Россия запретила въезд генпрокурору США и директору ФБР

16 апреля 2021, 16:36 GMT Обновлено 40 минут назад

Автор фото, TASS

Москва ввела санкции против восьми высокопоставленных чиновников администрации США, а также предложит десяти дипломатам США в России покинуть страну, заявили в МИД. Сергей Лавров также назвал другие зеркальные меры, которые Россия вводит в ответ на санкции США.

"Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан с просьбой, чтобы они уехали. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну", - сказал Лавров.

Также Россия заявила о санкциях против действующих и бывших американских высокопоставленных чиновников и деятелей, "причастных к реализации антироссийского курса" - им запрещен въезд в страну. В их числе генеральный прокурор США Меррик Гарланд, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, директор ФБР Кристофер Рэй, советник президента по внутренней политике Сьюзан Райс, директор Национальной разведки Эврил Хейнс и глава Федерального бюро тюрем Майкл Карвахаль. Также въезд закрыт для Джона Болтона, экс-помощника президента США по национальной безопасности и постоянного представителя при ООН, и Роберту Вулси, бывшему директору ЦРУ, говорится в сообщении МИД.

Лавров добавил, что Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские диппредставительства в России граждан России и третьих стран. Эти меры стали ответом на американские санкции, которые введены против суверенного долга 15 апреля.

"Мы запускаем процедуру в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, в соответствии с российским законодательством, включая трудовой кодекс, процедуру, которая призвана прекратить практику найма на работу в американские диппредставительства в России граждан России и третьих стран", - сказал Лавров.

По его словам, такая практика широко используется США. Москва решила начать процедуру денонсации соглашения, регулирующего поездки американских дипломатов по России, и теперь вопросы поездок дипломатов за пределы городов их базирования будут решать в индивидуальном порядке, сказал Лавров.

"Американцы в дополнение к своему списочному составу в посольствах, в консульствах ежегодно несколько сотен своих сотрудников отправляют, так сказать, на вахту для краткосрочных командировок. И тем самым они существенно, в два, а то и больше раз, укрепляют свои возможности для работы в Российской Федерации, цели которой не всегда благовидные. Мы это хорошо знаем. Поэтому мы прекращаем практику бесконтрольных, безлимитных краткосрочных поездок сотрудников госдепартамента и других ведомств США для работы в американские дипломатические представительства в России", - сказал глава МИД.

Он добавил, что Россия ограничит или прекратит деятельность американских фондов и неправительственных организаций.

"Нет возможности сопоставимо ответить на санкции"

При этом в Москве позитивно оценивают предложение о саммите России и США. "Много разговоров про предложение Джо Байдена организовать двусторонний саммит. Как мы уже отмечали, мы к этому отнеслись позитивно, сейчас изучаем различные аспекты этой инициативы", - сказал Лавров в пятницу на пресс-конференции.

Он также сообщил, что помощник президента России Юрий Ушаков на встрече с послом США в Москве Джоном Салливаном порекомендовал ему отправиться на консультации в Вашингтон.

Тем временем посол России в США Анатолий Антонов продолжает консультации в Москве, заявил Лавров. Его пригласили в российскую столицу 21 марта после того, как президент Джо Байден ответил положительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей. 7 апреля в российском МИДе заявили, что возвращение Антонова - это не "вопрос ближайших дней".

У России нет возможности сопоставимо ответить на санкции США в отношении суверенного долга, но эти американские санкции по плечу российской экономике, заявил глава МИД.

Санкции против России

В четверг, 15 апреля, президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий американским финансовым институтам участвовать в покупке на первичном рынке российских суверенных облигаций. Эта директива дает правительству США право в случае необходимости расширить санкции и на российский государственный долг. До сих пор в отношении российского госдолга действовало одно ограничение - с августа 2019 года американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций.

Министерство финансов США также внесло в черный список шесть российских технологических компаний, которые, как говорится в заявлении, оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб, включая консультации экспертов, разработку программ и предоставление технической базы для содействия вредоносным действиям в киберпространстве.

Минфин США наложил санкции на 32 юридических и физических лица, которые, по мнению Вашингтона, по указанию правительства России пытались повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также проводили другие акции по дезинформации и вмешательству.