорит Марвин Калб. - Но пока Байден только предупредил российского лидера, так что ответ остается за Путиным".

Какие еще санкции могут ввести США?

В докладе "Ренессанс Капитала" говорится о том, что есть еще ряд возможных санкций, которые США не ввели, но могут ввести. Они касается ограничений на владение уже выпущенными долговыми бумагами России и российских компаний, отключение от системы SWIFT и другие. Но вероятность того исхода в банке оценивают как очень низкую - ниже 5%.

В августе 2018 года Госдепартамент США объявил о санкциях, которые были связаны с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Британии. Те санкции были прозваны "драконовскими" и введены в рамках закона о контроле над распространением химического и биологического оружия от 1991 года.

"Драконовские санкции" вводятся в два этапа. Пока был введен только первый этап, причем достаточно мягкий: новых серьезных ограничений на этом этапе не было.

Второй этап должен начаться, если Россия не предоставит гарантий, что не будет производить и использовать химическое оружие. Таких гарантий страна не давала.

Более жесткий этап санкций предполагает, например, полный запрет взаимной торговли и предоставления кредитов, заморозку дипломатических отношений и запрет на авиаперелеты компаний, которые контролируются правительством страны.

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