Оператору ФБК Зеленскому дали два года за твиты о самоубийстве журналистки

час назад

Автор фото, TASS Подпись к фото, По мнению следствия, сообщения Павла Зеленского в "Твиттере" содержали угрозы в адрес высших представителей органов государственной власти

Тушинский районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима оператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК*) Павла Зеленского по обвинению в призывах к экстремизму. Дело возбудили из-за двух твитов, которые Зеленский написал вскоре после самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной. В них он прямым текстом высказал свое отношение к российской власти, а также лично к Путину, Пескову и Володину.

В январе 2021 года, спустя 3 месяца после публикации, на квартиру к Зеленскому пришли с обыском и изъяли у него ноутбук и телефон. Затем его отвезли в Следственный комитет, где предъявили обвинение по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете), а оттуда - в суд, где заключили под стражу.

Прокурор требовал для него 2,5 года, суд дал на полгода меньше. Наряду с реальным сроком заключения, оператора ФБК лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Супруга Павла Зеленского сообщила "Открытым медиа", что приговор будет обжалован.

В чем обвиняют Зеленского

Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела, которое опубликовал Чиков, обвинение основано на двух твитах, которые Зеленский опубликовал в своем акаунте 2 октября 2020 года - в день, когда покончила с собой главный редактор нижегородского издания "KozaPress" Ирина Славина.

Документ датирован 28 декабря 2020 года. В нем говорится, что Зеленский "имея преступный умысел, направленный на побуждение неограниченно широкого круга лиц из числа пользователей сети "Интернет" к насильственному изменению конституционного строя" разместил в "Твиттере" два связанных твита.

По мнению следствия, эти сообщения содержали угрозы в адрес высших представителей органов государственной власти.

Согласно оценке эксперта МВД, текст твитов "характеризует их как людей, не заслуживающих жизни", а также побуждает аудиторию начать бороться с ними насильственными методами.

В постановлении также отмечается, что посты Зеленского процитировали более 190 пользователей, более 900 поставили оценку "нравится".

Автор фото, instagram.com/paulzelensky/

Журналистка "KozaPress" Ирина Славина 2 октября совершила самоубийство у главного здания МВД в Нижнем Новгороде. За день до этого Славина сообщала о проведенном в ее квартире обыске по делу о нежелательной организации, а в своем последнем посте в "Фейсбуке" написала, что в своей смерти "просит винить Российскую Федерацию".

Оператор ФБК Павел Зеленский после смерти журналистки написал в "Твиттере": "Ирина, простите нас, простите что позволяем это <…> Этими словами я прошу всех нас встать, проснуться, перестать твитить и электронно переживать", добавив в нецензурной форме призыв к борьбе.

Во время следствия Зеленский полностью признал свою вину, позже заявив, что сделал это осознанно, пишет "ОВД-инфо".

Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщал, что при задержании Зеленского ударили по голове. На фото, опубликованном юристом ФБК Вячеславом Гимади, видно отек и гематому на левом веке Зеленского.