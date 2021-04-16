Певец Тима Белорусских получил два года "домашней химии". Летом он поддержал протесты в Беларуси

час назад

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Суд Московского района Минска приговорил певца Тиму Белорусских (настоящее имя - Тимофей Морозов), задержанного в январе с наркотиками, к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. В августе 2020 года Морозов поддержал сограждан, участвовавших в протестах против режима Александра Лукашенко.

Певца признали виновным в хранении наркотиков без цели сбыта. Сам 22-летний певец подтвердил, что ночью 6 января у него были изъяты 0,4 грамма гашиша и 0,03 грамма амфетамина, сообщает белорусское издание Tut.by.

Он рассказал, что вместе с сообщником Антоном Кривецким купил наркотики в интернете, через систему "закладок". Морозов признал вину и раскаялся.

Прокурор запросил для Морозова два года особого режима ограничения свободы, для Кривецкого - два с половиной. Именно такие сроки им и дали. Обвинение просило учесть при вынесении срока раскаяние обвиняемых.

На выходе из суда певец отказался давать комментарии СМИ. Он также не комментировал приговор в соцсетях.

Белорусских - автор популярных песен "Мокрые кроссы" и "Незабудка". В его дискографии два сольных альбома.

Что такое "домашняя химия"

Режим ограничения свободы, к которому приговорен Белорусских, называют в просторечье "домашней химией". Это ограничение свободы без направления в исправительное учреждение.

Наказание приговоренный отбывает на дому и должен соблюдать ряд правил, поясняет Tut.by. Приговоренного к "домашней химии" ставят на учет и запрещают ему употреблять даже слабоалкогольные напитки. На протяжении всего срока посещает милиция.

Приговоренный может ходить на работу или на учебу по строго ограниченному маршруту, но после 19:00 должен быть дома.

За пределы маршрута до места работы или учебы можно выйти только на два часа, чтобы, например, сходить за покупками или к врачу. Покидать населенный пункт можно только с разрешения правоохранительных органов, поясняет Tut.by.

Чтобы упростить процедуру контроля, в Минске тестировали GPS-браслеты, которые выдают осужденным. Будет ли выдан такой браслет Тиме Белорусских, пока не известно.

Дело Тимы Белорусских

Уголовное дело на певца завели в конце января по ч. 1 ст. 328 УК Беларуси. По этой статье ему грозило до пяти лет колонии.

Предъявив обвинение, певца выпустили под залог в 8700 белорусских рублей (около 255 тыс. российских рублей). Задержанный вместе с певцом Антон Кривецкий остался под стражей. Первоначально в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328 (Изготовление, приобретение, перевозка либо хранение с целью сбыта), потом было переквалифицировано на первую часть (без цели сбыта).

Поначалу в СМИ появилась информация, что Белорусских задержали с несколькими килограммами гашиша, но это оказалось фейком.